En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El Kremlin descarta una solución a largo plazo si no se queda con gran parte del Donbás
El Kremlin ha indicado en la madrugada de este viernes, al término de una reunión de cerca de cuatro horas con representantes de Estados Unidos, que no se podrá llegar a "una solución a largo plazo" a la guerra de Ucrania sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada entre Washington y Moscú en agosto de 2025, que adjudicaba a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás (Ucrania), ampliamente ocupada ya por las tropas rusas.
Lo ha comunicado de este modo Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, al dirigirse a la prensa a la salida de una reunión mantenida en Moscú entre el propio Putin y el enviado especial estadounidense Steven Witkoff, el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente Donald Trump--, y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Joshua Gruenbaum, quien "se unió al equipo estadounidense por primera vez".
Reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin
La reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, ha comenzado a esta hora en el Kremlin, donde se abordará el plan de paz estadounidense para Ucrania. Este es el primer encuentro desde el pasado 2 de diciembre entre Putin y los representantes estadounidenses, que llegaron a Moscú procedentes de Davos, donde este jueves se reunieron los presidentes de EEUU, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.
Al menos 14 heridos tras un bombardeo ruso de más de 10 horas sobre la ciudad ucraniana de Krivói Rog
Al menos 14 personas han resultado heridas este jueves como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas que se ha prolongado durante más de diez horas sobre la ciudad de Krivói Rog, de la que es oriundo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, situada en la región meridional de Dnipropetrovsk. Se trata del ataque "más largo desde el comienzo de la guerra", ha destacado el alcalde de la ciudad, Oleksander Vilkul, quien ha acusado a las fuerzas rusas de haber atacado "deliberadamente" infraestructura civil.
Zelenski agradece a Francia que haya interceptado un petrolero procedente de Rusia
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este jueves a Francia y su mandatario, Emmanuel Macron, que haya interceptado en aguas del Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país. "¡Gracias, Francia! ¡Gracias, @EmmanuelMacron!", escribió Zelenski en su cuenta de la red social X desde Davos, donde momentos antes criticó durante su discurso en el Foro Económico Mundial que Europa no confiscaba ningún buque de la flota rusa en la sombra pese a pasar por sus costas. "Este es exactamente el tipo de determinación que se necesita para garantizar que el petróleo ruso deje de financiar la guerra de Rusia", señaló el jefe de Estado de Ucrania.
Aumenta la violencia por parte de militares en las zonas fronterizas rusas, según medios
Los territorios rusos fronterizos con Ucrania han visto aumentar la violencia por parte de los militares rusos, especialmente contra las mujeres, informó este jueves el portal opositor The Insider. El medio opositor se basa en datos abiertos que ofrecen los tribunales rusos de esas regiones, donde se descubre que entre 2022 y 2024 se procesaron anualmente entre 2.000 y 2.200 casos de violación y hasta 8.300 casos de agresión sexual, un 10 % más que antes de la guerra. Además, indican que la tasa de condena es de algo menos que un 90%. The Insider también reunió una serie de testimonios de ciudadanos de regiones fronterizas rusas, donde aumentó la presencia militar rusa tras el inicio de la guerra de Ucrania y, sobre todo, tras la incursión del ejército ucraniano en Kursk entre agosto de 2024 y marzo de 2025.
Zelenski anuncia un acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el jueves que había alcanzado un acuerdo con su homólogo Donald Trump sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en un eventual final de la guerra contra Rusia. "Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas", dijo Zelenski a la prensa en el Foro de Davos, donde se reunió con Trump. "El documento tiene que ser firmado por las partes", agregó.
Zelenski propone la celebración de reuniones "trilaterales" entre Ucrania, Rusia y EEUU esta semana
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso este jueves que Emiratos Árabes Unidos acoja esta semana reuniones "trilaterales" de representantes ucranianos, estadounidenses y rusos sobre la guerra. El mandatario no ofreció detalles sobre el formato de las reuniones, ni tampoco aclaró si ucranianos y rusos negociarán directamente. "Serán las primeras reuniones trilaterales en Emiratos. Será mañana y pasado mañana", dijo Zelenski después de pronunciar un discurso en el Foro de Davos, en Suiza. "Los rusos deben de estar preparados para llegar a compromisos", agregó. Más información, aquí.
Reunión Trump-Zelenski: Balance positivo pero sin avances significativos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves tras reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de que falta "un largo camino por recorrer" antes de poner fin a la guerra en Ucrania. Trump ha asegurado que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que "la guerra tiene que acabar", recoge CNN.
Trump dice que reunión con Zelenski ha sido "buena" y que todos quieren fin de la guerra
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz. "Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelenski fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.
Noruega envía un nuevo paquete de misiles para Ucrania ante los "incesantes" ataques rusos
El Gobierno de Noruega ha anunciado este jueves el envío de una "cantidad significativa" de misiles para el sistema de defensa aérea NASAMS para responder a los "incesantes" ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética. Este suministro se ha realizado a través del programa Nansen, una iniciativa de Oslo por valor de 85.000 millones de coronas (7.300 millones de euros). "La defensa aérea es una prioridad para el apoyo militar (...) Seguiremos apoyando a Ucrania en la lucha que enfrenta", ha remarcado el primer ministro, Jonas Gahr Store.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
- La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
- Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
- Trump acuerda mantener una reunión en Davos con 'las distintas partes' sobre Groenlandia
- Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos
- ¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra como ha avisado Noruega a sus ciudadanos?