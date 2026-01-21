La tensión sobre Groenlandia obliga a aplazar la firma de un acuerdo de reconstrucción para Ucrania en Davos

La disputa en torno al futuro de Groenlandia está eclipsando el debate para poner fin a la guerra de Ucrania, que va camino de cumplir su cuarto aniversario y sin visos de solución pactada. Los dimes y diretes entre políticos europeos y representantes estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump, han forzado el aplazamiento, en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en la localidad suiza Davos, de un vasto acuerdo económico entre la UE, EEUU y Ucrania denominado 'plan de prosperidad', y que prevé una inversión de 800.000 millones de dólares en el país invadido en cuanto se detengan las hostilidades.

"Nadie (en Europa) está en estos momentos por la labor de montar un gran espectáculo en torno a Trump", ha asegurado al rotativo Financial Times una fuente europea anónima. La controversia en torno a la isla ártica, además de las invitaciones cursadas a dictadores como Vladímir Putin o Aleksándr Lukashenko para integrar el Foro de la Paz en Gaza, han abierto una brecha entre los socios a ambas orillas del océano Atlántico, posponiendo 'sine die' la firma del pacto y reforzando la impresión entre muchos de que la guerra de Ucrania se halla en estos momentos fuera del foco informativo pese a las devastadoras consecuencias humanitarias, con millones de personas sin acceso a la electricidad o calefacción.

Escasas expectativas

El propio presidente Zelenski ha cancelado su viaje a Davos ante las escasas expectativas de resultados para su país en el foro de la ciudad suiza, habida cuenta además de la grave situación que atraviesa su país, con bombardeos constantes desde Rusia contra la infraestructura energética que han dejado a millones de personas sin calefacción y con temperaturas bajo cero. Además, según el rotativo económico londinense, no había ninguna garantía de que podría mantener con el presidente estadounidense reunión alguna que pudiera avanzar las negociaciones sobre la guerra de Ucrania. "Estoy preocupado por la pérdida de foco durante la guerra total", había declarado el mandatario ucraniano. "No creo que sean temas (Groenlandia y Ucrania) intercambiables", ha puntualizado.

Quien si va a mantener reuniones próximamente sobre la guerra en Europa del este será el enviado especial de Trump, Steven Witkoff, quien se desplazará a Moscú junto al cuñado de Trump, Jared Kushner, para celebrar una reunión con el presidente Vladímir Putin, encuentro que se celebrará a petición de la parte rusa. Según Witkoff, en la última ronda negociadora que mantuvo con representantes ucranianos en Miami, se registraron progresos "significativos", lo que, en su opinión, demuestra que todas las partes "están implicadas en el proceso" y quieren "que se concluya un acuerdo". El optimismo del representante estadounidense, un empresario inmobiliario que a menudo ha sido criticado por la prensa de su país por su falta de experiencia y su incapacidad para entender la personalidad de sus interlocutores rusos, contrasta con el análisis que ha realizado el Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW).

En un post reciente, este think tank se hace eco de recientes declaraciones pronunciadas por el propio Putin en las que se puede entrever que sus aspiraciones en Ucrania y Europa van más allá del contenido de las negociaciones actuales e implican una reconstrucción de la arquitectura de seguridad en Europa, al tiempo que sus representantes dan a entender que pueden lograr los objetivos del Kremlin mediante medios militares. "Putin continúa demostrando que no estará satisfecho con un acuerdo que solo afectará a Ucrania y no implica una "reestructuración de la OTAN", concluye el ISW.