Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AdamuzRodaliesSiratAP-7Elecciones BarçaArroces SOSDaniel Vázquez PatiñoPensiónPremios OscarTren Cartagena
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Una calle de la ciudad de Gaza este jueves. EFE/ Ahmad Awad

Una calle de la ciudad de Gaza este jueves. EFE/ Ahmad Awad / Ahmad Awad / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  3. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  4. La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
  5. Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
  6. Trump acuerda mantener una reunión en Davos con 'las distintas partes' sobre Groenlandia
  7. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos
  8. ¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra como ha avisado Noruega a sus ciudadanos?

DIRECTO GAZA | Hamás clama contra la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Trump

DIRECTO GAZA | Hamás clama contra la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz de Trump

Costa avisa a Trump: "La UE se defenderá ante cualquier forma de coerción"

Costa avisa a Trump: "La UE se defenderá ante cualquier forma de coerción"

DIRECTO UCRANIA | Reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

DIRECTO UCRANIA | Reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

Sánchez busca encabezar la oposición a Trump con una cumbre de líderes progresistas en Barcelona en abril

Sánchez busca encabezar la oposición a Trump con una cumbre de líderes progresistas en Barcelona en abril

El plan anunciado por Trump para reconstruir Gaza borra los restos de su identidad y su herencia cultural

El plan anunciado por Trump para reconstruir Gaza borra los restos de su identidad y su herencia cultural

Von der Leyen abre la puerta a implementar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur

Von der Leyen abre la puerta a implementar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur

Sánchez rechaza que España participe en la Junta de Paz impulsada por Trump

Trump asegura que EEUU tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas cercanas a Irán

Trump asegura que EEUU tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas cercanas a Irán