El Gobierno chino anuncia una investigación contra la mano derecha de Xi Jinping en el Ejército

El Gobierno chino ha anunciado este sábado el comienzo de una investigación por "graves violaciones disciplinarias" contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército: el vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli.

El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder. La Comisión Militar Central es, cabe recordar el máximo órgano de mando militar de China y está encabezada por el presidente del país, Xi Jinping.

Según ha hecho saber el Ministerio de Defensa chino en un escueto comunicado, los dos generales han sido objeto de una deliberación preliminar por parte del el Comité Central del Partido Comunista de China, que en último término ha decidido abrir una investigación en firme contra ambos, declarados "sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley", sin dar más detalles.

Corrupción

Esta expresión suele ser un eufemismo para hablar de prácticas de corrupción, como lleva ocurriendo desde 2012, el comienzo oficioso de una gran iniciativa contra estos delitos en el seno del Ejército chino por orden del presidente Xi, y que se extendió a las altas esferas en 2023, cuando comenzaron las investigaciones a la estratégica división de cohetes.

Xi lleva reemplazando desde entonces a mandos militares porque entiende que estos casos están ralentizando gravemente la evolución del Ejército chino, esencial para adquirir un papel dominante en el Indo-Pacífico y garantizar una reunificación con Taiwán para 2049, por medios militares si fuera necesario, según especulan muchos analistas.

Por poner un ejemplo de ello, ocho generales de alto rango fueron expulsados del Partido Comunista por cargos de corrupción en octubre del año pasado, incluido el segundo general más importante del país, He Weidong, que ha servido bajo el mando de Xi y junto a Zhang en la Comisión Militar Central.