Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzArroces SOSSiratElecciones BarçaVertedero OsonaPensiónPremios OscarTren Cartagena
instagramlinkedin

Largo contencioso

TikTok vende la mayoría de sus operaciones en EE UU y pone fin a la disputa legal

Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80% de la nueva entidad

TikTok vende la mayoría de sus operaciones en EE. UU. y pone fin a la disputa legal

TikTok vende la mayoría de sus operaciones en EE. UU. y pone fin a la disputa legal

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

ByteDance, matriz china de TikTok, vendió este jueves la mayoría de sus operaciones en EEUU a inversores no chinos para evitar una prohibición y reducir supuestos riesgos de seguridad nacional.

Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80% de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

La operación se ha estado negociando durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EE UU y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

Campañas de usuarios

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45% de las participaciones, mientras que en torno a un 33% estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18% del accionariado restante.

Noticias relacionadas

Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  3. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  4. La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
  5. Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
  6. Trump acuerda mantener una reunión en Davos con 'las distintas partes' sobre Groenlandia
  7. Estos son los principales puntos del preacuerdo sobre Groenlandia anunciado por Trump
  8. ¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra como ha avisado Noruega a sus ciudadanos?

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

TikTok vende la mayoría de sus operaciones en EE UU y pone fin a la disputa legal

El plan anunciado por Trump para reconstruir Gaza borra los restos de su identidad y su herencia cultural

El plan anunciado por Trump para reconstruir Gaza borra los restos de su identidad y su herencia cultural

Von der Leyen abre la puerta a implementar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur

Von der Leyen abre la puerta a implementar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur

DIRECTO GAZA | Hamás clama contra la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Trump

DIRECTO GAZA | Hamás clama contra la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Trump

Costa avisa a Trump: "La UE se defenderá ante cualquier forma de coerción"

Costa avisa a Trump: "La UE se defenderá ante cualquier forma de coerción"

DIRECTO UCRANIA | Reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

DIRECTO UCRANIA | Reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

Sánchez busca encabezar la oposición a Trump con una cumbre de líderes progresistas en Barcelona en abril

Sánchez busca encabezar la oposición a Trump con una cumbre de líderes progresistas en Barcelona en abril