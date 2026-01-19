Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. El balance de muertos es de varios millares.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional.

Starmer habla con Trump para reiterarle el "error" de la amenaza de aranceles El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este domingo a Donald Trump y a otros líderes internacionales que considera "un error" la amenaza de aranceles de EE.UU a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia. Starmer mantuvo estar tarde una serie de llamadas con el presidente de EE.UU., así como con su homóloga danesa, Mette Frederiksen; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un breve comunicado difundido por Downing Street. En todas sus llamadas, Starmer "reiteró su posición sobre Groenlandia. Dijo que la seguridad en el Ártico es una prioridad para todos los aliados de la OTAN para proteger los intereses euroatlánticos y afirmó que aplicar aranceles a aliados por promover la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es un error", recoge Downing Street.

El jefe de la OTAN afirma haber hablado con Trump sobre la “situación de seguridad” en Groenlandia y el Ártico "Hablé con (el presidente estadounidense, Donald Trump) sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Seguiremos trabajando en ello y espero verlo en Davos a finales de esta semana", ha publicado Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en su cuenta de X.

Los países de la UE se reunirán este domingo tras los aranceles de Trump por Groenlandia Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria este domingo tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.

Starmer: La decisión de Trump de aplicar aranceles a países por Groenlandia es "errónea" El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tildó de "completamente errónea" la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, entre las amenazas de Washington de anexionarse la isla ártica. "Aplicar aranceles a aliados por los aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo", afirmó este sábado el mandatario británico en un comunicado difundido por su oficina de Downing Street

Dinamarca expresa su "sorpresa" por los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha manifestado este sábado su "sorpresa" por los aranceles del 10 por ciento anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países que participan en las maniobras militares que realiza Dinamarca en Groenlandia. "El anuncio del presidente es una sorpresa. El objetivo de la presencia militar adicional en Groenlandia a la que se refiere el presidente es precisamente para incrementar la seguridad en el Ártico", ha afirmado Rasmussen, según recoge la agencia de noticias danesa Ritzau. "Estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea y con nuestros socios en este asunto", ha añadido el ministro. Mientras, desde la oposición danesa han manifestado ya su rechazo a la medida anunciada por Trump. Así, la líder del partido de extrema derecha Demócratas Daneses, principal formación de la oposición, Inger Stojberg, ha defendido "no ceder ante los métodos de los acosadores".

Macron advierte a Trump de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que "las amenazas arancelarias son inaceptables", en respuesta a las medidas anunciadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran". "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea", declaró el mandatario francés, en un mensaje en 'X' y en el que no cita explícitamente ni a Trump ni a Estados Unidos. Macron adelantó que se reunirá con el resto de líderes europeos, sin concretar cuándo, en un intento de mostrar firmeza por parte de la UE ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, región que el presidente estadounidense desea anexionarse.

Trump pide "un nuevo gobierno" para Irán y señala a Jamenei por ser un "enfermo" que mata a su pueblo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán y ha señalado en particular al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, por ser un "enfermo" que mata a manifestantes. Trump ha respondido así a Jamenei, quien ha acusado este sábado al mandatario estadounidense de ser "culpable" de los muertos registrados durante la ola de protestas que vive el país, más de 3.400, según organizaciones de Derechos Humanos. "De lo que es culpable como líder del país es de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora", ha afirmado Trump en una entrevista con el portal Politico.

Mario Saavedra España capea el 'huracán Trump': sin represalias pese al pulso sobre el gasto en defensa y las críticas por Venezuela Hubo unos días del pasado mes de junio en los que la relación entre el Gobierno de Donald Trump y el de Pedro Sánchez parecía a punto de saltar por los aires. El presidente español había desairado al estadounidense, y a buena parte de sus socios de la OTAN, al convertirse en el único de los 32 miembros que se negaba, en público y por escrito, a cumplir con el objetivo de un 5% del PIB en gasto de seguridad y defensa. Supondría un salto demasiado grande, y decenas de miles de millones de euros que España no se podía permitir y que, además, según los cálculos presentados por el Ministerio de Defensa, ni siquiera eran necesarios para cumplir con las capacidades militares exigidas por la Alianza Atlántica. Lea el artículo completo aquí.

Trump impone nuevos aranceles a siete países europeos aliados de Groenlandia hasta que complete la "adquisición" de la isla El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por declarar su respaldo a Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio. Este arancel subirá a partir del 1 junio a un 25 por ciento y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia", ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social. Trump señala concretamente a este grupo de países porque sus representantes, ha indicado, "han viajado a Groenlandia con fines desconocidos" y generado "una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta".