Meloni se planta con Trump por "minimizar" el papel de la OTAN en Afganistán: "Inaceptable", "la amistad necesita respeto"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha afirmado este sábado que las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizando el papel de la OTAN en Afganistán "no son aceptables", sobre todo por proceder de un país aliado.

"Italia y EE.UU están unidos por una amistad sólida basada en valores comunes y una colaboración histórica, aún más necesaria ante los muchos retos actuales. Pero la amistad necesita respeto, condición fundamental para seguir garantizando la solidaridad que fundamenta la Alianza Atlántica", ha avisado en un comunicado Meloni, conocida aliada de Trump en Europa.

El pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense Fox News, Trump minimizó el rol de sus aliados de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021, asegurando que sus contingentes permanecieron "un poco alejados de las líneas del frente" y restando importancia a su papel.

"Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán... y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente", afirmó Trump, para alegar que la OTAN no ayudaría a Estados Unidos en caso de necesidad.

El Gobierno italiano ha recibido con "estupor" esta declaración, ya que la respuesta de la Alianza Atlántica tras los atentados del 11S supusieron, a su parecer, "un acto de solidaridad extraordinario con Estados Unidos".

"En aquella imponente operación contra quienes alimentaban el terrorismo, Italia respondió inmediatamente, junto a otros aliados, desplegando miles de militares y asumiendo su responsabilidad en el Comando Regional Oeste, una de las áreas operativas más relevantes de toda la misión internacional", recuerda Meloni.

"Italia pagó un precio"

Durante los 20 años que duró la misión, hasta el 2021, Italia pagó "un precio que no puede ponerse en duda": 53 de sus soldados murieron y más de 700 resultaron heridos en combate, misiones de seguridad o en programas de adiestramiento de las fuerzas afganas. "Por este motivo, no son aceptables las afirmaciones que minimizan la contribución de los países de la OTAN en Afganistán, sobre todo si proceden de una nación aliada", termina el comunicado.

La Alianza Atlántica invocó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y, tras la invasión de Afganistán y la caída del régimen talibán, los miembros de la OTAN, también Italia, desplegaron efectivos en el país bajo el mando de la Fuerza Internacional para la Asistencia para la Seguridad (ISAF). Las palabras de Trump han indignado especialmente en Reino Unido y su primer ministro, Keir Starmer, las ha tachado de "insultantes".

En Italia, el primero en reaccionar ha sido el ministro de Defensa, Guido Crosetto, que esta mañana defendió el compromiso y el valor de los soldados italianos en sus misiones internacionales. "No podemos y no queremos aceptar análisis superficiales y equivocados. De parte de nadie", afirmó en la red social X.

La ultraderechista Meloni es una conocida aliada de Trump en el continente europeo y ayer viernes llegó incluso a abogar por concederle el Nobel de la Paz en caso de que consiga pacificar Ucrania.