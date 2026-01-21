Felipe VI pide a la UE unidad y autonomía ante Trump: "La fuerza sin principios equivale a la barbarie"

Felipe VI ha celebrado este miércoles en el Parlamento de Estrasburgo (Francia) los 40 años de adhesión de España a lo que hoy es la Unión Europea. El Rey ha conmemorado este aniversario junto con Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, país que ingresó a la vez que España. Pese a que no ha citado directamente a EEUU ni a su presidente, Donald Trump, la inestabilidad provocada por el mandatario norteamericano en los frentes económico y político ha atravesado todo el discurso.

"Los tiempos que corren nos recuerdan, con demasiada frecuencia, que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración y al desencanto. Así que sigamos trabajando en nuestra defensa, en nuestra autonomía estratégica, en el refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica. Es una necesidad inaplazable", ha dicho ante los parlamentarios europeos. En primera fila le escuchaban el presidente del Consejo Europeo, Antón Costa, y la jefa de la diplomacia de la Unión, Kaja Kallas.

El jefe de Estado español ha vuelto a mostrar su preocupación por el daño al "vínculo transatlántico" con EEUU, un lazo "basado en el respeto y la lealtad" durante décadas. "Sin ese vínculo estaremos abocados a un mundo más incierto, más inestable y más peligroso", ha añadido. En las últimas semanas, Trump ha asegurado que se hará con Groenlandia, territorio de Dinamarca, país de la Unión Europea, por las buenas o por las malas. Esa amenaza es inédita: un socio de la OTAN, EEUU, intimidando a otro socio, Dinamarca, y, de rebote, a toda la Unión, porque el club tiene previstos mecanismos de defensa mutua (artículo 42.7 del tratado). Felipe VI ha recho referencia a esa solidaridad: "No hay ciudadanía sin la plena conciencia de que habitamos un mismo espacio político, y de que cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio, nos está afectando a todos. Nuestra fuerza es nuestra unidad: qué importante es, en estos tiempos, recordarlo".

Respecto al impulso vivido por España en estos 40 años, el Monarca ha afirmado que “la pertenencia a Europa ha sido un factor decisivo en la transformación de España” tras la “guerra civil y las cuatro décadas de dictadura”, pero ha advertido de que no se puede dar “por descontada” esta situación de prosperidad y de espacio de paz por los "tiempos oscuros" que vive el mundo por Trump. “Si somos, hoy, una de las democracias más sólidas y avanzadas del mundo; si nuestra economía lidera el crecimiento de la eurozona; si nuestro PIB per capita se ha duplicado desde la adhesión; si estamos en vanguardia en el ámbito de las telecomunicaciones y generamos más de la mitad de la energía de fuentes renovables, ha sido gracias, en gran medida, al proceso de modernización que hemos experimentado en y con Europa”, ha afirmado.

Noticias relacionadas

Tras la intervención de Felipe VI, ha llegado el turno de Rebelo de Sousa. El dirigente conservador, que dejará la presidencia de la república portuguesa en los próximos meses porque ya ha cumplido el tope de los dos mandatos en el cargo. Los dos jefes de Estado han cultivado una profunda amistad desde que el político lisboeta se convirtió en presidente, en 2016. Los numerosos encuentros internacionales en los que han participado y las visitas privadas que han organizado les han convertido en dos buenos amigos. El Rey quiso que el primer viaje internacional en solitario de la Princesa de Asturias fuera precisamente a Portugal. Leonor lo hizo en julio de 2024.