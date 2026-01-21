Milei vuelve al foro de Davos tras dos polémicas intervenciones anteriores

El presidente argentino, Javier Milei, partirá este lunes por la noche rumbo a la 56ª edición del Foro Económico Mundial de Davos, donde mantendrá reuniones políticas, encuentros con banqueros y hablará por tercer año consecutivo ante algunos de los líderes económicos más importantes del mundo

Milei, uno de los principales aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, en Latinoamérica, volverá a Davos tras dos intervenciones anteriores en las que apuntó contra el feminismo, las políticas de resguardo del medioambiente y la comunidad LGBT+.

El presidente argentino partirá de Buenos Aires a las 21:00 hora local (00:00 GMT) acompañado de la cúpula de su gabinete, integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Exteriores, Pablo Quirno, y el de Desregularización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Está previsto que la comitiva oficial arribe a la ciudad de Davos a las 18.30 horas GMT del martes, día en el que el presidente mantendrá un encuentro con el empresario británico Maurice Ostro.

El miércoles, Milei saludará al presidente de la Confederación Helvética, Guy Parlemin, y luego participará en el 'Country Strategy Dialogue on Argentina', una exposición a puerta cerrada en donde hablará sobre la situación económica del país frente a inversores y referentes internacionales.

Ese día también se encontrará con distintos ejecutivos de bancos internacionales -una de las reuniones más relevantes del cronograma, orientada a captar el interés de posibles financistas del Estado argentino- y luego se reunirá con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

La intervención formal de Milei en el Foro está prevista para el miércoles a las 14.45 horas GMT y, según informaron medios locales, se prevé que el mandatario redoble las críticas contra lo que en edición anteriores del foro tildó de "virus mental de la ideología woke" y vuelva a hacer una fuerte defensa de las ideas del ultraliberalismo económico y cultural.

El año pasado el presidente argentino afirmó que “la ideología de género es abuso infantil” y asoció a la homosexualidad con la pedofilia, lo que despertó protestas masivas en Buenos Aires que fueron replicadas en otras ciudades del mundo.

En 2024, Milei también llamó la atención de la prensa mundial al hablar de "la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer", que solo devino en "mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico", además de poner en duda las "ideas nocivas" de quienes "sostienen que los seres humanos dañamos el planeta".

Tras brindar dos entrevistas, Milei regresará a Argentina el jueves a las 17:00 horas GMT y llegará a Buenos Aires a las 06:00 hora local (09:00 horas GMT) del viernes.