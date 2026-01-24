Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ataque contra Járkov
Por otro lado, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha reportado al menos otros 19 heridos como consecuencia de un ataque con drones en Járkov, en el este del país, que ha dejado además "destrucción e incendios en toda la ciudad", según ha hecho saber el alcalde, Igor Terejov.
Según el alcalde, Rusia ha empleado principalmente drones con carga explosiva para atacar la ciudad con 25 de estos aparatos durante dos horas y media.
En total, y según ha recopilado posteriormente el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Rusia ha lanzado esta noche más de 370 drones de ataque y 21 misiles de diversos tipos contra Kiev y la región, así como las regiones de Sumy, Járkov y Chernígov.
"Debemos garantizar la plena implementación de todo lo acordado con el presidente (de EEUU) Donald Trump en Davos en cuestión de defensa aérea. Agradezco a todos los que ayudan a proteger vidas", ha indicado.
Estos ataques tienen lugar el mismo día en que ha dado comienzo la nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra.
Todo ello, después de que Vitali Klitschko haya advertido este viernes de que la situación en la capital ucraniana por las últimas olas de bombardeos rusos es "extremadamente difícil", especialmente por los cortes de suministro eléctrico y calefacción, ha pronosticado que va a empeorar si los ataques continúan y, finalmente, ha repetido su encarecida recomendación de que la gente abandone la ciudad si está en posición de hacerlo.
Al menos un muerto y cuatro heridos tras un ataque masivo de Rusia en Kiev
Al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas de distinta consideración como consecuencia de un ataque masivo perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas sobre la capital ucraniana, Kiev, durante la madrugada de este sábado, según han informado las autoridades locales.
"Hasta el momento se tiene conocimiento de un fallecido y cuatro heridos. Tres de los heridos fueron hospitalizados por los médicos. En la margen izquierda de la capital hay interrupciones en el suministro de calefacción y agua", ha reportado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un mensaje difundido a través de Telegram.
Las primeras explosiones fueron registradas en torno a la 01.20 horas (hora local) y se sucedieron durante aproximadamente una hora, según corresponsales del diario ucraniano 'Kyiv Independent', que reportaron además la detección de un misil balístico.
En paralelo, la Fuerza Aérea ucraniana denunció que la capital estaba siendo atacada con drones rusos, instando a la población a permanecer en sus hogares y refugios, mientras que el propio Klitschko, daba a conocer los primeros impactos en edificios no residenciales en los barrios de Desnianski y Holosiivski. "Kiev está bajo un ataque masivo del enemigo", alertaba el alcalde poco después de la medianoche del viernes al sábado.
Zelenski dice que es pronto para sacar conclusiones de la ronda de negociaciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que "aún es pronto para sacar conclusiones" de la nueva ronda de negociaciones en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, entre delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra. "En cuanto al contenido de las conversaciones de hoy, aún es pronto para sacar conclusiones. Veremos cómo se desarrolla la conversación mañana y qué resultados produce", ha declarado el presidente ucraniano durante su discurso vespertino diario. Zelenski ha reconocido que el encuentro mantenido durante la jornada "es importante" porque "hace mucho tiempo que no se celebran reuniones trilaterales de este tipo" y es el lugar para "debatir los parámetros para el fin de la guerra". "A estas alturas ya deberían tener al menos algunas respuestas de Rusia. La clave es que Rusia debe estar preparada para poner fin a esta guerra, la que ella misma inició. La postura de Ucrania es clara", ha concluido.
Las negociaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi se encallan en el Donbás
Los negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos cerraron este viernes en Abu Dabi la primera sesión de conversaciones de paz, anunció la presidencia ucraniana con el Donbás como protagonista de la negociación. El negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló en X que la reunión "se centró en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y en la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera".
El Ejército ucraniano debe abandonar incondicionalmente el Donbás, según el Kremlin
El Ejército ucraniano debe abandonar el Donbás, una condición "muy importante" para lograr un acuerdo de paz, aseguró el Kremlin antes del inicio de las consultas a tres bandas con Estados Unidos en Abu Dabi. "Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esta es una condición muy importante" para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Eludió comentar "detalles de los postulados que se debatirán" en los Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la 'fórmula de Anchorage' acordada en la cumbre de Alaska por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump. "Lo consideramos inoportuno", señaló.
Polonia suministra a Ucrania cientos de generadores y un nuevo paquete militar
El Gobierno polaco enviará en los próximos días un gran cargamento de equipos eléctricos y de calefacción para paliar la crisis energética que experimenta Ucrania debido a los constantes ataques rusos, al tiempo que prepara un nuevo paquete de ayuda militar valorado en unos 250 millones de euros. Esta nueva asistencia incluye 379 generadores eléctricos y 18 calefactores procedentes de la Agencia de Reservas Estratégicas, que se entregarán en las regiones ucranianas más afectadas por los ataques rusos a infraestructuras civiles y energéticas, informó el encargado de negocios de Polonia en Ucrania, Piotr Łukasiewicz. Además, Polonia coordina el traslado de 447 generadores adicionales financiados por la Unión Europea (UE) que se unirán a otros 90 equipos adquiridos por el Ayuntamiento de Varsovia que se donarán a la región de Kiev.
La UE prevé impulsar más sanciones contra Rusia e Irán la próxima semana
La Unión Europea (UE) se prepara para aprobar nuevas sanciones contra Rusia e Irán la semana próxima, cuando se reúnan los ministros de Exteriores comunitarios en un Consejo el jueves en Bruselas, indicaron este viernes fuentes comunitarias. La UE espera sacar adelante nuevas medidas restrictivas contra Rusia mientras continúa la preparación, en paralelo, del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania, con idea de que esté listo en febrero, cuando se cumplan ya cuatro años de guerra. "La próxima semana se impondrán sanciones contra Rusia, al tiempo que trabajamos simultáneamente y en paralelo en un ambicioso paquete de medidas para el mes que viene contra Rusia", explicaron fuentes comunitarias.
Rusa exige el Donbás como paso previo a seguir las negociaciones en Emiratos
Rusia exige la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás, un territorio industrial y minero del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, y mayormente controlado por Moscú. El Kremlin centra sus exigencias en Donetsk, que controla parcialmente y sigue siendo el epicentro de los combates que han causado decenas de miles de muertos desde la invasión rusa de febrero de 2022. La reunión trilateral de Abu Dabi llega un día después de dos encuentros de alto nivel: uno en Davos entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump, y otro en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.
Vehículos ligeros, claves en el frente ucraniano
El mando militar ruso está priorizando el suministro de vehículos ligeros motorizados a las tropas rusas, lo que demuestra una vez más cómo el ejército ruso se está optimizando para la guerra de posiciones. Se utilizan buggies, motocicletas y vehículos todoterreno para dar más movilidad a las tropas del frente.
Zelenski otorga a Robles la 'Orden de la Princesa Olga' por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha otorgado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la 'Orden de la Princesa Olga' de tercer grado por su apoyo a "la soberanía e integridad territorial de Ucrania". Así lo anunció la oficina del Presidente de Ucrania, que publicó el decreto Nº 68/2026 en el que Volodimir Zelenski, con motivo ayer del Día de la Unidad de Ucrania, otorgó la 'Orden de la Princesa Olga' de III grado a Margarita Robles Fernández "por su valiosa contribución personal al fortalecimiento de la cooperación interestatal, al apoyo de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, a su labor benéfica y a la promoción de Ucrania en el mundo". Robles se encuentra entre unos pocos líderes occidentales reconocidos por el líder ucraniano con esta condecoración creada por decreto el 15 de agosto de 1997.
