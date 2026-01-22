Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita en Davos

Trump vuelve a llamar la atención a España por no alcanzar el 5% de gasto en Defensa

El presidente de EEUU ha apuntado que su homólogo español. Pedro Sánchez, pretende "aprovecharse"

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, en su intervención en el Foro de Davos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en su intervención en el Foro de Davos. / Europa Press/Contacto/Lian Yi

EP

MADRID
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. En una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, Trump ha hecho repaso a los logros internacionales en el primer año de su segundo mandato, incluyendo el acuerdo de la cumbre de La Haya por el que los aliados se comprometieron a dedicar el 5% a gasto militar.

"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado.

Trump se ha preguntado sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que quiere "aprovecharse". "No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España", ha indicado, en referencia a la posición de España.

