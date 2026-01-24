Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Ataque contra Járkov

Por otro lado, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha reportado al menos otros 19 heridos como consecuencia de un ataque con drones en Járkov, en el este del país, que ha dejado además "destrucción e incendios en toda la ciudad", según ha hecho saber el alcalde, Igor Terejov.

Según el alcalde, Rusia ha empleado principalmente drones con carga explosiva para atacar la ciudad con 25 de estos aparatos durante dos horas y media.

En total, y según ha recopilado posteriormente el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Rusia ha lanzado esta noche más de 370 drones de ataque y 21 misiles de diversos tipos contra Kiev y la región, así como las regiones de Sumy, Járkov y Chernígov.

"Debemos garantizar la plena implementación de todo lo acordado con el presidente (de EEUU) Donald Trump en Davos en cuestión de defensa aérea. Agradezco a todos los que ayudan a proteger vidas", ha indicado.

Estos ataques tienen lugar el mismo día en que ha dado comienzo la nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra.

Todo ello, después de que Vitali Klitschko haya advertido este viernes de que la situación en la capital ucraniana por las últimas olas de bombardeos rusos es "extremadamente difícil", especialmente por los cortes de suministro eléctrico y calefacción, ha pronosticado que va a empeorar si los ataques continúan y, finalmente, ha repetido su encarecida recomendación de que la gente abandone la ciudad si está en posición de hacerlo.