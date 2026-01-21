En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
La UE condena la demolición de instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este
La Comisión Europea ha condenado este martes las acciones de Israel para demoler el complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en el barrio de Sheij Yarrá, en Jerusalén Este, recordando al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu su obligación de "cooperar de buena fe con la ONU para garantizar el respeto del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación". "Condeno la decisión israelí de entrar por la fuerza y demoler el complejo de Naciones Unidas en Sheij Yarrá, ocupado por Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ubicado en Jerusalén Este", ha señalado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, en un comunicado en el que ha instado a las autoridades de este país a que terminen con "esta acción, que viola las obligaciones de Israel derivadas de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas, según la cual los Estados miembros deben proteger y respetar la inviolabilidad de sus instalaciones".
Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la creación de la Junta de la Paz, un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, argumentando que la ONU "nunca" le ha ayudado a resolver ninguna guerra. "Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato. A pesar de ello, Trump afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".
Primer ministro palestino urge en Davos medidas internacionales contra políticas israelíes
El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, reclamó este martes una acción internacional urgente para frenar las medidas israelíes contra los palestinos y reabrir los pasos fronterizos de Gaza en el marco del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos (Suiza), según una nota publicada por su oficina. Según el comunicado, el primer ministro palestino "insistió en la necesidad de una acción internacional eficaz, en particular de la Unión Europea, para detener las medidas israelíes contra el pueblo palestino, reanudar la transferencia de los ingresos fiscales palestinos retenidos y abrir los cruces fronterizos de la Franja de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria". Mustafa formuló estas demandas durante una reunión con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot. Al encuentro también asistieron, según la nota, el embajador palestino en Suiza y ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ibrahim Jraishi, y otros representantes diplomáticos.
Hamás acusa a Israel de violaciones sistemáticas de la tregua
La organización islamista Hamás aseguró este martes haber cumplido "plenamente" el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, y acusó a Israel de vulnerarlo de forma sistemática, en un comunicado remitido a los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos- cuando se cumplen hoy 100 días desde la firma de la tregua. "El Movimiento (Hamás) afirma que ha cumplido de forma plena con todas las disposiciones del acuerdo y lo ha tratado como un marco vinculante destinado a proteger a nuestro pueblo y detener el derramamiento de sangre, y no como una excusa política para la continuación de la agresión o la reproducción de políticas genocidas", sostiene la nota. El documento acusa a las fuerzas israelíes de cometer 1.298 violaciones del alto el fuego, entre ellas disparos directos, incursiones militares y bombardeos aéreos y de artillería, así como demoliciones de viviendas y arrestos de civiles. En el ámbito humanitario, el grupo palestino afirma que las restricciones israelíes han provocado el colapso del sistema sanitario de Gaza, al impedir la entrada de personal médico, medicamentos, equipos y materiales para la reparación de hospitales.
La Liga Árabe condena la demolición israelí de la sede de la UNRWA en Jerusalén ocupada
La Liga Árabe condenó este martes la "flagrante agresión" israelí llevada a cabo con la demolición del complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ubicado en Jerusalén Este, territorio palestino ocupado por Israel. El organismo panárabe, compuesto por 22 países, denunció en un comunicado la acción liderada por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien irrumpió hoy en la sede de la UNRWA en el barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén Este y "supervisó la demolición de las estructuras dentro del complejo, la retirada de la bandera de la ONU y su sustitución por la bandera israelí". La Liga consideró este ataque una violación del derecho internacional, de las resoluciones de la ONU y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas sobre los privilegios e inmunidades de la ONU.
Hamás pide a Israel que permita operar sobre el terreno al comité que gobernará Gaza
El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qasem, afirmó este martes que el grupo islamista está trabajando con los mediadores -Catar, Egipto y EEUU- para presionar a Israel y que permita operar sobre el terreno al comité palestino que gobernará el día a día de la Franja de forma provisional. Sus palabras se producen después de que un miembro de Hamás en El Cairo informara este martes a EFE de que dicho comité aún no tiene clara una fecha para ser operativo desde el interior de la Franja. "Estamos trabajando con mediadores para presionar a la ocupación (Israel) y que permita al comité operar sobre el terreno en la Franja, donde se enfrenta a cuestiones complejas y delicadas que requieren un alto nivel de profesionalismo y eficiencia en su gestión", dijo el portavoz de Hamás en un mensaje compartido en su cuenta de Telegram.
Israel insta a la UE a clasificar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, instó este martes en Praga a la UE a catalogar a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, y afirmó que el régimen iraní es el "más peligroso" del mundo. "La Guardia Revolucionaria lleva extendiendo el terror y la inestabilidad en Oriente Medio, y más allá durante décadas, y ahora está liderando la masacre de los ciudadanos iraníes", afirmó Sa'ar tras reunirse con su homólogo checo, Petr Macinka.
Zelenski desvela que Trump le invitó a ser parte de la Junta de Paz para Gaza pero no confirma si aceptará
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado una invitación para ser parte de la Junta de Paz para Gaza, si bien ha declinado confirmar si participará debido al posible papel que podría jugar Rusia en el organismo, al que también ha sido invitado el mandatario ruso, Vladimir Putin.
El vicealcalde de Jerusalén celebra la demolición de la UNRWA: "Los expulsaremos de Israel"
El vicealcalde de Jerusalén, Aryeh King, celebró este martes la demolición de diversos edificios de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en su sede en Jerusalén Este (territorio palestino ocupado), y prometió acabar con esta institución y su personal en todo Israel. "Hoy estamos derrotando al enemigo. Hoy, este enemigo ha sido expulsado de Jerusalén y, con la ayuda de Dios, lo expulsaremos de todas las regiones de la Tierra de Israel, porque no hay elección: es ellos o nosotros", dijo King en un video compartido en su Facebook, frente a la sede.
Lavrov alaba la Junta de la Paz de Trump para Gaza como un intento de cooperación internacional
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, alabó la Junta de la Paz para Gaza creada por el presidente de EEUU, Donald Trump, que consideró un intento de promover la cooperación internacional en el arreglo de conflictos. "Acabamos de recibir las propuestas concretas, el proyecto de estatuto de esta estructura. Esta iniciativa refleja la comprensión de Estados Unidos de la necesidad de reunir a un grupo de países que van a colaborar en una u otra dirección", afirmó en su rueda de prensa anual dedicada a la gestión de la diplomacia rusa en 2025.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
- Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
- Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
- Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
- Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?
- Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
- Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca