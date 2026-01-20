Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Ucrania lanza campaña global de donantes para compra de equipos de electricidad ante oleada de ataques rusos

El Gobierno de Ucrania ha lanzado este lunes una campaña global de donantes para la compra de equipos, electricidad y suministros energéticos en plenos ataques rusos contra la infraestructura energética del país. "Esta ayuda es urgente (...) Un pequeño gesto de vuestra solidaridad salvará a familias y niños ucranianos", ha anunciado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes, en el marco de las iniciativas ucranianas para recuperar el sector energético del país.

El titular de Exteriores ha señalado que ha dado "instrucciones" a todas las misiones diplomáticas ucranianas en el extranjero para que "pongan en marcha campañas urgentes de recaudación de fondos", siguiendo el ejemplo de Polonia, donde una iniciativa similar ha logrado 24.000 donaciones. "Se trata de algo más que simples donaciones: se trata de la sensación de que no estamos solos. Se trata de la convicción de que Rusia no logrará quebrarnos con su terror invernal", ha expuesto, apelando a la comunidad internacional para recabar unidad y "una fuerza aún mayor" a la de Rusia con sus bombardeos.