En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La ONU exige el fin de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana
La Organización de Naciones Unidas ha exigido nuevamente este sábado el cese de los ataques de Rusia contra infraestructura energética crítica en Ucrania, después de ataque masivo con más de 400 drones y misiles rusos efectuado la víspera sobre varias ciudades ucranianas, dejando a numerosas familias sin agua, calefacción y electricidad mientras el país hacía frente a temperaturas de hasta -20ºC.
"Este ciclo sistemático de ataques a la infraestructura energética viola el Derecho Internacional Humanitario y debe cesar. Los civiles deben estar seguros y abrigados en sus hogares y no vivir con el temor de las pérdidas que pueda acarrear la próxima ronda de destrucción", ha defendido el coordinador residente en Ucrania del organismo, Matthias Schmale, en un comunicado.
Rusia admite que bombardea las infraestructuras ucranianas mientras negocia en Abu Dabi
Rusia admitió el sábado que continúa bombardeando masivamente las infraestructuras energéticas ucranianas en medio de las negociaciones a tres bandas con mediación de EE.UU. en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).
En su parte de guerra, el Ministerio de Defensa ruso informó el sábado sobre ataques con misiles de alta precisión y largo alcance, y drones de asalto contra talleres de fabricación de aparatos no tripulados "y también instalaciones energéticas que se utilizan en interés de la industria militar de Ucrania".
"Todos los objetivos del ataque se han cumplido. Todas las instalaciones señaladas han sido alcanzadas", añadió.
Precisamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este sábado a sus socios a no retrasar la entrega de baterías antiaéreas tras el nuevo ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana en el que Rusia lanzó 21 misiles y 375 drones, que ha causado la muerte de al menos una persona.
"Es imprescindible que llevemos a cabo todo lo acordado con el presidente (estadounidense, Donald) Trump, en Davos en materia de defensa antiaérea", subrayó en Telegram.
La Fuerza Aérea ucraniana precisó en un comunicado que Rusia lanzó desde las 18.00 horas del viernes y durante la noche dos misiles antibuque 3M22 Zircon, desde la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014; doce misiles de crucero Kh-22/Kh-32 desde el espacio aéreo de la región rusa de Briansk; seis misiles balísticos Iskander-M/S-300, desde Briansk y Crimea; y un misil aéreo guiado Kh-59/69 desde el espacio aéreo de la región rusa de Kursk.
Ataque contra Járkov
Por otro lado, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha reportado al menos otros 19 heridos como consecuencia de un ataque con drones en Járkov, en el este del país, que ha dejado además "destrucción e incendios en toda la ciudad", según ha hecho saber el alcalde, Igor Terejov.
Según el alcalde, Rusia ha empleado principalmente drones con carga explosiva para atacar la ciudad con 25 de estos aparatos durante dos horas y media.
En total, y según ha recopilado posteriormente el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Rusia ha lanzado esta noche más de 370 drones de ataque y 21 misiles de diversos tipos contra Kiev y la región, así como las regiones de Sumy, Járkov y Chernígov.
"Debemos garantizar la plena implementación de todo lo acordado con el presidente (de EEUU) Donald Trump en Davos en cuestión de defensa aérea. Agradezco a todos los que ayudan a proteger vidas", ha indicado.
Estos ataques tienen lugar el mismo día en que ha dado comienzo la nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra.
Todo ello, después de que Vitali Klitschko haya advertido este viernes de que la situación en la capital ucraniana por las últimas olas de bombardeos rusos es "extremadamente difícil", especialmente por los cortes de suministro eléctrico y calefacción, ha pronosticado que va a empeorar si los ataques continúan y, finalmente, ha repetido su encarecida recomendación de que la gente abandone la ciudad si está en posición de hacerlo.
Al menos un muerto y cuatro heridos tras un ataque masivo de Rusia en Kiev
Al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas de distinta consideración como consecuencia de un ataque masivo perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas sobre la capital ucraniana, Kiev, durante la madrugada de este sábado, según han informado las autoridades locales.
"Hasta el momento se tiene conocimiento de un fallecido y cuatro heridos. Tres de los heridos fueron hospitalizados por los médicos. En la margen izquierda de la capital hay interrupciones en el suministro de calefacción y agua", ha reportado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un mensaje difundido a través de Telegram.
Las primeras explosiones fueron registradas en torno a la 01.20 horas (hora local) y se sucedieron durante aproximadamente una hora, según corresponsales del diario ucraniano 'Kyiv Independent', que reportaron además la detección de un misil balístico.
