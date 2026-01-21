Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump descarta ir a la cumbre de París porque a Macron "no le queda mucho" en el poder El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes asistir a la cumbre especial del G-7 en París, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para el próximo jueves, al considerar que al mandatario francés "no le queda mucho tiempo" en el poder. "No, no iré porque, como sabes a Emmanuel no le queda mucho tiempo y no hay garantía de continuidad. Es amigo mío. Es un buen tipo. Me cae bien Macron, pero no va a estar mucho más tiempo en el cargo", expresó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato. El líder estadounidense agregó que "es mejor reunirse con las personas directamente involucradas".

El ministro del Interior ruso visita Cuba en medio de presiones de Trump El ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, visita este martes Cuba para sostener "reuniones bilaterales", anunció la embajada de Rusia, en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump aumenta la presión sobre la isla. Trump instó este mes a La Habana a "alcanzar un acuerdo", cuya naturaleza no reveló, o pagar un precio similar al de Venezuela, cuyo líder Nicolás Maduro fue derrocado por fuerzas estadounidenses en un bombardeo el 3 de enero.

Trump dice que podría "involucrar" a María Corina Machado en el futuro de Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que podría "involucrar" de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela, tras la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca.

Una oenegé venezolana exige información sobre 200 presos políticos en paradero desconocido La oenegé venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este martes al Ministerio Público (MP, Fiscalía) información sobre al menos 200 presos políticos en el país que, de acuerdo con su registro, desconocen en qué centro de reclusión se encuentran. "En esta oportunidad venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (alguna) forma de detención que puede constituir desaparición forzada", señaló el activista Diego Casanova, a las afueras del Ministerio Público, donde decenas de familiares de estos detenidos llevaron a cabo una protesta. Casanova aseguró que los funcionarios policiales le niegan información a los parientes sobre el paradero de estas personas que, explicó, fueron detenidas en sus casas o en las calles.

Dinamarca pide a sus socios de la UE no descartar ninguna respuesta a amenazas de Trump La ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, Stephanie Lose, instó este martes a sus socios europeos a no "descartar" ninguna posible respuesta ante las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia, aunque también llamó a "insistir" en el diálogo para evitar una escalada. "Con las amenazas que estamos sufriendo el Reino de Dinamarca y los efectos secundarios para la economía europea y las relaciones transatlánticas (...) no debemos descartar ninguna respuesta de la comunidad europea", apuntó en declaraciones a los medios antes de la reunión de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

Bélgica aboga por una respuesta firme ante Trump: "Tendrán guerra comercial" El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha pedido este martes que Europa se ponga firme en su respuesta si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da el paso de imponer los nuevos aranceles anunciados en medio de la crisis abierta en Groenlandia. "Si alguien dice: 'Quiero quitarte territorio de la OTAN, o de lo contrario iniciaré una guerra comercial', entonces iniciaremos una guerra comercial", ha asegurado el dirigente belga en declaraciones al canal flamenco VRT en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra en Suiza.

El Gobierno alemán avisa de que la FIFA y la federación de fútbol decidirán si boicotean el Mundial de fútbol La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total "autonomía" si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump, indicó el gobierno alemán a la AFP. El presidente estadounidense amenaza con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan. "Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El Gobierno federal acatará esta valoración", señaló la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, en un comentario enviado por correo electrónico a la AFP.

Lavrov: la UE y la OTAN viven una "muy profunda crisis" debido a Groenlandia El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que la OTAN y la Unión Europea viven una "muy profunda crisis" debido, entre otras cosas, al conflicto con EEUU por el control de la autonomía danesa de Groenlandia. "La OTAN vive una muy profunda crisis. La Unión Europea también. Y la OSCE está en las últimas. Creo que todos esos esquemas están condenados al fracaso", dijo Lavrov en su tradicional conferencia de prensa de principios de año. Destacó que en Europa se habla incluso de que "ya es hora" de disolver la Alianza Atlántica, ya que "uno de los países de la OTAN se dispone a atacar a otro país de la OTAN". "En el seno de la comunidad occidental se observan tendencias de crisis. Groenlandia es el ejemplo más evidente que está a la vista de todos (...) Era difícil imaginar que eso podía ocurrir", señaló después de asegurar que, en realidad, dicha isla ártica no es parte inalienable de Dinamarca.

Primer ministro de Bélgica: "Si tuviera que librarse una guerra comercial, la asumiremos" El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, aseguró hoy que la Unión Europea no desea una guerra comercial con Estados Unidos, pero no se dejará "intimidar" por las amenazas de Donald Trump y afrontará un conflicto económico con Washington si no hay alternativa. "No nos dejaremos dividir, no nos dejaremos intimidar. Y si tuviera que librarse una guerra comercial por este asunto, algo que evidentemente no deseamos, entonces la asumiremos", declaró De Wever a cadena belga VTM Nieuws. El jefe del Gobierno belga, que se encuentra en el Foro Económico de Davos, tiene previsto acompañar hoy al rey Felipe de Bélgica en una reunión que el monarca tiene programada con Trump, y a la que también asistirá el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte.