Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rusia recrudece los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas

Los ataques con misiles y drones rusos durante la pasada noche dañaron significativamente la infraestructura energética adicional en toda Ucrania, en particular la de la ciudad de Kiev. La Fuerza Aérea Ucraniana informó el 20 de enero que las fuerzas rusas lanzaron 18 misiles balísticos Iskander-M/misiles de defensa aérea S-300; un misil de crucero hipersónico Zirkon; 15 misiles de crucero Kh-101; y 339 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros, de los cuales aproximadamente 250 eran Shahed. La Fuerza Aérea Ucraniana informó de que las fuerzas ucranianas derribaron 14 Iskander-M/S-300, 13 Kh-101 y 315 drones, que cinco misiles y 24 drones impactaron en 11 lugares y que los escombros derribados cayeron en 12 lugares. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, coronel Yuriy Ihnat, informó de que las fuerzas ucranianas no pudieron derribar el misil hipersónico Zirkon, que impactó una instalación de infraestructura en la provincia de Vinnytsia. La compañía energética privada más grande de Ucrania, DTEK, informó de que los ataques rusos dejaron a 173.000 hogares en la ciudad de Kiev sin electricidad después de restablecer la energía a otros 162.000 hogares que también se quedaron sin electricidad. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que los ataques rusos también causaron cortes de energía en las provincias de Kiev, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy, Rivne y Járkov.