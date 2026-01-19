La Generalitat abre la puerta a que Catalunya sea sede de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU atacados por Trump

La Unión Europea "no puede permitirse ni ser ingenua ni estar dividida". Con estos términos, el 'conseller' d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, ha llamado al club de los 27 a tomar posición ante un mundo cada vez más agitado por la lógica de "la ley del más fuerte" que propugnan Donald Trump desde Estados Unidos y Vladímir Putin desde Rusia.

"La UE no es una obra acabada ni irreversible, aún menos en este mundo nuevo, más incierto, que está cambiando frente a nuestros ojos y que afecta a pilares fundamentales como la democracia, un comercio justo basado en normas o las relaciones internacionales basadas en el derecho, la integridad territorial y la soberanía de los estados", ha indicado durante el Fórum Europa Tribuna Catalunya, celebrado este lunes en el hotel Avenida Palace de Barcelona.

En un tablero global sacudido por las crecientes turbulencias geopolíticas, Duch ha llamado a Europa a defender el derecho internacional. En ese escenario, ha valorado, la ampliación del proyecto comunitario "tiene un valor geoestratégico aún más importante".

Un buque militar en aguas cerca de la capital de Groenlandia, Nuuk. / AP

Preguntado por las amenazas de Trump a Groenlandia, el 'conseller' ha descartado que Washington opte por la fuerza armada para hacerse con el control de la estratégica isla perteneciente a Dinamarca y ha apuntado que Bruselas debe abrirse a negociar una estrategia para reforzar la seguridad del Ártico siempre que se haga en el marco de la OTAN.

En relación con la guerra desatada por el Kremlin en Ucrania, que en febrero cumple cuatro años, ha advertido que cualquier acuerdo de paz debe contemplar los intereses de Kiev y de la UE.

Más unión

Cuatro décadas después de que España entrase en la UE, Duch ha reivindicado el proyecto comunitario como un motor para "modernizar el país". Ahora, pide una Europa más autónoma, unida políticamente, que apueste por la autonomía estratégica —la capacidad de reducir la dependencia exterior para tener decisión propia en campos estratégicos como la energía o la tecnología— y por "el rearme moral para consolidar su solidez democrática".

El 'conseller' también aboga por profundizar el mercado interior y eliminar las barreras "que nos impiden ser tanto competitivos como necesitaríamos", finalizar la unión bancaria y agilizar el mecanismo de toma de decisiones "para quitarnos de encima la unanimidad como algo obligatorio". Así, Duch ha coincidido con el veterano político y abogado Miquel Roca Junyent, que en el arranque de la jornada ha advertido que necesitar el voto de los 27 para actuar "nos lleva a la paralización del proyecto europeo", lo que acentúa la "crisis de identidad" que, a su parecer, sufre la UE.

Vista general del hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). EFE/ Lucía Leal / LUCÍA LEAL / EFE

Duch ha reivindicado que para "defender Europa" es crucial que los Estados miembro sean "más ambiciosos" y movilizen un presupuesto comunitario con "más recursos" para impulsar sectores estratégicos en los que "nos estamos quedándonos atrás" como los semiconductores. "Si no lo hacemos, no lograremos competir con EEUU y China", ha advertido, confiado en que la UE "puede jugar un rol" de influencia e incluso de liderazgo en el nuevo escenario internacional. Esa defensa, ha remarcado el 'conseller', es inexcusable: "La UE es nuestro plan A y no tenemos un plan B".

El plan de Catalunya

Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, Duch ha avanzado que la Generalitat trabaja en un nuevo plan "de país" que guíe la acción exterior catalana de cara a los próximos años. Su intención es abrirse a otros países más allá del continente europeo, entre ellos China. Aunque ha corroborado que el Ejecutivo trabaja en la apertura de una delegación en el gigante asiático, no ha concretado cuándo se activará.

Según Duch, Catalunya puede ayudar a fortalecer el rol de influencia de la UE como garante del derecho internacional y de la ayuda humanitaria. Es por ello que ha informado de que ya ha "mantenido conversaciones informales" para que Catalunya pueda ser sede de algunos de los organismos internacionales de la ONU que se han visto mermados por la "represión" de países como EEUU. "Catalunya es un país solidario que apuesta por la ayuda al desarrollo", ha indicado el 'conseller'.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con los consellers Jaume Duch i Josep Xavier Vila, en la reunión del Consell de la Catalunya Exterior / Rubén Moreno / Govern

En referencia al estado del catalán en la UE, Duch ha asegurado que tanto el Gobierno de España como la Generalitat están trabajando para que se reconozca como una lengua oficial, si bien es una cuestión que sí requiere la aprobación de los 27, una unanimidad que obliga a "hacer mucha pedagogía" entre los Estados miembro.