Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado.

Niños palestinos en un vertedero de Deir al-Balah (Gaza), este sábado. / AP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  2. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  3. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  4. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  5. Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras la amenaza arancelaria de Trump
  6. Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
  7. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  8. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca

El apoyo a Trump empieza a resquebrajarse entre sus bases en su primer año tras su regreso a la Casa Blanca

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia

DIRECTO |Trump impone aranceles adicionales del 10% los países europeos que envían tropas a Groenlandia

Sondeo GESOP: La intervención de Trump en Venezuela concita un amplio rechazo entre los españoles

Sondeo GESOP: La intervención de Trump en Venezuela concita un amplio rechazo entre los españoles

Envío de tropas a Ucrania: así se decidirá el contingente español

Envío de tropas a Ucrania: así se decidirá el contingente español

Soldados españoles a Ucrania: la diferencia entre fuerza de paz y fuerza de disuasión

Soldados españoles a Ucrania: la diferencia entre fuerza de paz y fuerza de disuasión