Ecuador pide información a EEUU sobre el niño de 5 años detenido en manos del servicio federal antiinmigración

El Gobierno de Ecuador ha pedido formalmente información a Estados Unidos sobre la situación del pequeño Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido en la ciudad de Minnesota durante una operación efectuada contra su padre por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, y cuya imagen, flanqueado por agentes y a punto de entrar en un vehículo policial, se ha convertido en una de las principales representaciones de la polémica actuación de este operativo.

La imagen se convirtió foto icónica de cómo se las gastan las autoridades migratorias en EEUU, especialmente en Minnesota, una olla a presión desde hace un mes, cuando un agente del ICE mató a una mujer prácticamente a bocajarro y se extendieron las protestas. Este mismo sábado agentes del ICE mataban a tiros a un hombre en Minneápolis.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, tuvo que defender la actuación de sus agentes en este caso y esgrimió que los agentes en realidad perseguían al padre del niño, Adrián Conejo, y tenían que ocuparse del pequeño para no dejarlo a la intemperie en medio de la ola de frío que sacude estos días la ciudad.

De momento, Liam y su padre se encuentran en el estado de Texas, en un "centro de procesamiento migratorio" del ICE, según ha confirmado el Consulado de Ecuador allí y las autoridades ecuatorianas "mantienen contacto permanente con el Oficial de ICE a cargo de dicho centro para vigilar el bienestar del menor y su padre".

La madre, "aterrorizada"

Las autoridades estadounidenses pidieron a la madre de Liam que asumiera la custodia de su hijo pero ella se negó ante el temor de verse deportada también. Según el pastor Sergio Amezcua, que asiste a la madre desde entonces, la mujer estaba "aterrorizada", ha explicado a la cadena CNN.

El Consulado ha pedido información a EEUU para conocer cuándo tendrá lugar la audiencia judicial prevista para terminar de definir la situación migratoria de padre e hijo. Asimismo, las autoridades ecuatorianas están en contacto con el abogado particular de la familia porque la madre del menor todavía "no ha requerido apoyo de parte del Consulado" a pesar de que "el mismo ha puesto a disposición toda su asistencia".

Noticias relacionadas

La presencia del ICE en Minneapolis, como ha ocurrido antes en otras ciudades estadounidenses, ha sido respondida por la población con huelgas y protestas como la de este viernes, cuando decenas de miles de personas desafiaron temperaturas de hasta -23ºC para expresar su repulsa y su apoyo a la familia de la mujer Renee Good, a la que un agente federal mató a tiros el pasado 7 de enero.