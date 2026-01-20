Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoMadrid-BarcelonaSalvador IllaOsteomielitis púbicaLluviasBadalonaOftalmólogosBegoña GómezGroenlandiaBrooklyn BeckhamElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Nuevo estilo

Macron aparece en Davos con unas gafas de sol a lo 'Top Gun' por una dolencia ocular

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Foro de Davos con gafas de sol estilo aviador.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Foro de Davos con gafas de sol estilo aviador.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, llamó la atención este viernes al aparecer con gafas de sol de espejo y estilo aviador (tipo Ray Ban) durante una reunión oficial celebrada en el Palacio del Elíseo, en París y, posteriormente en un estrado desde el que participó en el Foro de Davos (Suiza). Los asistentes se vieron sorprendidos y las fotografías difundidas por las agencias de noticias han generado dudas sobre las razones que le han llevado a llevar esas gafas.

El propio jefe del Estado francés se encargó de aclarar el motivo de su elección estética al inicio de la reunión. "Disculpen estas gafas, que se deben a un pequeño problema de salud", explicó Macron: "Tengo que usarlas durante un tiempo, así que tendrán que aguantarme así".

Macron ya había sido visto la semana pasada en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, luciendo unas gafas de sol similares, también de estilo aviador. En aquella ocasión, la imagen suscitó igualmente sorpresa, lo que llevó al servicio médico del Elíseo a ofrecer una explicación oficial. Según el equipo médico presidencial, el mandatario sufre un derrame en el ojo derecho, una afección leve pero visible que le obliga a protegerse de la luz durante unos días.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, con gafas de aviador en el Foro de Davos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, con gafas de aviador en el Foro de Davos. / EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  3. Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
  4. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  5. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  6. Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?
  7. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  8. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

DIRECTO GAZA | Hamás acusa a Israel de violaciones sistemáticas de la tregua

DIRECTO GAZA | Hamás acusa a Israel de violaciones sistemáticas de la tregua

DIRECTO UCRANIA | Rusia refuerza el uso en el frente de vehículos no tripulados con armas termobáricas

DIRECTO UCRANIA | Rusia refuerza el uso en el frente de vehículos no tripulados con armas termobáricas

Trump utiliza imágenes generadas con IA para alentar su conquista de Groenlandia

Trump utiliza imágenes generadas con IA para alentar su conquista de Groenlandia

Macron aparece en Davos con unas gafas de sol a lo 'Top Gun' por una dolencia ocular

Macron aparece en Davos con unas gafas de sol a lo 'Top Gun' por una dolencia ocular

Macron acapara todos los focos al acudir al Foro de Davos con gafas de sol: "Tengo que usarlas un tiempo"

Macron acapara todos los focos al acudir al Foro de Davos con gafas de sol: "Tengo que usarlas un tiempo"

Macron eleva el tono en Davos y acusa a Trump de querer "debilitar Europa"

Von der Leyen, ante los aranceles de Trump: "Cuando los amigos se dan la mano, debería significar algo"

Von der Leyen, ante los aranceles de Trump: "Cuando los amigos se dan la mano, debería significar algo"

China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou

China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou