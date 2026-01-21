En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Witkoff mantiene una "muy positiva" reunión con el asesor de Putin en Davos
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha mantenido este martes en Davos (Suiza) una reunión que ha calificado como "muy positiva" con el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, sobre un futuro acuerdo de paz con Ucrania. Así lo ha descrito en declaraciones a la prensa al término de un encuentro en el que se le ha visto acompañado por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, Donald Trump. Por su parte, el también asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha celebrado que "el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa" tras una reunión a puerta cerrada que ha durado más de dos horas, según recoge la agencia de noticias rusa TASS. El Gobierno estadounidense ha mantenido sin éxito conversaciones con Rusia y, por separado, con Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, ha condicionado la presencia de Kiev en el Foro Económico Mundial de Davos, que se organiza estos días en Suiza, a "una mayor protección" del país frente a Moscú, apuntando que si los aliados no están listos para dar pasos en este sentido Ucrania no tendrá representación en el Foro.
Budánov expresa en Davos optimismo sobre las negociaciones de paz
El nuevo jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, se mostró este martes en el Foro de Davos "cautelosamente optimista" sobre la marcha de las negociaciones para poner fin a la guerra que impulsa el presidente de EE.UU., Donald Trump, y salió al paso de las afirmaciones de que Washington esté negociando con Rusia a espaldas de Ucrania. "Le guste o no a la gente, hay movimientos", dijo en un panel sobre las perspectivas de paz en su país el exjefe de la inteligencia militar ucraniana, que reivindicó los esfuerzos para poner fin al conflicto que están haciendo tanto Ucrania como EE.UU. y dijo que el éxito de las conversaciones de paz depende ahora de Rusia.
Un ataque ruso deja miles de edificios sin calefacción en un Kiev a -14 ºC
Un ataque ruso la madrugada del martes dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios residenciales en Kiev, cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los -14 °C. El bombardeo de cientos de drones y misiles mató al menos a un hombre de 50 años cerca de la capital. Periodistas de AFP en Kiev escucharon sirenas de alerta aérea y explosiones mientras los sistemas de defensa ucranianos respondían a los drones y misiles. Marina Sergienko, una contable de 51 años que se refugió en una estación de metro en el centro de la capital, está convencida de que los ataques rusos tienen un propósito claro.
Rusia derriba 60 drones ucranianos sobre dos regiones, Crimea y el mar de Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron este martes 60 drones sobre dos regiones del país, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov. Los aparatos no tripulados fueron abatidos entre las 16.00 y las 20.00 hora local, según informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte vespertino. Las baterías derribaron 35 drones sobre las aguas del Azov, convertido por Moscú en un mar interior en 2022; 16 sobre Crimea; seis en Krasnodar y tres en la fronteriza Bélgorod. La pasada noche habían sido destruidos 32 drones de ala fija sobre nueve regiones de la parte europea del país. Estos ataques coinciden con la reanudación de las consultas entre ambos bandos y Estados Unidos en el marco del Foro de Davos.
Ucrania informa de que el suministro eléctrico de la central de Chernóbil se ha restablecido tras los ataques
El Ministerio de Energía de Ucrania ha informado este martes de que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil se ha restablecido tras una serie de ataques rusos nocturnos que le hicieron perder el contacto con varias líneas de abastecimiento. "La planta de energía nuclear de Chernóbil ha sido revivida por el Sistema de Energía Unida de Ucrania a pesar del ataque nocturno", ha indicado el Ministerio en un comunicado en el que ha afirmado que esto se produce gracias al "trabajo coordinado" de los ingenieros. La cartera ha catalogado los ataques de "absolutamente inaceptables" y afirmado que representan una "violación grave" de los "principios fundamentales de la seguridad nuclear y radiológica". "Pone en peligro la seguridad no sólo de Ucrania, sino también de todo el continente europeo", ha argüido.
