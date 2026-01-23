DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Trump presenta su Junta de Paz, a la que el primer ministro canadiense ya no está invitado

El presidente estadounidense, Donald Trump, inauguró el jueves en Davos su "Junta de Paz" entre el escepticismo que despierta el plan con el que busca reescribir el orden mundial, y horas después retiró la invitación al primer ministro canadiense para unirse al ente.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o Venezuela, el republicano firmó en la estación de esquí suiza el documento que crea su propia entidad de resolución de conflictos globales, en compañía de una veintena de líderes que incluyó al argentino Javier Milei o el paraguayo Santiago Peña.

Trump ha invitado a más dirigentes a integrarla, incluidos el ucraniano Volodimir Zelenski, el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu o el papa León XIV, aunque algunos han rechazado formar parte del organismo, que cobra 1.000 millones de dólares por una membresía permanente.