DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Hamás acusa a Israel de violaciones sistemáticas de la tregua

La organización islamista Hamás aseguró este martes haber cumplido "plenamente" el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, y acusó a Israel de vulnerarlo de forma sistemática, en un comunicado remitido a los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos- cuando se cumplen hoy 100 días desde la firma de la tregua. "El Movimiento (Hamás) afirma que ha cumplido de forma plena con todas las disposiciones del acuerdo y lo ha tratado como un marco vinculante destinado a proteger a nuestro pueblo y detener el derramamiento de sangre, y no como una excusa política para la continuación de la agresión o la reproducción de políticas genocidas", sostiene la nota. El documento acusa a las fuerzas israelíes de cometer 1.298 violaciones del alto el fuego, entre ellas disparos directos, incursiones militares y bombardeos aéreos y de artillería, así como demoliciones de viviendas y arrestos de civiles. En el ámbito humanitario, el grupo palestino afirma que las restricciones israelíes han provocado el colapso del sistema sanitario de Gaza, al impedir la entrada de personal médico, medicamentos, equipos y materiales para la reparación de hospitales.