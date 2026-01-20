En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski advierte de que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta
El presidente ucraiano, Volodimir Zelenski, advirtió en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas. "En los próximos días tenemos que estar extemadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo", dijo Zelenski según la agencia Ukrinform. "Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población", agregó. Zelenski señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas. Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.
Temor a ataques rusos contra infraestructuras nucleares en pleno invierno
Rusia continúa su campaña de ataques de largo alcance contra la infraestructura energética ucraniana, lo que ha provocado apagones generalizados. La madrugada del lunes llegó tras el lanzamiento por parte de Rusia de 145 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 126. El ministro de Energía ucraniano, Denys Shmyhal, reconoció que las fuerzas rusas han atacado todas las centrales eléctricas de Ucrania desde febrero de 2022 y han infligido un total de 612 ataques contra la infraestructura energética del país. La continua y devastadora campaña de ataques de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana enfatiza la urgente necesidad de Ucrania de sistemas de defensa aérea y municiones adicionales, particularmente en medio de informes de que la campaña de Rusia pronto podría volverse hacia plantas de energía nuclear en pleno invierno.
Merz busca moderar a Macron ante amenaza arancelaria de Trump
El canciller Friedrich Merz dijo que intenta persuadir al presidente francés Emmanuel Macron para que modere su respuesta a la última amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer nuevos aranceles comerciales a aliados europeos. Macron tiene previsto solicitar la activación del llamado instrumento anticoerción de la Unión Europea, informó Bloomberg el fin de semana, pero Merz dijo el lunes que la mayor dependencia de Alemania de las exportaciones hace que sea menos proclive a activar la contramedida comercial más contundente del bloque.
Muere una persona y otras nueve salen heridas de un ataque de las fuerzas rusas sobre Járkov
Al menos una personas ha muerto y otras nueve han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas sobre la provincia ucraniana de Járkov, según ha informado su gobernador, Oleg Sinegubov. Rusia ha lanzado tres misiles modelo KAB sobre el distrito de Slobidski alrededor de las 15.10 horas (hora local). A lo largo de esta jornada, la ciudad ha sido objetivo de otros ataques, principalmente contra infraestructura energética. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado de ataques en otras áreas de la ciudad, como el distrito de Novobavarski. "El enemigo no cambia de táctica. En pleno invierno, ataca los sistemas vitales de la ciudad, intentando dejar a los residentes de Járkov sin calefacción ni luz", ha denunciado en sus redes sociales.
Al menos un muerto por un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Bélgorod
Al menos una persona han muerto este lunes a causa de un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra un edificio residencial de Otradnoye, en la región rusa de Bélgorod, cercana a la frontera. El gobernador de la citada región, Viacheslav Gladkov, ha indicado en un comunicado que el fallecido es un residente de la vivienda que se ha visto alcanzada por el ataque y ha confirmado que los servicios de emergencias se encontraban trasladando al hombre, herido, cuando tuvieron que confirmar su deceso. No obstante, ha aseverado Gladkov, la víctima murió de camino al hospital. "Son noticias devastadoras, las que nos llegan desde Bélgorod", ha lamentado el gobernador, que ha ofrecido sus "más sinceras condolencias" a los familiares del fallecido.
Finlandia confirma un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 98 millones
El Gobierno de Finlandia ha confirmado este lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 98 millones de euros, el 31º suministro desde el inicio del ataque a gran escala ruso contra Ucrania y que eleva a 3.100 millones el apoyo militar a Kiev. "La decisión al respecto fue tomada por el presidente de la República a propuesta del Gobierno el 16 de enero de 2026. Las capacidades incluidas en este paquete tendrán un coste estimado para Finlandia de 98 millones de euros", ha indicado un comunicado del Ejecutivo que lidera Petteri Orpo.
Ucrania lanza campaña global de donantes para compra de equipos de electricidad ante oleada de ataques rusos
El Gobierno de Ucrania ha lanzado este lunes una campaña global de donantes para la compra de equipos, electricidad y suministros energéticos en plenos ataques rusos contra la infraestructura energética del país. "Esta ayuda es urgente (...) Un pequeño gesto de vuestra solidaridad salvará a familias y niños ucranianos", ha anunciado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes, en el marco de las iniciativas ucranianas para recuperar el sector energético del país.
El titular de Exteriores ha señalado que ha dado "instrucciones" a todas las misiones diplomáticas ucranianas en el extranjero para que "pongan en marcha campañas urgentes de recaudación de fondos", siguiendo el ejemplo de Polonia, donde una iniciativa similar ha logrado 24.000 donaciones. "Se trata de algo más que simples donaciones: se trata de la sensación de que no estamos solos. Se trata de la convicción de que Rusia no logrará quebrarnos con su terror invernal", ha expuesto, apelando a la comunidad internacional para recabar unidad y "una fuerza aún mayor" a la de Rusia con sus bombardeos.
El Kremlin desvela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
El Kremlin ha desvelado este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación oficial a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que forme parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza. Una propuesta sobre la que, por ahora, el gobierno ruso ha declinado dar detalles sobre si el mandatario aceptará la propuesta y pasará a formar parte del organismo. "Putin también ha recibido una invitación a través de canales diplomáticos para sumarse a esta Junta de Paz", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.
Así, ha manifestado que las autoridades rusas esperan mantener "contactos" con Estados Unidos para "aclarar todos los detalles" sobre la invitación y el papel que jugaría Putin en este organismo, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. La invitación ha sido presentada a pesar de que Rusia se encuentra bajo sanciones occidentales por la invasión de Ucrania y en medio del proceso de conversaciones para impulsar un acuerdo que ponga fin a dicho conflicto, diálogo en el que Washington ejercer un papel de mediador.
Ucrania comparte el dolor de España tras el accidente ferroviario con 39 muertos
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, ha emitido este lunes un mensaje de solidaridad en el que dijo compartir el dolor del pueblo español tras el accidente ferroviario con al menos 39 muertos registrado el domingo en el sur de España. "Noticias trágicas desde Córdoba, España, donde un accidente ferroviario mortal se ha cobrado muchas vidas. Compartimos el dolor del amable pueblo español y transmitimos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas", ha escrito el ministro en un mensaje en X, donde ha expresado su deseo de una pronta recuperación a los heridos y envió un mensaje de solidaridad a los ciudadanos: "Ánimo, queridos amigos españoles".
Rusia anuncia avances en su invasión de Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia
El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que las tropas han "liberado" en las últimas horas las localidades de Novopavlovka y Pavlovka, situadas en Donetsk y Zaporiyia, respectivamente. Unas afrimaciones sobre las que Kiev no se ha pronunciado por ahora.
- Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
- Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
- Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
- Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
- Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?
- El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
- Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
- Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca