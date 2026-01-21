Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rusia refuerza el uso de vehículos no tripulados con armas termobáricas en el frente ucraniano

Un informe del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) informa de que Rusia ha comenzado a utilizar vehículos terrestres no tripulados (UGV) equipados con lanzadores de artillería termobárica para adaptar la artillería a las condiciones actuales del campo de batalla, dominado por drones. Un canal ucraniano de Telegram publicó imágenes el 19 de enero que muestran a las fuerzas rusas probando el Malvina-M, el primer vehículo no tripulado con artillería termobárica. El medio de defensa ucraniano Militarnyi informó el 19 de enero que ingenieros rusos integraron rieles guía de 220 mm del sistema de artillería termobárica TOS-1A Solntsepek con el UGV Malvina-M. Las armas termobáricas, también conocidas como bombas de vacío o aerosol, son un tipo especializado de munición explosiva que genera una explosión significativa por sobrepresión y calor extremo al dispersar y encender una nube de aerosol de explosivos mientras succiona el oxígeno circundante. Los sistemas de artillería termobárica tradicionales son eficaces para destruir estructuras fortificadas, como posiciones de infantería atrincheradas y búnkeres. El principal lanzador de artillería termobárica de Rusia, el TOS-1A, es un vehículo grande, costoso y relativamente lento, montado sobre un chasis de tanque, con un alcance de disparo reducido. Esto requiere que las fuerzas rusas acerquen el sistema a unos seis kilómetros de la línea del frente, lo que las hace muy vulnerables a los drones ucranianos.