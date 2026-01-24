Trump amplía su desafío: amenaza a Canadá con aranceles del 100% y dice que logrará "todo lo que necesita" de Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, continúa desafiando a países que han sido aliados tradicionales tanto a nivel económico como en materia de defensa. El mandatario ha ampliado su lista de agravios y una vez más ha vuelto a desafiar a estados vecinos. Así, ha amenazado este sábado a Canadá con imponer aranceles del 100% si terminan fructificando sus negociaciones comerciales con China, en un nuevo indicio de la crisis diplomática entre los países vecinos. También ha asegurado que obtendrá "todo lo que necesita" de Groenlandia, bajo soberanía de Dinamarca, después del principio de acuerdo -aún por detallarse- que firmaron Trump y Marc Rutte, secretario general de la OTAN y muy afín al dirigente estadounidense,

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvo hace una semana un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita oficial al país asiático tras la que sentenció que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En respuesta, en un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump ha vuelto a describir al primer ministro canadiense como el "gobernador" de un estado más de EEUU y avisado que Canadá será la gran perjudicada en caso de un acuerdo con Pekín. "Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de embarque para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", ha declarado Trump.

"China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general", ha añadido Trump antes de amenazar que "si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos".

"Todo lo que necesita" de Groenlandia

Trump también mantiene su desafío en Groenlandia, y este mismo sábado se ha mostrado convencido de que conseguirá "todo lo que hace falta" en sus negociaciones para la incorporación de Groenlandia a pesar del rechazo local y europeo.

En una entrevista publicada por el 'New York Post', Trump no ha proporcionado información específica sobre el "acuerdo marco" alcanzado esta semana a este respecto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero sí ha incidido en la posibilidad de que EEUU podría reclamar, en lugar de una soberanía total, algo similar al estatus que tienen dos bases militares británicas en Pituffik (Chipre) y que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla en 1960.

Según explicaron al 'Post' fuentes próximas a Trump, la idea se basaría en el acuerdo sobre la "zona de base soberana" de Chipre, donde las bases militares británicas se consideran territorio británico. El problema reside en que semejante acuerdo podría quedar invalidado si Groenlandia acaba declarando su independencia.

En cualquier caso, Trump está seguro de que sus negociaciones llegarán a buen puerto: "Tendremos todo lo que queremos. Tenemos conversaciones interesantes en marcha", ha indicado. Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos ya vinculó el estatus de la base de Pituffik a las negociaciones sobre este "acuerdo marco". "Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no hay que olvidar que también son buenas para Europa. Porque cuando nosotros estamos bien, ellos están bien, y si nosotros no estamos bien, eso no es muy bueno para ellos", ha respondido Trump al ser preguntado a bordo del 'Air Force One'.

El pasado fin de semana Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y se habían mostrado contrarios a que EEUU comprara el territorio, pero este miércoles descartó hacer uso de los gravámenes al anunciar el principio de acuerdo con Rutte.

"Controlamos el petróleo de Venezuela"

El presidente estadounidense también ha hecho gala del petróleo obtenido tras la detención de Nicolás Maduro y la exigencia a Delcy Rodríguez de proporcionar petróleo a EEUU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que el petróleo incautado a Venezuela en al menos siete buques está siendo ya procesado en refinerías de Estados Unidos y ha insistido en que su gobierno "controla" el petróleo venezolano.

"El petróleo está llegando a las refinerías de Houston, en varios lugares (...). Por decirlo de algún modo, ellos no tienen ningún petróleo. Nosotros nos llevamos el petróleo", ha explicado Trump en una entrevista concedida al diario sensacionalista 'The New York Post' publicada este sábado. Trump ha explicado que "nosotros controlamos el petróleo de Venezuela". "Venezuela tendrá parte y nosotros tendremos parte. Después entrarán las grandes empresas petroleras y nos llevaremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero de lo haya ganado jamás", ha argumentado.

Trump también se ha referido a la medalla del Premio Nobel de la Paz que le entregó la opositora venezolana María Corina Machado y ha explicado que está pensándose dónde colocarla. Hasta ahora está enmarcado tras el escritorio del Despacho Oval bajo una estatuilla de un águila dorada.

En la entrevista, Trump ha resaltado que se utilizó un nuevo arma que llamó "el trastornador" para la incursión militar del 3 de enero en Caracas en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Este arma "hizo que los equipos enemigos no funcionaran" cuando llegaron los helicópteros a Caracas. "El trastornador. No se me permite hablar de ello. Me encantaría", ha destacado.

"Sus cohetes jamás despegaron. Tenían cohetes rusos y chinos y nunca despegaron. Entramos, pulsaron los botones, (pero) nada funcionó", ha explicado Trump. El inquilino de la Casa Blanca ha destacado la buena relación con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Tenemos una estupenda relación con la nueva presidenta. Ha sido fantástica", ha asegurado al 'Post'.