DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaGroenlandiaSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado.

Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado. / AP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  3. Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
  4. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  5. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  6. Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?
  7. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  8. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

Médicos Sin Fronteras alerta de ataques récord contra la asistencia médica en las guerras: casi 2.000 muertos en 2025

Médicos Sin Fronteras alerta de ataques récord contra la asistencia médica en las guerras: casi 2.000 muertos en 2025

DIRECTO TRUMP | Trump descarta ir a la cumbre de París porque a Macron "no le queda mucho" en el poder

DIRECTO TRUMP | Trump descarta ir a la cumbre de París porque a Macron "no le queda mucho" en el poder

DIRECTO GAZA | Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras

DIRECTO GAZA | Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras

DIRECTO UCRANIA | Rusia refuerza el uso en el frente de vehículos no tripulados con armas termobáricas

DIRECTO UCRANIA | Rusia refuerza el uso en el frente de vehículos no tripulados con armas termobáricas

Lecornu activa el mecanismo para aprobar los presupuestos y desafía (de nuevo) a la censura

Lecornu activa el mecanismo para aprobar los presupuestos y desafía (de nuevo) a la censura

Trump, ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia: “Ya lo verán”

Trump, ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia: “Ya lo verán”

Davos y la ofensiva de los megarricos en la política

Davos y la ofensiva de los megarricos en la política

Carney declara muerto el "viejo orden mundial" y pide la unión ante las grandes potencias

Carney declara muerto el "viejo orden mundial" y pide la unión ante las grandes potencias