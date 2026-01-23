Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro.

Abel Gilbert Trump busca "activamente" un "cambio de régimen" en Cuba para fin de año, según 'The Wall Street Journal' "Que estos tiempos difíciles sean oportunidad para el crecimiento". "Que el teatro sea resistencia y belleza, abrazo y ballesta, luz y ventana abierta". "Rebeldía y dignidad". Granma, el órgano oficial del Partido Comunista cubano, se atiborró este jueves de consignas que convocan al arrojo. Al mismo tiempo, otro diario, The Wall Street Journal, sostuvo que Donald Trump pretende "derrocar" al Gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel y busca activamente en su interior a dirigentes dispuestos a llegar a un acuerdo con Washington. La publicación se basa en declaraciones de "funcionarios estadounidenses anónimos", según los cuales ese escenario está planeado para finales de 2026. Si bien no existe todavía un plan concreto, la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del Ejército norteamericano "se dejó como modelo y advertencia para Cuba". Lea la crónica completa de Abel Gilbert.

Beatriz Ríos Los líderes de la UE reevalúan la relación con EEUU y destacan la unidad y firmeza frente a Trump Los líderes de la UE reevalúan la relación con EEUU y destacan la unidad y firmeza frente a Trump, por Beatriz Ríos.

Canadá "no existe gracias a Estados Unidos", responde primer ministro Carney a Trump Canadá "no existe gracias a Estados Unidos", dijo ese jueves el primer ministro canadiense Mark Carney en respuesta a los ataques de Donald Trump la víspera en Davos. "Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro", agregó en un discurso al país desde Quebec. Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha hecho varias alusiones a la incorporación de Canadá a Estados Unidos.

Desconfianza europea ante el compromiso de Trump con Groenlandia El acuerdo negociado por la OTAN sobre Groenlandia con EEUU genera desconfianzas. Tras una desaforada campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, para intentar la compra de la isla danesa, el acuerdo parece más bien una solución de trámite para satisfacer a los mercados que un sólido acuerdo geoestratégico respetuoso con la soberanía. La cuestión es si es posible confiar en la palabra de un Trump impredecible y prever que decisiones puede tomar en el futuro. La retórica imperialista de Trump ha calmado momentáneamente los ánimcos pero no ha frenado la idea fondo de pensiones de Groenlandia que evalúa dejar de invertir en acciones estadounidenses. SISA Pension, que gestiona 1.100 millones de dólares, actualmente tiene una exposición de alrededor del 50% a EEUU, principalmente en renta variable pública. Otros países amenazaron con vender bonos estadounidenses. Trump reaccionó rápido ante esa amenaza con este preacuerdo. Más información, aquí.

Kallas dice que la relación con EEUU ha sufrido un "duro golpe" y eso "beneficia a Rusia y China" La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves que la relación con Estados Unidos "ha sufrido un duro golpe" por las amenazas sobre Groenlandia y que eso "beneficia a Rusia y China". "Nuestra relación ha sufrido un duro golpe, y esto beneficia a Rusia y China, sobre todo si tenemos desacuerdos entre nosotros", indicó Kallas ante la prensa a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la UE de hoy, convocada para hablar de las relaciones transatlánticas. La exprimera ministra estonia afirmó que quieren "demostrarle a Estados Unidos que, si les preocupa Rusia y las amenazas a la seguridad que provienen de ese país, debemos centrarnos en la energía y en ayudar realmente a Ucrania, para que estén dispuestos a hacer frente a Rusia".

El primer ministro de Groenlandia confiesa que desconoce el contenido del preacuerdo entre Trump y Rutte El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha confesado este jueves que desconoce el contenido del preacuerdo anunciado en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para un "futuro acuerdo" sobre el territorio autónomo danés. "En cuanto al acuerdo del que se ha estado hablando, tampoco sé qué tiene en concreto", ha declarado en rueda de prensa, insistiendo en el grupo de trabajo de alto nivel que "trabaja en una solución en ambas partes", si bien ha recordado que en Groenlandia tienen "ciertas líneas rojas" que no se pueden cruzar, como la soberanía o la integridad territorial.

El presidente groenlandés se declara abierto a una mayor presencia militar en la isla El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló este jueves que está abierto a una mayor presencia militar en este territorio autónomo danés que es objeto de interés de Estados Unidos, en el marco de la OTAN. "Queremos reforzar la seguridad en el Ártico a través de iniciativas importantes, incluida una misión más permanente de la OTAN en Groenlandia y una mayor presencia militar y más maniobras", dijo Nielsen en una rueda de prensa para medios internacionales en Nuuk. Nielsen dijo desconocer el contenido concreto del acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN y apuntó a que está dispuesto a discutir sobre "muchas cosas", siempre que se haga con "respeto mutuo" y sin tocar las líneas rojas de la soberanía y la integridad territorial.

La OTAN y Dinamarca desmienten un principio de acuerdo con Trump de soberanía sobre Groenlandia Fuentes del Gobierno danés y la OTAN negaron este jueves que un posible "marco para un acuerdo" pactado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluya una cesión de soberanía de ese territorio a Estados Unidos. Tras la divulgación en las últimas horas de informaciones según las cuales Estados Unidos podría obtener una soberanía limitada sobre las bases militares estadounidenses en la isla, Trump no ha brindado detalles sobre el acuerdo que anunció ayer, miércoles, y que fue supuestamente debatido durante una reunión en la noche de ayer en el Foro Económico Mundial de Davos entre el líder republicano y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump vuelve a llamar la atención a España por no alcanzar el 5% de gasto en Defensa Donald Trump ha vuelto a cargar directamente contra España este jueves. "Todos los países salvo España han incrementado [su gasto en Defensa] hasta el 5%. No sé por qué... Vamos a tener que hablar con España", "quieren viajar gratis, supongo", ha criticado el presidente de los Estados Unidos desde el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Más información, aquí.