Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Rusia bombardea infraestructuras ucranianas antes del segundo día de conversaciones de paz en Abu Dabi

Rusia bombardea infraestructuras ucranianas antes del segundo día de conversaciones de paz en Abu Dabi

PI STUDIO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  2. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  3. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  4. La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
  5. Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
  6. Estos son los principales puntos del preacuerdo sobre Groenlandia anunciado por Trump
  7. ¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra como ha avisado Noruega a sus ciudadanos?
  8. Trump retira la amenaza de aranceles por un supuesto 'marco de acuerdo futuro' sobre Groenlandia con la OTAN

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | El Donbás, clave en la negociación para una tregua

Qué es CBP, el cuerpo federal desplegado junto a ICE en Mineápolis cuyos agentes han matado a Alex Pretti

Al menos 25 detenidos y 11 policías heridos en disturbios en una protesta contra el Gobierno en la capital de Albania

La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico

Agentes federales de inmigración matan a tiros a otro estadounidense en Mineápolis y la tensión se dispara

De la euforia de Rabat al silencio: las negociaciones del Sáhara paralizadas

Meloni se planta con Trump por "minimizar" el papel de la OTAN en Afganistán: "Inaceptable", "la amistad necesita respeto"

