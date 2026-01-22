Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaAccidente Rodalies GelidaHuelga maquinistasBarçaGroenlandiaBasurasMuseu PicassoCuétaraJuntsElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado.

Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado. / AP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
  3. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  4. Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
  5. La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
  6. Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
  7. Trump acuerda mantener una reunión en Davos con 'las distintas partes' sobre Groenlandia
  8. ¿España podría requisar propiedades y bienes en caso de guerra como ha avisado Noruega a sus ciudadanos?

DIRECTO UCRANIA | La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

DIRECTO UCRANIA | La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

DIRECTO GAZA | Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y Líbano

DIRECTO GAZA | Israel ataca cuatro cruces fronterizos entre Siria y Líbano

DIRECTO TRUMP | Trump anuncia "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia" y retira aranceles

Trump descarta el uso de la fuerza en Groenlandia, pero pide "negociaciones inmediatas para adquirir el territorio"

Trump descarta el uso de la fuerza en Groenlandia, pero pide "negociaciones inmediatas para adquirir el territorio"

Un incidente "relacionado con humo" sin consecuencias causa momentos de nervios en el Foro de Davos

Un incidente "relacionado con humo" sin consecuencias causa momentos de nervios en el Foro de Davos

Trump retira la amenaza de aranceles por un supuesto "marco de acuerdo futuro" sobre Groenlandia con la OTAN

El príncipe Enrique, en el juicio contra el 'Daily Mail': "Han hecho la vida imposible a mi mujer"

El príncipe Enrique, en el juicio contra el 'Daily Mail': "Han hecho la vida imposible a mi mujer"

El príncipe Enrique, en el juicio contra el 'Daily Mail': "Han hecho la vida imposible a mi mujer"