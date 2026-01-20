Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump lamenta que haya "demasiada atención mediática" en Minnesota al ICE y poca a los "políticos corruptos" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este lunes que existe "demasiada atención mediática sobre el ICE", el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por su actuación en Minnesota, mientas que no se le da la "suficiente atención" a la presunta red de tramas fraudulentas en las que, según el mandatario, "políticos corruptos" robaron "asombrosas sumas de dinero". "En Minnesota, se presta demasiada atención mediática al ICE", ha aquejado Trump en redes sociales, ante las protestas contra las redadas del servicio antiinmigración, especialmente enardecidas después de que un agente matara a tiros a la estadounidense Renee Nicole Good hace menos de dos semanas.

EEUU sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia Estados Unidos advirtió este lunes a la Unión Europea de que sería "insensato" imponer aranceles de retorsión en caso de que se concreticen las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar gravámenes a los países europeos que rechazan su ambición de tomar Groenlandia. Donald Trump afirmó este lunes que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle Groenlandia, un territorio autónomo danés del Ártico, una idea rechazada de plano por los groenlandeses y por los países europeos. El dirigente republicano argumenta que "necesita" esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración.

Kallas: La UE "no busca pelea" por Groenlandia pero será firme para proteger sus intereses La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este lunes que la UE "no busca pelea" por Groenlandia pero que será "firme" en la defensa de sus intereses, para lo que cuenta con diferentes "herramientas". "No tenemos ningún interés en buscar pelea, pero nos mantendremos firmes. Europa dispone de una serie de herramientas para proteger sus intereses", aseguró la política estonia tras reunirse en Bruselas, con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. A través de un mensaje en redes sociales tras el encuentro, Kallas afirmó que "la seguridad del Ártico es un interés transatlántico compartido, y uno que podemos discutir con nuestros aliados estadounidenses". "Pero las amenazas arancelarias no son la forma de abordar esta cuestión. La soberanía no es negociable", indicó sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia.

Fico traslada a Merz que Trump "no se toma en serio a la UE" El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha trasladado al canciller alemán, Friedrich Merz, que tras conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a la conclusión de que éste "no se toma en serio a la UE" porque no defiende sus intereses y pone en práctica una "insensata" lucha contra el cambio climático y una política migratoria "suicida". "Le he informado (a Merz) de que hablé largo y tendido el sábado por la tarde en Florida con Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente de Estados Unidos evidentemente defiende los intereses nacionales de Estados Unidos y si la UE actuara de la misma forma estaríamos en una posición totalmente distinta", ha explicado Fico en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los líderes europeos se citan el jueves para abordar el plan de EE. UU. de tomar Groenlandia Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves en Bruselas para discutir una respuesta conjunta ante los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, indicó este lunes una portavoz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El Consejo anunció así la convocatoria de esta cumbre de carácter extraordinario después de que los Veintisiete comenzaran en la víspera a abordar posibles represalias frente a Washington, en una reunión de sus embajadores permanentes ante la UE. Este mismo lunes, la Comisión Europea (CE) dijo que "está preparada para responder" a la amenaza de nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el Ejecutivo comunitario subrayó que apuesta primero por encontrar una solución diplomática.

Rasmussen (Dinamarca): "Si no damos una respuesta fuerte, enviaremos una señal de debilidad" El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, instó este lunes a dar una respuesta "fuerte" a las amenazas de Estados Unidos para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia. "Lo que sabemos con seguridad es que si no damos una respuesta fuerte, enviaremos una señal de debilidad", dijo Rasmussen a medios daneses al término de una reunión con su colega británico, David Lammy, en Londres. Rasmussen señaló que había acordado el pasado miércoles en Washington en una reunión de alto nivel crear un grupo de trabajo conjunto en el que discutir las diferencias, pero que todo "saltó por el aire" con las últimas declaraciones de Trump, en las que repitió de nuevo que su objetivo es anexionarse esa isla ártica. "Es importante que todos los que creemos en el orden internacional nos distanciemos para mostrarle a Trump que no puede seguir por ese camino", afirmó Rasmussen, que insistió no obstante en que Dinamarca apostará por el diálogo y se remitirá a lo acordado con Estados Unidos.

Irán suaviza retórica sobre manifestantes mientras continúa la represión Altos funcionarios de Irán pidieron "clemencia y compasión" para algunos de los manifestantes arrestados durante la última ola de disturbios, pese al compromiso de la policía de continuar con la represión contra los disidentes. La declaración, difundida el lunes de manera conjunta por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareciera desistir de un ataque contra Irán por el uso de violencia letal contra los manifestantes, al decir que se le aseguró que se habían cancelado cientos de ejecuciones previstas y más asesinatos.

Secretario del Tesoro de EEUU dice que las medidas de la UE frente a los aranceles por Groenlandia serían "insensatas" El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este lunes a la Unión Europea contra la imposición de aranceles de represalia ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer gravámenes a países europeos opuestos a su ambición de tomar Groenlandia. "Creo que sería muy insensato", declaró Bessent a los periodistas durante la primera jornada del Foro Económico Mundial de Davos, donde explicó que Trump quiere controlar este territorio autónomo danés del Ártico porque lo considera un "activo estratégico". "No vamos a externalizar nuestra seguridad hemisférica a nadie", agregó.

Trump preguntado por si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, de que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz" después de que no le concediera el Premio Nobel. "Sin comentarios", dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.