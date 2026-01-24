El artículo 42.7 de la UE vincula a España en la defensa de Groenlandia en caso de ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso atrás en su retórica incendiaria sobre Groenlandia. Después de varios días asegurando que sería suya por las buenas o por las malas, en el foro de Davos (Suiza) bajó el tono el miércoles y dijo que no atacará la isla helada para quedársela. ¿Volverá a cambiar de opinión y a poner la fuerza militar encima de la mesa?

Los ánimos están caldeados, y eso se percibe en lo rápido que saltan las alarmas. A principios de semana, la prensa estadounidense publicó que el Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados en servicio activo en Alaska que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, escenario de fuertes protestas contra la campaña de deportaciones del Gobierno de Estados Unidos. Pero, en redes, hubo otras interpretaciones: ¿Y si se trataba en realidad de una maniobra de distracción y esas fuerzas, especializadas en la lucha en ambientes congelados, se dirigían en realidad a invadir Groenlandia?

Ocho países europeos (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido) enviaron la semana pasada grupos testimoniales de soldados al territorio autónomo danés. Bajo la apariencia de unas maniobras militares, en realidad se trataba de enviar un mensaje tácito a Washington: los europeos no piensan ponerle fácil la anexión al presidente estadounidense.

FOTODELDÍA Nuuk (Groenlandia), 18/01/2026.- Soldados daneses desembarcan en el puerto de Nuuk, Groenlandia, este domingo. El Departamento de Defensa danés continuará con su mayor presencia militar con ejercicios militares junto con varios aliados de la OTAN en Groenlandia y sus alrededores en 2026. / Mads Claus Rasmussen / EFE

Lo cierto es que, en caso de invasión por la fuerza, y previa aprobación por los miembros del Consejo Europeo, los países miembros deberían defender a Dinamarca y, por tanto, a Groenlandia. Así lo firmaron en el Tratado de la Unión Europea de Lisboa de 2007.

El artículo 42, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea (TUE) es la cláusula de defensa mutua de la UE. Establece: "Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".

Solo están excluidos los países tradicionalmente considerados neutrales o no alineados militarmente en la OTAN, como Austria, Irlanda y Malta.

"El artículo 42.7, la cláusula de defensa mutua, a diferencia del artículo 5 de la OTAN, exige un compromiso por parte de los Estados miembros de la Unión Europea a prestar ayuda al estado que ha sido atacado", explica a EL PERIÓDICO Pol Morillas, director del centro de pensamiento CIDOB. "Especifica que lo harán con los medios disponibles a su alcance. Tiene una lógica de obligatoriedad, pero también es cierto que las capacidades de los Estados miembros son dispares y pueden no ser oportunas para ayudar al país atacado".

Unanimidad en el Consejo Europeo

Todo requeriría de una decisión previa del Consejo Europeo, el cónclave en el que se reúnen los 27 jefes de Estado y de Gobierno europeos. Podría haber un veto, por ejemplo de Hungría, pero en caso de agresión armada sería complejo por parte de Budapest negarse a que se active el punto del Tratado, y recibiría presiones.

"Como cualquier asunto de seguridad y defensa, en el marco de la Unión Europea, se adopta por unanimidad. Y eso significa que tras invocarlo un Estado, en este caso tendría que ser Dinamarca, el Consejo Europeo o el Consejo de la Unión tendrían que dar el visto bueno".

Tratado de la Unión Europea, TÍTULO V- Capítulo 2 : Disposiciones específicas sobre la política exterior y de seguridad común Sección 2 : Disposiciones sobre la política común de seguridad y defensa Artículo 42: 1. La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados miembros. [...] La política de la Unión con arreglo a la presente sección no afectará al carácter específico de la política de seguridad y de defensa de determinados Estados miembros, respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y será compatible con la política común de seguridad y de defensa establecida en dicho marco. 3. Los Estados miembros pondrán a disposición de la Unión, a efectos de la aplicación de la política común de seguridad y defensa, capacidades civiles y militares para contribuir a los objetivos definidos por el Consejo. Los Estados miembros que constituyan entre ellos fuerzas multinacionales podrán asimismo ponerlas a disposición de la política común de seguridad y defensa. [...] 7. Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. Los compromisos y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta.

El 'bazuca' de la Unión Europea

Este sería, en todo caso, un escenario casi apocalíptico para la Unión Europea, porque significaría que la principal potencia militar del mundo ataca a una zona que, si bien tiene algunos de los mejores ejércitos del planeta (especialmente Francia, pero también Alemania, Italia o España) y bombas nucleares, está en clara inferioridad de capacidades militares.

Así que las opciones más probables para una escalada son de carácter meramente económico. Trump amenazó con imponer más aranceles a los países europeos que decidieron enviar tropas de apoyo a Groenlandia, aunque finalmente dio marcha atrás anunciar un supuesto preacuerdo sobre la estratégica isla ártica tras una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En respuesta a la amenaza, la UE convocó para el jueves un Consejo Europeo de emergencia en Bruselas para decidir la respuesta, una cita que se mantuvo pese a la rectificación del republicano. Tras la reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avisó ante futuras presiones del republicano: "Estamos bien preparados con contramedidas comerciales e instrumentos no arancelarios si se hubieran aplicado aranceles". Se refería la alemana al llamado "bazuca" o mecanismo anticoerción, que incluye una serie de sanciones que van desde la subida de aranceles a la limitación de inversiones del país que ejerce la coerción, entre otras.

"Por el momento lo que hay es una voluntad de marcar territorio, porque la ofensiva contra Groenlandia y Dinamarca es una cuestión de alto voltaje político en la UE", dice Pol Morillas. "Se ha hablado del mecanismo anticoerción, se ha hablado de poner en suspenso el acuerdo comercial. Es en el ámbito comercial y de inversiones donde la Unión Europea tiene más capacidad de reacción".

Los países más reticentes a este mecanismo, por el momento, son Alemania, Polonia e Italia. Hungría y Eslovaquia, alineadas con Trump, previsiblemente se opondrían. Pero no se exige unanimidad, sino doble mayoría de Estados y población.