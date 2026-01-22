Investigación
Tres muertos y un herido grave en un tiroteo cerca de Sídney
"Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas", apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur
EFE
Tres personas han muerto y una resultó herida de gravedad debido a un tiroteo este jueves en una localidad del interior del estado de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Sídney, según informó la Policía australiana.
"Se insta a la población a evitar la zona y a los residentes locales a permanecer en sus casas", apunta en un comunicado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, que informa de que han fallecido dos mujeres y un hombre.
El suceso ocurrió en la localidad de Lake Cargelligo, a unos 600 kilómetros al oeste de Sídney, a alrededor de las 16:40 hora local (6:40 en horario peninsular español), conforme a la información de las autoridades. La Policía ha establecido "una escena del crimen y ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del incidente", apunta el texto.
El herido, un hombre, fue trasladado al hospital en estado grave pero con pronóstico estable. Según el canal público ABC, el supuesto perpetrador se ha dado a la fuga.
Este tiroteo ocurre después de que el Parlamento australiano aprobara el martes una ley para endurecer la tenencia de armas tras el atentado en la playa de Bondi en Sídney del pasado diciembre que dejó 16 muertos, incluido uno de los asaltantes.
El 14 de diciembre dos hombres, padre e hijo, dispararon contra las personas que acudieron a un evento organizado en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico (EI). Las autoridades identificaron a los asaltantes como Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, y su padre, Sajid Akram, abatido por la Policía y que tenía licencia para poseer varias armas de fuego.
En Australia hay más de 4,1 millones de armas de fuego, incluidas más de 1,1 millones en Nueva Gales del Sur -cuya capital es Sídney-, según los registros oficiales, señaló la semana pasada el gobierno de Camberra.
