Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás

Ucranianos y rusos comenzaron este viernes con la mediación de EEUU en Abu Dabi sus primeros contactos directos desde las últimas reuniones que mantuvieron en julio en Estambul, justo después de que el Kremlin reafirmara de forma tajante que no habrá acuerdo para poner fin a la guerra si Kiev no retira a sus tropas de la zona que aún controla en el Donbás.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esta es una condición muy importante" para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov hizo esas declaraciones antes de que empezara la reunión en la capital de los Emiratos -que es la primera trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses desde el comienzo de la guerra- y después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibiera en Moscú a los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para hablar de la posibilidad de un acuerdo de paz con Kiev.

En su discurso vespertino diario a la nación, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, dijo este viernes que era "demasiado pronto para sacar conclusiones del contenido" de las negociaciones mantenidas en el día de hoy en Emiratos. "Veremos cómo van las conversaciones mañana y cuáles serán los resultados", agregó. "Es necesario que no solo Ucrania quiera terminar esta guerra, tener seguridad, y que también Rusia tenga esta misma aspiración", dijo también el presidente ucraniano.

Zelenski había coincidido en la víspera con Witkoff desde el Foro Económico Mundial de Davos en afirmar que el reparto del Donbás es el único escollo que queda por salvar para poner fin a la guerra de forma negociada.

Después de reunirse en los márgenes de Davos con el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski dijo que esperaba que ambas partes presentaran en Abu Dabi sus propuestas para solventar este asunto.

Kiev se ha negado hasta ahora a entregar a Rusia más territorio del que el Kremlin ha conquistado por la fuerza, aunque sí se ha mostrado abierto a aceptar bajo ciertas condiciones la creación allí de una zona desmilitarizada.

Situado en el este de Ucrania, el Donbás está formado por las regiones administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk. Rusia controla casi toda Lugansk y más de tres cuartos de Donetsk.

Dos días de conversaciones

El comienzo de la reunión trilateral de Abu Dabi fue confirmado este viernes por la tarde por el Ministerio de Exteriores emiratí.

"Las conversaciones comenzaron hoy en Abu Dabi y está previsto que continúen durante dos días", se lee en la nota oficial, que expresa la esperanza del ministro de Exteriores de los Emiratos, Abdullah bin Zayed, de que estos contactos supongan "un paso tangible" hacia el final de la guerra.

Por lo que respecta a las delegaciones, la ucraniana está formada entre otros por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.

También forman parte del equipo negociador ucraniano el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov, y el número dos de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.

El almirante Ígor Kostiukov lidera el equipo negociador ruso, integrado exclusivamente por representantes del Ministerio de Defensa. "Por ahora no mencionaremos sus nombres. Son todos militares. Es un grupo de trabajo sobre temas de seguridad, son las primeras negociaciones", dijo Peskov, el portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa del viernes.

Los emisarios de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se encargan de mediar en la reunión.

Según ha declarado a medios ucranianos el asesor de comunicación de la presidencia ucraniana, Dmitró Litvin, el equipo negociador de Kiev ha hablado por teléfono con Zelenski justo antes de que empezara la reunión trilateral en Abu Dabi. Zelenski ha abordado con ellos los temas que se tratarán en estos contactos y los resultados que espera