En paralelo, la Fuerza Aérea ucraniana denunció que la capital estaba siendo atacada con drones rusos, instando a la población a permanecer en sus hogares y refugios, mientras que el propio Klitschko, daba a conocer los primeros impactos en edificios no residenciales en los barrios de Desnianski y Holosiivski. "Kiev está bajo un ataque masivo del enemigo", alertaba el alcalde poco después de la medianoche del viernes al sábado.
Zelenski dice que es pronto para sacar conclusiones de la ronda de negociaciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que "aún es pronto para sacar conclusiones" de la nueva ronda de negociaciones en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, entre delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra. "En cuanto al contenido de las conversaciones de hoy, aún es pronto para sacar conclusiones. Veremos cómo se desarrolla la conversación mañana y qué resultados produce", ha declarado el presidente ucraniano durante su discurso vespertino diario. Zelenski ha reconocido que el encuentro mantenido durante la jornada "es importante" porque "hace mucho tiempo que no se celebran reuniones trilaterales de este tipo" y es el lugar para "debatir los parámetros para el fin de la guerra". "A estas alturas ya deberían tener al menos algunas respuestas de Rusia. La clave es que Rusia debe estar preparada para poner fin a esta guerra, la que ella misma inició. La postura de Ucrania es clara", ha concluido.
Las negociaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi se encallan en el Donbás
Los negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos cerraron este viernes en Abu Dabi la primera sesión de conversaciones de paz, anunció la presidencia ucraniana con el Donbás como protagonista de la negociación. El negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló en X que la reunión "se centró en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y en la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera".
El Ejército ucraniano debe abandonar incondicionalmente el Donbás, según el Kremlin
El Ejército ucraniano debe abandonar el Donbás, una condición "muy importante" para lograr un acuerdo de paz, aseguró el Kremlin antes del inicio de las consultas a tres bandas con Estados Unidos en Abu Dabi. "Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esta es una condición muy importante" para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Eludió comentar "detalles de los postulados que se debatirán" en los Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la 'fórmula de Anchorage' acordada en la cumbre de Alaska por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump. "Lo consideramos inoportuno", señaló.
Polonia suministra a Ucrania cientos de generadores y un nuevo paquete militar
El Gobierno polaco enviará en los próximos días un gran cargamento de equipos eléctricos y de calefacción para paliar la crisis energética que experimenta Ucrania debido a los constantes ataques rusos, al tiempo que prepara un nuevo paquete de ayuda militar valorado en unos 250 millones de euros. Esta nueva asistencia incluye 379 generadores eléctricos y 18 calefactores procedentes de la Agencia de Reservas Estratégicas, que se entregarán en las regiones ucranianas más afectadas por los ataques rusos a infraestructuras civiles y energéticas, informó el encargado de negocios de Polonia en Ucrania, Piotr Łukasiewicz. Además, Polonia coordina el traslado de 447 generadores adicionales financiados por la Unión Europea (UE) que se unirán a otros 90 equipos adquiridos por el Ayuntamiento de Varsovia que se donarán a la región de Kiev.
La UE prevé impulsar más sanciones contra Rusia e Irán la próxima semana
La Unión Europea (UE) se prepara para aprobar nuevas sanciones contra Rusia e Irán la semana próxima, cuando se reúnan los ministros de Exteriores comunitarios en un Consejo el jueves en Bruselas, indicaron este viernes fuentes comunitarias. La UE espera sacar adelante nuevas medidas restrictivas contra Rusia mientras continúa la preparación, en paralelo, del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania, con idea de que esté listo en febrero, cuando se cumplan ya cuatro años de guerra. "La próxima semana se impondrán sanciones contra Rusia, al tiempo que trabajamos simultáneamente y en paralelo en un ambicioso paquete de medidas para el mes que viene contra Rusia", explicaron fuentes comunitarias.
Rusa exige el Donbás como paso previo a seguir las negociaciones en Emiratos
Rusia exige la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás, un territorio industrial y minero del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, y mayormente controlado por Moscú. El Kremlin centra sus exigencias en Donetsk, que controla parcialmente y sigue siendo el epicentro de los combates que han causado decenas de miles de muertos desde la invasión rusa de febrero de 2022. La reunión trilateral de Abu Dabi llega un día después de dos encuentros de alto nivel: uno en Davos entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump, y otro en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
- Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
- Estos son los principales puntos del preacuerdo sobre Groenlandia anunciado por Trump
- ¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra como ha avisado Noruega a sus ciudadanos?
- Trump retira la amenaza de aranceles por un supuesto 'marco de acuerdo futuro' sobre Groenlandia con la OTAN