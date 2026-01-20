DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz para Gaza El rey de Marruecos, Mohammed VI, ha aceptado la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, de formar parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, organismo que ejercerá la labor de supervisión para el futuro del enclave palestino y al que han sido invitados otros jefes de Estado y de Gobierno. El Ministerio de Exteriores marroquí ha informado de que el monarca ha recibido una invitación de Trump "para unirse, en calidad de miembro fundador, a la Junta de Paz que prevé lanzar como iniciativa destinada a 'contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Próximo y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo'".

El Consejo de Paz de Trump para Gaza suma aliados y genera críticas de Israel El llamado Consejo de Paz para Gaza impulsado por Donald Trump empieza a tomar forma, aun cuando Israel expresó objeciones poco habituales a partes del plan del mandatario estadounidense para apuntalar el frágil alto al fuego en la región. El presidente argentino Javier Milei y el primer ministro canadiense Mark Carney se convertirán en miembros fundadores, según anunciaron ambos líderes el sábado. Un primer panel ejecutivo que incluirá a Marco Rubio, al enviado para Medio Oriente Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner —ambos también estrechamente involucrados en las negociaciones de paz en Ucrania— así como al exprimer ministro del Reino Unido Tony Blair, antes de la formación del consejo general. También designó un segundo comité ejecutivo, que se espera haga la mayor parte del trabajo para rehacer Gaza e incluye al canciller de Turquía y a un diplomático de Qatar, identificado el domingo como Ali Al Thawadi, ministro de Asuntos Estratégicos en la oficina del primer ministro.

El Ejército israelí dice estar listo para una "guerra por sorpresa" contra Irán El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, aseguró este lunes que el Ejército está listo para emplear una fuerza ofensiva "sin precedentes contra cualquier intento de dañar el Estado de Israel". Zamir dijo que el país afronta "amenazas multifrente" en un momento de tensión con Irán, después de que Estados Unidos amenazara con atacar a la República Islámica en el marco de la represión de las protestas antigubernamentales en curso. "Estamos completamente preparados a nivel defensivo para cualquier escenario. Las lecciones de la Operación León Naciente (la ofensiva contra Irán de junio de 2025) se han implementado. Como parte de ello, el Ejército se está preparando para la posibilidad de una guerra por sorpresa", continúa.

Francia no entrará, con las condiciones actuales de EEUU, en la Junta de paz para Gaza Francia no tiene intención de entrar en la Junta de la Paz para Gaza en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, porque cuestiona principios del multilateralismo de la estructura de funcionamiento de Naciones Unidas. Fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, justificaron este lunes su negativa a la invitación que le ha hecho Estados Unidos y precisaron que Francia sigue comprometida con un alto el fuego y con la fijación de "un horizonte creíble para los palestinos y para los israelíes". Las fuentes indicaron que Estados Unidos había propuesto a Francia integrar esa Junta de la Paz y que están examinando con sus socios el marco jurídico.

Cuatro órganos gestionarán Gaza; Junta de Paz, dos comités ejecutivos y Comité Nacional para la Administración Un abanico de organismos anunciados por la Administración Trump se encargarán de gestionar la Franja de Gaza en la segunda fase del alto el fuego, cuya composición y funciones concretas están aún por determinar y que levantan suspicacias sobre un plan a largo plazo del presidente estadounidense para crear una nueva ONU. Junta de Paz, Comité Ejecutivo, Comité Ejecutivo para Gaza y Comité Nacional para la Administración de Gaza son los cuatro órganos que, según la Casa Blanca, compondrán ese abanico. La información oficial sobre ellos es aún escasa y eso ha dado lugar a confusión acerca de sus nombres y cometidos.

Las autoridades de Gaza muestran su "total disposición" a dar sus competencias a la Administración tecnócrata Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han mostrado este lunes su "total disposición" a traspasar sus competencias a la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que supervisará la realidad de posguerra del enclave palestino --en colaboración con la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza-- y que estará encabezada por Alí Saath, economista y exviceministro de la Autoridad Palestina. "Expresamos nuestra total disposición a transferir las competencias relevantes y a participar en los procedimientos de traspaso, garantizando una transición sin problemas y organizada a nivel de trabajo e institucional, preservando los derechos de los ciudadanos y los funcionarios y garantizando una continuidad de los servicios sin interrupciones", ha señalado la oficina de prensa de las autoridades gazatíes a través de un comunicado.

Trump también invita al líder bielorruso a formar parte de la Junta de la Paz para Gaza El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, recibió este lunes la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza. "La parte bielorrusa ha recibido un mensaje personal del presidente de Estados Unidos dirigido al presidente, donde le propone que Bielorrusia se convierta en uno de los fundadores de la Junta de la Paz", comunicó el Ministerio de Exteriores bielorruso en su página web. Las autoridades bielorrusas alabaron la propuesta, que consideran que servirá para "construir una paz duradera" e informaron de que Lukashenko la recibió positivamente.

ONU: las ejecuciones aumentaron en 2025, por su amplio uso en países como Irán o A.Saudí Aunque el mundo continúa avanzando hacia una abolición universal de la pena de muerte, se registró un fuerte aumento de las ejecuciones en 2025 debido a su aplicación en países como Irán, con al menos 1.500 ejecutados, o en Arabia Saudí, con una cifra récord de 356, advirtió este lunes Naciones Unidas. En un comunicado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, también reportó la mayor cifra de ejecuciones en Estados Unidos en 16 años (47), mientras que hubo 24 en Somalia o 17 en Singapur. También recordó que en China y Corea del Norte las cifras de aplicación de la pena de muerte se mantienen en secreto, lo que dificulta la recopilación de datos globales.

Egipto coordina con Arabia Saudí, Kuwait, Pakistán y Turquía el apoyo a la tregua en Gaza Egipto, mediador clave en el conflicto en Gaza, coordinó este lunes con Arabia Saudí, Kuwait, Pakistán y Turquía el apoyo a los pasos dados hasta el momento para la puesta en marcha de la segunda fase de la tregua en la Franja según el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según sendos comunicados de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, Kuwait, Abdulá al Yahya, Pakistán, Ishaq Dar, y Turquía, Hakan Fidan.