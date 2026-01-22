Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

En Directo
Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.
Dinamarca aplaude que Trump y Rutte no abordaran temas de soberanía en sus conversaciones sobre Groenlandia
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reiterado este jueves que Copenhague "no puede negociar sobre su soberanía" en relación a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una anexión de Groenlandia y ha aplaudido el hecho de que "este no haya sido el caso" durante la reuión mantenida el miércoles entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el inquilino de la Casa Blanca, que dijo que se había establecido el "marco para un futuro acuerdo" respecto a la pretendida isla.
Ricardo Mir de Francia
Trump descarta el uso de la fuerza en Groenlandia, pero pide "negociaciones inmediatas para adquirir el territorio"
Gemma Casadevall
Groenlandia envía a sus ciudadanos una lista de productos básicos para "resistir" 5 días en caso de "crisis"
Dinamarca responde a las declaraciones de Trump sobre Groenlandia
Dinamarca ha reaccionado con cautela a las declaraciones de Trump. Por un lado, está claro que el día “terminó mejor que como había empezado”, explicó su ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen. El presidente estadounidense ha descartado en su discurso de Davos el uso de la fuerza para hacerse con Dinamarca, lo que era “una idea descabellada”. Pero persiste en su intención de conseguir el control sobre la isla, lo que significa que “el problema no ha desaparecido”.
“Eso no puede ocurrir. Estados Unidos no se hará con Groenlandia. Es nuestra línea roja”, aseguró, en declaraciones a la televisión pública DR. No habrá una anexión por parte de Estados Unidos ni ningún tipo de “adquisición”, insistió. Tanto Groenlandia, territorio autónomo danés, como Dinamarca vienen defendiendo la consigna compartida de que la isla “no está en venta”.
Rasmussen no hizo valoraciones sobre el acuerdo anunciado por Trump, cuyos detalles se desconocen. Sí calificó de “positivo” que se hayan alcanzado resultados en la reunión mantenida por el presidente y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Pero descartó que pueda producirse “ahora” una reunión entre Trump y la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen. “No, decididamente no sería una buena idea, no saldría nada bueno”, aseguró.
El acuerdo contempla el refuerzo militar de Groenlandia
Un portavoz de la OTAN ha reconocido que el objetivo del acuerdo es que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca ganen posiciones, ni económicas ni militares, en Groenlandia.
Los mercados dictan las decisiones de Trump
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, calificó las amenazas de Trump sobre Groenlandia como "insignificantes", ya que en su opinión la firmeza de los europeos y la reacción negativa de los mercados financieros han influido en parte en la posición de EEUU sobre el asunto. El presidente estadounidense, siempre muy sensible a las reacciones de los mercados bursátiles, de hecho mencionó en Davos la fuerte caída de Wall Street. Afirmó que el mercado había caído el martes "por Islandia. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero", confundiendo Islandia con Groenlandia.
Trump asegura que Vance, Rubio y Witkoff han protagonizado la negociación
Trump ha asegurado que dará más información sobre el preacuerdo alcanzado con la OTAN "a medida que avancen las conversaciones". Ha informado de que su vicepresidente, JD Vance; su secretario de Estado, Marco Rubio; y su enviado especial Steve Witkoff; "son los responsables de las negociaciones". "Ellos me informarán directamente", ha añadido. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, el presidente estadounidense ha descartado el uso de la fuerza, pero no ha olvidado sus amenazas anteriores de querer iniciar una negociación con Dinamarca para la compra de Groenlandia.
Un posible acuerdo sobre Groenlandia allana las tensiones entre Europa y EEUU
El anuncio de un principio de acuerdo sobre Groenlandia entre la OTAN y EEUU supondría en la práctica retirar la batalla arancelaria iniciada con Europa. Las posiciones duras mostradas por Europa han surtido efecto y el presidente de EEUU, Donald Trump, podría haberse conformado con un preacuerdo de seguridad para Groenlandia, olvidando por el momento la voluntad de comprar la isla a sus pobladores.
Trump anuncia "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia" tras reunirse con el secretario general de la OTAN
Trump ha anunciado un marco de acuerdo sobre Groenlandia. "Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", ha anunciado el presidente de EEUU en Truth Social. "Esta solución", ha dicho, "si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN". Trump ha añadido: "Sobre la base de este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero". Falta conocer los detalles de ese presunto punto de partida para un acuerdo.
Grupos venezolanos en EEUU demandarán a Maduro como presunto jefe del Cartel de los Soles
Asociaciones venezolanas en el exilio anunciaron este miércoles en Miami que presentarán una querella contra Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles, y aseguraron que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, retiró esos cargos en el marco de una negociación con el depuesto presidente de Venezuela. Aunque EEUU acusaba inicialmente al depuesto presidente de ejercer como jefe del Cartel de los Soles, el Departamento de Justicia eliminó posteriormente la descripción de Maduro como el "líder" de la organización. Medina sostuvo que esta medida fue fruto de una negociación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Maduro, por lo que insistió en que la querella tiene recorrido legal.
