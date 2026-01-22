Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaRodaliesHuelga maquinistasBarçaGroenlandiaBasurasMuseu PicassoCuétaraJuntsElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Investigación

Tres muertos y un herido grave en un tiroteo cerca de Sídney

"Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas", apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur

Policías australianos, en una imagen de archivo.

Policías australianos, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Sídney (Australia)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tres personas han muerto y una resultó herida de gravedad debido a un tiroteo este jueves en una localidad del interior del estado de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Sídney, según informó la Policía australiana.

"Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas", apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, que informa de que han fallecido dos mujeres y un hombre.

El suceso ocurrió en la localidad de Lake Cargelligo, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney, a alrededor de las 16:40 hora local (6:40 en horario peninsular español), conforme a la información de las autoridades. La Policía ha establecido "una escena del crimen y ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del incidente", apunta el texto.

El herido, un hombre, fue trasladado al hospital en estado grave pero con pronóstico estable. Según el canal público ABC, el supuesto perpetrador se ha dado a la fuga.

Este tiroteo ocurre después de que el Parlamento australiano aprobara el martes una ley para endurecer la tenencia de armas tras el atentado en la playa de Bondi en Sídney del pasado diciembre que dejó 16 muertos, incluido uno de los asaltantes.

El 14 de diciembre dos hombres, padre e hijo, dispararon contra las personas que acudieron a un evento organizado en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico (EI). Las autoridades identificaron a los asaltantes como Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, y su padre, Sajid Akram, abatido por la Policía y que tenía licencia para poseer varias armas de fuego.

Noticias relacionadas y más

En Australia hay más de 4,1 millones de armas de fuego, incluidas más de 1,1 millones en Nueva Gales del Sur -cuya capital es Sídney-, según los registros oficiales, señaló la semana pasada el gobierno de Camberra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  3. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  4. La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
  5. Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
  6. Trump acuerda mantener una reunión en Davos con 'las distintas partes' sobre Groenlandia
  7. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos
  8. ¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra como ha avisado Noruega a sus ciudadanos?

Tres muertos y un herido grave en un tiroteo cerca de Sídney

Tres muertos y un herido grave en un tiroteo cerca de Sídney

DIRECTO TRUMP | Trump anuncia "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia" y retira aranceles

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, liberado por el régimen chavista

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, liberado por el régimen chavista

Putin valora ceder activos rusos congelados en EEUU para reconstruir Ucrania o Palestina

Putin valora ceder activos rusos congelados en EEUU para reconstruir Ucrania o Palestina

La primera ministra danesa afirma que el acuerdo anunciado por Trump sobre Groenlandia no cuestiona su soberanía

La primera ministra danesa afirma que el acuerdo anunciado por Trump sobre Groenlandia no cuestiona su soberanía

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas en Irán

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas en Irán

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

DIRECTO GAZA | Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y el Líbano

DIRECTO GAZA | Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y el Líbano