DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Trump presenta su Junta de Paz, a la que el primer ministro canadiense ya no está invitado
El presidente estadounidense, Donald Trump, inauguró el jueves en Davos su "Junta de Paz" entre el escepticismo que despierta el plan con el que busca reescribir el orden mundial, y horas después retiró la invitación al primer ministro canadiense para unirse al ente.
Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o Venezuela, el republicano firmó en la estación de esquí suiza el documento que crea su propia entidad de resolución de conflictos globales, en compañía de una veintena de líderes que incluyó al argentino Javier Milei o el paraguayo Santiago Peña.
Trump ha invitado a más dirigentes a integrarla, incluidos el ucraniano Volodimir Zelenski, el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu o el papa León XIV, aunque algunos han rechazado formar parte del organismo, que cobra 1.000 millones de dólares por una membresía permanente.
La Casa Blanca confunde Bielorrusia con Bélgica en la Junta de Paz
El Gobierno belga aclaró hoy que su país no se ha sumado a la Junta de Paz promovida por Donald Trump, después de que la Casa Blanca confundiera Bélgica con Bielorrusia. "Bélgica no ha firmado la Carta de la Junta de Paz. Este anuncio es incorrecto", escribió en la red social X el viceprimer ministro y ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot. El atípico mensaje se debe a que Bélgica aparece entre los integrantes de la Junta de Paz ligada a Gaza e impulsada por Trump para resolver conflictos, cuando la intención era mencionar a Bielorrusia, confirmaron fuentes gubernamentales a la radiotelevisión pública RTBF.
Hamás condena "con firmeza" la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Trump
El grupo islamista Hamás condenó "con firmeza" este jueves la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, que deberá supervisar el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Condenamos enérgicamente la inclusión del criminal de guerra y jefe del gobierno de ocupación, Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional, en la Junta de Paz, y consideramos que esto es una grave indicación de que se contradicen los principios de justicia y rendición de cuentas", aseguró Hamás en un comunicado. Netanyahu aceptó ayer la oferta de Trump, que oficializó este jueves la iniciativa en Davos (Suiza) arropado por una veintena de jefes de Estado y Gobierno.
Netanyahu quiere convocar al Gabinete este domingo para abrir el cruce de Rafah
El primer ministro, Binyamín Netanyahu, pretende convocar al gabinete auspiciado por Trump para este mismo domingo. El objetivo es discutir la apertura del cruce de Rafah, cerrado desde mayo de 2024, y la devolución del cuerpo del sargento Ran Gvili, el último que queda en la Franja. Trump se ha referido este jueves a otros asuntos relativos a la región, como Hizbulá en el Líbano —"tenemos que hacer algo al respecto"— e Irán: "Eliminamos por completo la capacidad nuclear y de enriquecimiento de uranio de Irán; Teherán quiere dialogar, y dialogaremos", ha declarado. "Si [Hamás] no entrega sus armas, será su fin", ha añadido.
Israel anuncia el derribo de un dron con armas que cruzó la frontera desde Jordania
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la interceptación de un dron cargado con armas que cruzó desde la frontera con Jordania, un día después de una operación similar en la frontera con Egipto, sin que por ahora haya detalles sobre quién estaría detrás de estos intentos de contrabando. Así, ha manifestado en un comunicado que el dron fue derribado tras cruzar la frontera y ha apuntado que el aparato portaba diez pistolas, al tiempo que ha recalcado que todas ellas han sido incautadas y entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento. Israel ha asegurado durante los últimos meses que sus fuerzas han interceptado decenas de drones cargados con armas tras cruzar la fronteras desde Egipto y Jordania, con la mayoría de los casos detectados desde el primer país, en lo que describe como intentos de grupos armados palestinos de obtener armamento.
Mario Saavedra
Lista completa de los miembros de la "Junta de Paz" de Trump para Gaza en Davos
Lista completa de los miembros de la "Junta de Paz" de Trump para Gaza en Davos, por Mario Saavedra.
Andrea López-Tomàs
Trump inaugura la Junta de Paz para Gaza y desvela su plan inmobiliario para la Franja
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a darse un baño de halagos. Esta vez ha sido en la ceremonia de inauguración de la "Junta de Paz" que debe poner fin al conflicto en Gaza, celebrada en paralelo al Foro Económico de Davos, que tiene lugar esta semana en la ciudad suiza. Cada uno de los 18 hombres y una mujer que integran esta nueva organización internacional han firmado su carta fundacional bajo la atenta mirada del mandatario republicano. "Gaza será reconstruida maravillosamente, y luego podremos pasar a otras cosas, junto con Naciones Unidas", ha declarado Trump en su discurso, ahuyentando los temores de que la Junta de Paz que él presidirá de forma vitalicia pretende rivalizar con la organización mundial. Lea la crónica completa de Andrea López-Tomàs.
Kushner asegura que sin la desmilitarización de Hamás no podrá haber reconstrucción de Gaza
Hared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, presentó este jueves en Davos (Suiza) la nueva fase del plan de paz para Gaza y dijo que sin la desmilitarización de Hamás no podrá haber reconstrucción en ese enclave palestino. Kushner, miembro de la junta ejecutiva fundadora del Consejo de Paz presentado hoy, aseguró que la paz es posible y agradeció a Trump sus esfuerzos para conseguirla.
Un comité tecnócrata palestino anuncia la reapertura del paso de Rafah la próxima semana
El líder del comité tecnócrata palestino respaldado por EEUU, Ali Shaath, anunció este jueves en Davos (Suiza) la reapertura la próxima semana del paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza. Shaath intervino por videoconferencia en la firma de la Junta de Paz en Davos, y señaló que se trata "de un verdadero paso adelante en la buena dirección", aunque admitió que "aún queda mucho trabajo, y nada fácil, por delante".
La UNRWA alerta del "colapso" del sistema educativo en Gaza, con más de 650.000 niños afectados
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado del "colapso" del sistema educativo en Gaza, que afecta a más de 650.000 niños, con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra este sábado 24 de enero. En este sentido, ha asegurado que, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, como consecuencia del conflicto con Israel, murieron 17.237 estudiantes, 600 maestros y más de 25.000 alumnos y 3.000 docentes resultaron heridos. En cuanto a las pérdidas materiales, UNRWA calcula que el 97% de las escuelas de Gaza, un tercio de ellas pertenecientes a la Agencia, necesita rehabilitación o una reconstrucción total.
