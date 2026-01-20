Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Nuevo ataque de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Járkov

Nuevo ataque de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Járkov / SERGEY BOBOK / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  2. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  3. Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria
  4. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  5. Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?
  6. El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca
  7. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  8. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

Trump quiere defender a Groenlandia de Rusia, pero la élite y la propaganda del Kremlin jalean sus amenazas a la isla ártica

"No deberíamos tener elecciones": Trump arma su ofensiva contra las legislativas de noviembre

DIRECTO | Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta

DIRECTO GAZA | El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz para Gaza

DIRECTO | La UE considera "innegociable" la soberanía de Groenlandia y EEUU sube el tono del enfrentamiento

La UE prioriza el diálogo frente a la escalada, pero se prepara para responder a los aranceles de Trump

Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra

Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra

El Gobierno de Francia apuesta por el recurso constitucional del artículo 49.3 para aprobar los presupuestos por decreto