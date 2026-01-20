Polémica con Trump
Macron acapara todos los focos al acudir al Foro de Davos con gafas de sol: "Tengo que usarlas un tiempo"
Tras aparecer con ellas el pasado fin de semana en una reunión en el Palacio del Elíseo en París, este martes las ha vuelto a lucir en el Foro Económico Mundial
Macron eleva el tono en Davos y acusa a Trump de querer "debilitar Europa"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a aparecer con gafas de sol en una comparecencia pública.Tras comparecer con ellas este fin de semana en una reunión en el Palacio del Elíseo en París, este martes también las ha lucido en el Foro Económico Mundial de Davos.
El motivo de llevar gafas de sol es un "pequeño problema" en la visión, según explicó el viernes . "Tengo que usarlas un tiempo, así que tendrán que aguantarme así", dijo el primer ministro.
Macron instó este martes a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego" y abogó por mantener la "calma" y "no aceptar pasivamente la ley del más fuerte".
"No debemos dudar tener dudas en usarlo", dijo Macron en su discurso en el Foro de Davos (Suiza) al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como "bazuca comercial", del que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.
"No aceptemos un orden mundial que sea decidido por quienes pretenden tener la voz más fuerte, o el bastón más fuerte", subrayó el presidente francés, quien se expresaba en inglés y llevaba gafas de sol debido a un problema ocular.
