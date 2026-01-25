Según Foro Penal
Al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela
Es parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez
EFE
Caracas
La ONG venezolana Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó este domingo sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones ocurridas en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.
"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.
