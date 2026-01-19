Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Donald Trump.

Donald Trump. / ARCHIVO

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. El balance de muertos es de varios millares.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  2. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  3. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  4. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  5. Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras la amenaza arancelaria de Trump
  6. Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
  7. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  8. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca

El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia

Sondeo GESOP: La intervención de Trump en Venezuela concita un amplio rechazo entre los españoles

Sondeo GESOP: La intervención de Trump en Venezuela concita un amplio rechazo entre los españoles

Envío de tropas a Ucrania: así se decidirá el contingente español

Envío de tropas a Ucrania: así se decidirá el contingente español

Soldados españoles a Ucrania: la diferencia entre fuerza de paz y fuerza de disuasión

Soldados españoles a Ucrania: la diferencia entre fuerza de paz y fuerza de disuasión