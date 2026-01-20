Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  2. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  3. Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
  4. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  5. Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?
  6. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  7. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  8. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

