Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Dinamarca responde a las declaraciones de Trump sobre Groenlandia

Dinamarca ha reaccionado con cautela a las declaraciones de Trump. Por un lado, está claro que el día “terminó mejor que como había empezado”, explicó su ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen. El presidente estadounidense ha descartado en su discurso de Davos el uso de la fuerza para hacerse con Dinamarca, lo que era “una idea descabellada”. Pero persiste en su intención de conseguir el control sobre la isla, lo que significa que “el problema no ha desaparecido”.

“Eso no puede ocurrir. Estados Unidos no se hará con Groenlandia. Es nuestra línea roja”, aseguró, en declaraciones a la televisión pública DR. No habrá una anexión por parte de Estados Unidos ni ningún tipo de “adquisición”, insistió. Tanto Groenlandia, territorio autónomo danés, como Dinamarca vienen defendiendo la consigna compartida de que la isla “no está en venta”.

Rasmussen no hizo valoraciones sobre el acuerdo anunciado por Trump, cuyos detalles se desconocen. Sí calificó de “positivo” que se hayan alcanzado resultados en la reunión mantenida por el presidente y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Pero descartó que pueda producirse “ahora” una reunión entre Trump y la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen. “No, decididamente no sería una buena idea, no saldría nada bueno”, aseguró.