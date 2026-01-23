Trump muestra un nuevo moratón en su mano y lo asocia al uso habitual de aspirinas

Un nuevo moratón en la mano izquierda de Donald Trump ha llamado la atención de los medios de comunicación durante la ceremonia de presentación de la "Junta de Paz" para Gaza realizada este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Ante la presencia de este hematoma, que cubre de un tono morado buena parte del dorso de la mano de Trump, una de las periodistas que sigue la actividad del mandatario estadounidense le preguntó por su estado de salud durante el camino de regreso a Washington a bordo del Air Force One. Cuestión que Trump asoció a un golpe contra una mesa y a su consumo habitual de aspirinas.

"Estoy muy bien. Me golpeé con una mesa y me puse un poco de crema. Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moratón. Yo tomo las aspirinas grandes (...) el médico me dijo que no hace falta, que estoy muy sano, pero yo no corro ningún riesgo" respondió el mandatario estadounidense.

Sin embargo, aunque Trump y otras voces de la Administración norteamericana, como la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, han quitado peso a la aparición de estos frecuentes hematomas, los rumores sobre su estado de salud no han dejado de extenderse. La Casa Blanca publicó recientemente un informe en el que destacaba la "excelente salud" del presidente, que cumplirá 80 años en junio. Además, en este informe se explicaba que el republicano padece "insuficiencia venosa crónica". Una afección donde las venas de las piernas no bombean eficazmente la sangre de vuelta al corazón, provocando, entre otros muchos motivos, cambios en la piel.

"Sangre espesa"

No es la primera vez que se le pregunta al mandatario por este tipo de hematomas. De hecho, desde su vuelta a la Casa Blanca estos han sido recurrentes pese a sus intentos de cubrirlos con maquillaje. A comienzos de este año 'The Wall Street Journal' publicó una entrevista en la que abordaba esta misma cuestión y donde Trump reconoció el uso habitual de aspirinas "por superstición".

En concreto, según ha explicado previamente su médico, Sean Barbabella, Trump consume 325 miligramos de aspirina al día como "prevención cardíaca". Cuatro veces más de la dosis baja estándar situada en 81 miligramos.

"Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón (...). Quiero sangre buena, diluida, pasando por mi corazón. ¿Tiene sentido?", explicó a 'The Wall Street Journal'. "Me tomo la (dosis) grande, pero lo he hecho durante años y lo que ocurre es que provoca hematomas", aseveró Trump.