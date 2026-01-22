Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Putin plantea donar 850 millones de euros de activos congelados rusos en EEUU a la Junta de Paz para Gaza
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha planteado este miércoles donar mil millones de dólares (850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, pese a que aún está estudiando la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de participar en ella.
"Incluso ahora, incluso antes de que se resuelva nuestra participación en la composición y el trabajo de la Junta de Paz, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos enviar mil millones de dólares de los activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense a la Junta de Paz", ha declarado en una reunión con el Consejo de Seguridad ruso recogida por la Presidencia.
La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear
La Unión Europea ha advertido este miércoles de que los ataques por parte de Rusia a subestaciones eléctricas ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían las reiteradas advertencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). "Rusia está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien ha tildado los ataques de "imprudentes".
Los líderes de los 27 buscan mañana una respuesta común ante las amenazas de EEUU
Los líderes de los Veintisiete se reúnen este jueves en Bruselas en un Consejo Europeo extraordinario convocado por el presidente de la institución, António Costa, para acordar una respuesta conjunta a la amenaza de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia y de imponer aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en la isla del Ártico. En plena crisis abierta con la Administración de Donald Trump por sus pretensiones de anexionarse parte del territorio de un país miembro de la UE, Dinamarca, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se encuentran apenas un mes después de la última cumbre del Consejo Europeo, esta vez para debatir una respuesta ante la "coerción" de Washington.
Ayuda europea para Ucrania
Los 27 miembros del bloque comunitario sopesan conceder a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros para apoyar sus necesidades militares y económicas, al tiempo que presionan para que se celebren negociaciones de paz con Rusia. Los ucranianos necesitan sobre todo sistemas antimisiles para repeler los ataques rusos, ya que puede que Kiev se quede sin material militar fabricado en Estados Unidos que ya no está disponible en Europa. Desde el pasado verano, los aliados de la OTAN han comprado armas estadounidenses para Kiev en paquetes de 500 millones de dólares a través de la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), coordinada por la OTAN. El conflicto de Groenlandia podría causar una interrupción de compras de determinado material bélico a EEUU.
Trump y Zelenski se reunirán el jueves en Davos, según la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirán este jueves durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) para abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Así lo confirmaron fuentes de la Casa Blanca, pese a que Trump afirmó este miércoles, durante su intervención en Davos, que el encuentro con Zelenski tendría lugar hoy. Según el Gobierno estadounidense, Trump encabezará el jueves el acto de firma para la constitución de la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por el mandatario republicano con el objetivo de poner fin a conflictos armados, y posteriormente mantendrá la reunión con Zelenski. Tras el encuentro, el presidente estadounidense concederá entrevistas a las cadenas CNBC y Fox News, antes de regresar a Washington.
Trump dice que si presidentes ruso y ucraniano no logran acuerdo ahora, "serían estúpidos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania "se encuentran en un punto decisivo" y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían "estúpidos".
Rusia recrudece los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas
Los ataques con misiles y drones rusos durante la pasada noche dañaron significativamente la infraestructura energética adicional en toda Ucrania, en particular la de la ciudad de Kiev. La Fuerza Aérea Ucraniana informó el 20 de enero que las fuerzas rusas lanzaron 18 misiles balísticos Iskander-M/misiles de defensa aérea S-300; un misil de crucero hipersónico Zirkon; 15 misiles de crucero Kh-101; y 339 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros, de los cuales aproximadamente 250 eran Shahed. La Fuerza Aérea Ucraniana informó de que las fuerzas ucranianas derribaron 14 Iskander-M/S-300, 13 Kh-101 y 315 drones, que cinco misiles y 24 drones impactaron en 11 lugares y que los escombros derribados cayeron en 12 lugares. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, coronel Yuriy Ihnat, informó de que las fuerzas ucranianas no pudieron derribar el misil hipersónico Zirkon, que impactó una instalación de infraestructura en la provincia de Vinnytsia. La compañía energética privada más grande de Ucrania, DTEK, informó de que los ataques rusos dejaron a 173.000 hogares en la ciudad de Kiev sin electricidad después de restablecer la energía a otros 162.000 hogares que también se quedaron sin electricidad. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que los ataques rusos también causaron cortes de energía en las provincias de Kiev, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy, Rivne y Járkov.
Trump subraya que Europa debe ocuparse de Ucrania: "EEUU está muy lejos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este miércoles que los países europeos deben ocuparse de la guerra en Ucrania, apuntando a que su país está "muy lejos" del conflicto y no tiene por qué implicarse en la defensa de Kiev. "Cuando hablo de la OTAN, me refiero a Europa. Ellos tienen que ocuparse de Ucrania, nosotros no. Estados Unidos está muy lejos", ha asegurado el líder estadounidense en su intervención en el Foro Mundial Económico que se celebra en Davos, Suiza.
Zelenski denuncia que el 60% de Kiev continúa sin luz y calefacción tras los últimos ataques rusos
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que el 60% de Kiev continúa sin luz tras los últimos ataques a gran escala de las fuerzas rusas. "Unas 4.000 casas siguen sin calefacción", ha lamentado, al tiempo que ha vuelto a discrepar de la gestión que están llevando a cabo las autoridades de la capital. "Según los informes de las autoridades municipales, los recursos involucradas son suficientes, pero se necesita tiempo. No estoy de acuerdo con esta evaluación: se necesitan medidas adicionales", ha valorado en un mensaje en sus redes sociales. Zelenski ha informado de que la situación sigue siendo "difícil" en Járkov, Sumi, Chernígov y Dniéper, si bien los equipos de emergencia y las compañías energéticas, así como los servicios públicos "están trabajando al máximo". El Gobierno ucraniano, a través del Ministerio del Interior, ha desplegado por las localidades afectadas diferentes "puntos de apoyo y calefacción" en los que se reparte comida a la población que no dispone en sus hogares de electricidad.
Witkoff intenta reconducir las negociaciones de paz en una reunión con Putin
El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, intentará mañana, jueves, reconducir las negociaciones de paz en Ucrania, que han pasado a un segundo plano debido a las crisis en Venezuela, Irán y Groenlandia, en su primera reunión de 2026 con el líder ruso, Vladímir Putin. Witkoff, que se encuentra en Davos, viajará el jueves a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin. Trump, que conversó en diciembre por última vez con su homólogo ruso, apenas ha prestado atención al tema ucraniano desde finales de 2025.
