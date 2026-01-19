DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza

Egipto anunció este domingo el listado de los 12 miembros que forman el comité tecnocrático palestino que administrará la Franja de Gaza encabezado por Ali Shaaz, y aseguró que el grupo ya celebró una reunión en la que se le "encomendó formalmente asumir las responsabilidades" en el enclave.

Un comunicado del centro de prensa egipcio, detalla que Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, se encargará de Energía y Transporte además de liderar el comité; Abdelkarim Ashour será comisario de Agricultura; Omar Shamali, Comunicaciones y Servicios Digitales; Aed Abu Ramadan, Economía, Industria y Comercio; y Yabr al Daour, de Educación.

Asimismo, Bashir al Raes se encargará del departamento de Finanzas; Aed Yagui, de Salud; Sami Nasman, de Interior y Seguridad Interna; Adnan Abu Warda, de Justicia; Osama al Seadawy, de Territorios y Vivienda; Haná Tarzi, de Seguridad Social; y, por último, Ali Barhum, Agua, Servicios Públicos y Municipios.