DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Trump presenta su Consejo de Paz en Davos El presidente estadounidense, Donald Trump, presentará su nuevo "Consejo de Paz" y se reunirá con el mandatario de Ucrania en Davos este jueves, intentando apuntalar su imagen de pacificador un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia. Trump anunció repentinamente el miércoles que ya no impodrá aranceles contra Europa y descartó una acción militar para arrebatar a Dinamarca esa isla ártica rica en minerales, lo que calmó en parte una crisis que ha sacudido la reunión del Foro Económico Mundial en esa lujosa estación de esquí suiza.

Trump afirma que Putin aceptó su invitación para unirse a su "Consejo de Paz" Donald Trump afirmó el miércoles en la cumbre de Davos que el presidente ruso, Vladimir Putin, había "aceptado" su invitación para unirse a su "Consejo de Paz", considerado rival de la ONU. "Fue invitado. Aceptó", declaró el presidente estadounidense a la prensa, incluida la de AFP, en Davos. Vladimir Putin había anunciado minutos antes que había dado instrucciones a su Ministerio de Asuntos Exteriores para que estudiara la invitación antes de responder.

Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y Líbano Las fuerzas israelíes bombardearon este miércoles cuatro cruces fronterizos entre Siria y el Líbano que presuntamente eran usados por el grupo chií Hizbulá para el contrabando de armas. Además, en otro ataque Israel mató a un miliciano de Hizbulá, Muhamad Awasha, en la zona de la ciudad libanesa de Sidón, a quien el Ejército acusa de actuar como contrabandista desde Irak a Siria y el Líbano. Horas antes, el Ejército había confirmado la muerte de un primer miliciano de Hizbulá en Yanouh (sur del Líbano), según otro comunicado castrense. Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la ofensiva contra Gaza, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país, alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Ocho países musulmanes aceptan la invitación de Trump para participar en la Junta de Paz para Gaza Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos han anunciado este miércoles que participarán en la Junta de Paz para Gaza, creada a raíz de una propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Los ministros de Exteriores de los ocho países musulmanes han acogido "con beneplácito" la invitación enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para participar en la iniciativa y han confirmado en una declaración conjunta que "cada país firmará los documentos de adhesión de conformidad con sus respectivos procedimientos jurídicos".

Al menos 11 muertos, incluidos tres periodistas y un niño, en ataques de Israel contra Gaza Al menos 11 palestinos, entre ellos tres periodistas y un niño de diez años, han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Entre las víctimas mortales se encuentran tres periodistas vinculados al Comité de Ayuda egipcio que han muerto en un ataque contra su vehículo en la ciudad de Al Zahra, en el centro del enclave, mientras estaban trabajando en un campamento de refugiados en Netzarim.

Pakistán acepta la invitación de Trump con su adhesión a la Junta de Paz para Gaza Pakistán anunció este miércoles que ha aceptado la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para integrarse en la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, pocos días después de confirmar que había recibido dicha propuesta. "En respuesta a la invitación extendida al primer ministro Shehbaz Sharif por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pakistán desea anunciar su decisión de incorporarse a la Junta de la Paz, en el marco de sus esfuerzos continuados para apoyar la implementación del Plan de Paz para Gaza conforme a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", señaló este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en un comunicado.

El Vaticano evalúa la invitación de Trump para participar en la Junta de la Paz de Trump El papa León XIV ha recibido una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Vaticano participe en la Junta de la Paz, según dijo este miércoles el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien añadió que la propuesta se está estudiando. "Nosotros también hemos recibido esta invitación. El papa la ha recibido y estamos viendo qué hacer", declaró Parolin a preguntas de los periodistas a la entrada de un acto en Roma. El cardenal precisó que la propuesta está siendo evaluada y subrayó que la cuestión requiere "un poco de tiempo" antes de ofrecer una respuesta oficial.

EEUU sanciona a grupo palestino por tratar de romper bloqueo israelí con flotillas Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a un grupo palestino involucrado en flotillas civiles que buscan romper el bloqueo marítimo de Israel sobre Gaza, acusándolo de trabajar para Hamás. Israel ha interceptado las flotillas compuestas por múltiples barcos y ha detenido a sus participantes, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg. El Departamento del Tesoro dijo que la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés) ha sido el "principal organizador" de las flotillas y sostuvo que estaba "actuando clandestinamente en nombre de Hamás".

Putin recibirá este jueves al presidente palestino, Mahmud Abás El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá el jueves con el presidente palestino, Mahmud Abás, informó hoy el Kremlin. "Está previsto debatir la situación actual y las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales en los ámbitos de comercio, economía, cultura y el ámbito humanitario, así como la situación en Oriente Medio, con especial atención a la Franja de Gaza", indica el comunicado del Kremlin citado por TASS. Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció la llegada del líder palestino. "Abás estará en Moscú en visita de trabajo y las conversaciones ruso-palestinas tendrán lugar mañana", afirmó. Putin siempre ha apoyado la creación de un Estado palestino y criticó duramente a Israel por el desproporcionado uso de la fuerza en Gaza.