Carney alerta de que el mundo "atraviesa una ruptura" y acusa a las potencias de usar la economía "como arma"
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha alertado este martes de que el mundo "atraviesa una ruptura y no una transición" a nivel económico y político, acusando a las "grandes potencias" de "usar la integración economía como arma" y "los aranceles para sacar ventaja". "Dejadme ser directos. Durante las últimas dos décadas, una serie de crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas han puesto de manifiesto los riesgos del calentamiento global extremo. A esto se suma que las grandes potencias han comenzado a usar la integración económica como arma", ha afirmado durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra hasta el viernes en la localidad suiza de Davos.
Bombardeos rusos contra instalaciones energéticas obligaron a 600.000 personas a huir de Kiev
El alcalde de Kiev indicó el martes a AFP que unas 600.000 personas abandonaron Kiev desde que la autoridad local efectuó el 9 de enero un llamado a evacuar provisionalmente la capital ucraniana, donde la mitad de los edificios están sin calefacción tras los bombardeos rusos masivos. "No todos tienen la posibilidad de irse de la ciudad, pero en este momento la población está disminuyendo", declaró Vitali Klitschko en una entrevista a la AFP, e indicó que unas 600.000 personas salieron de Kiev, que tiene alrededor de 3,6 millones de habitantes.
Rusia refuerza el uso de vehículos no tripulados con armas termobáricas en el frente ucraniano
Un informe del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) informa de que Rusia ha comenzado a utilizar vehículos terrestres no tripulados (UGV) equipados con lanzadores de artillería termobárica para adaptar la artillería a las condiciones actuales del campo de batalla, dominado por drones. Un canal ucraniano de Telegram publicó imágenes el 19 de enero que muestran a las fuerzas rusas probando el Malvina-M, el primer vehículo no tripulado con artillería termobárica. El medio de defensa ucraniano Militarnyi informó el 19 de enero que ingenieros rusos integraron rieles guía de 220 mm del sistema de artillería termobárica TOS-1A Solntsepek con el UGV Malvina-M. Las armas termobáricas, también conocidas como bombas de vacío o aerosol, son un tipo especializado de munición explosiva que genera una explosión significativa por sobrepresión y calor extremo al dispersar y encender una nube de aerosol de explosivos mientras succiona el oxígeno circundante. Los sistemas de artillería termobárica tradicionales son eficaces para destruir estructuras fortificadas, como posiciones de infantería atrincheradas y búnkeres. El principal lanzador de artillería termobárica de Rusia, el TOS-1A, es un vehículo grande, costoso y relativamente lento, montado sobre un chasis de tanque, con un alcance de disparo reducido. Esto requiere que las fuerzas rusas acerquen el sistema a unos seis kilómetros de la línea del frente, lo que las hace muy vulnerables a los drones ucranianos.
Rusia condena a adolescente por colgar fotos de combatientes proucranianos en la escuela
La Justicia rusa condenó a cuatro años de cárcel a una chica de 17 años por colgar en el tablón de anuncios de su escuela fotos de combatientes rusos que combaten en el bando ucraniano y llamarles "héroes de Rusia", informó este martes el portal Verstka. Un tribunal militar de San Petersburgo condenó en octubre de 2025 a cuatro años de prisión a Eva Bagrova, estudiante de 17 años, por "justificación del terrorismo" y "colaboración con actividades terroristas", según informó su propio abogado, Dmitri Arevkin, al medio ruso. La menor de edad colocó dos fotografías de los combatientes rusos Denís Kapustin y Alexéi Levkin en el tablón de información de su colegio, con la leyenda de "honorables héroes de Rusia".
La ONU califica de "crueles" los ataques rusos sobre instalaciones energéticas ucranianas
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este martes como "crueles" los continuos ataques de las fuerzas rusas sobre la infraestructura energética ucraniana, que han dejado sin luz ni calefacción algunos de los principales centros urbanos, como Kiev y Odesa, en un momento en el que la población hace frente a temperaturas de "frío extremo". "Cientos de miles de familias se encuentran ahora sin calefacción", ha puesto de relieve el jefe de Derechos Humanos de la ONU, quien ha recordado que "esto afecta especialmente a los más vulnerables, incluidos los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad".
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
- Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
- Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
- Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
- Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?
- Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
- Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca