DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Trump invita a Modi a participar en la Junta de Paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro de la India, Narendra Modi, a formar parte de la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó el embajador estadounidense en Nueva Delhi, Sergio Gor. "Es un honor transmitir la invitación del presidente de Estados Unidos al primer ministro Modi para participar en la Junta de Paz, que traerá una paz duradera a Gaza", dijo anoche en un mensaje en la red social X el embajador Sergio Gor. "Es un gran honor para mí invitarlo, como primer ministro de la República de la India, a unirse a mí en un esfuerzo históricamente crítico y magnífico para consolidar la paz en el Medio Oriente y, al mismo tiempo, embarcarse en un nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos globales", dice Trump a Modi en una carta, adjuntada y publicada por Gor en su mensaje.
Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza
Egipto anunció este domingo el listado de los 12 miembros que forman el comité tecnocrático palestino que administrará la Franja de Gaza encabezado por Ali Shaaz, y aseguró que el grupo ya celebró una reunión en la que se le "encomendó formalmente asumir las responsabilidades" en el enclave.
Un comunicado del centro de prensa egipcio, detalla que Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, se encargará de Energía y Transporte además de liderar el comité; Abdelkarim Ashour será comisario de Agricultura; Omar Shamali, Comunicaciones y Servicios Digitales; Aed Abu Ramadan, Economía, Industria y Comercio; y Yabr al Daour, de Educación.
Asimismo, Bashir al Raes se encargará del departamento de Finanzas; Aed Yagui, de Salud; Sami Nasman, de Interior y Seguridad Interna; Adnan Abu Warda, de Justicia; Osama al Seadawy, de Territorios y Vivienda; Haná Tarzi, de Seguridad Social; y, por último, Ali Barhum, Agua, Servicios Públicos y Municipios.
Israel celebra que Argentina haya declarado a la Fuerza Quds iraní como "terrorista"
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró este sábado la decisión del Gobierno argentino de declarar a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como una "organización terrorista", llamando a otros países a seguir los pasos de Argentina.
"Celebro la decisión del Gobierno argentino", escribió Saar en la red social X.
"Este es un paso importante que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los ataques en la embajada israelí y la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)", añadió, en referencia a los atentados perpetrados en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994, respectivamente.
Trump invita a más líderes a unirse a "consejo de paz" para Gaza
El "Consejo de Paz" anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la posguerra en Gaza, comenzó a tomar forma el sábado, con los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Paraguay invitados a unirse.
Los anuncios de invitación a estos líderes llegaron después de que el presidente estadounidense nombrara a su secretario de Estado, Marco Rubio; al ex primer ministro británico, Tony Blair, y a los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff para esta instancia.
Trump ya se había declarado presidente del organismo que él mismo creó, mientras promueve una controvertida visión de desarrollo económico en el territorio palestino, que yace en ruinas tras más de dos años de implacables bombardeos israelíes.
Israel repudia el anuncio de la comisión administrativa palestina para Gaza y pide explicaciones a EEUU
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha denunciado este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, la "administración de tecnócratas palestinos" ideada por el equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, para reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra.
"El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu.
En este sentido, Netanyahu ha dado orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".
Trump "invitó" a Erdogan a integrar el "consejo de paz" para Gaza
El presidente estadounidense Donald Trump "invitó" a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan a formar parte del "consejo de paz para Gaza", anunció el sábado la presidencia turca.
Trump anunció el jueves la creación de este consejo, un elemento clave de la segunda fase de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino entre Israel y el movimiento islamista Hamás.
"El 16 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump, como presidente fundador del consejo de la paz, envió una carta invitando a nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan a convertirse en miembro fundador" del mismo, escribió en X Burhanettin Duran, director de comunicación de la presidencia turca
Trump incorpora a Milei a la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este sábado la invitación de su par de Estados Unidos, Donald Trump, para integrar la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, gesto que le ha agradecido públicamente.
A través de su cuenta de X, Milei dijo: "Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como miembro fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza".
El líder ultraderechista, de gran afinidad con Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agregó: "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".
Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el "consejo de paz" en Gaza
El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del "consejo de paz" en Gaza, informó la Casa Blanca.
El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros, según un comunicado.
Los demás integrantes son el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan y Robert Gabriel, un leal asistente de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. El mandatario estadounidense presidirá el ente.
Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una "opción aceptable para todos".
Nuevo ataque del ejército israelí dispara contra los cascos azules en Líbano
La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) volvió a denunciar este viernes un nuevo ataque de un tanque israelí contra una de sus posiciones en el sur del país sin dejar víctimas, en el cuarto incidente de este tipo que afecta a sus filas en los últimos cinco días. "Esta mañana, un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel al sur de la Línea Azul (frontera de facto) disparó aproximadamente 30 balas de bajo calibre hacia una posición de la FINUL cerca de Kfar Chouba", informaron los cascos azules en un comunicado. Los disparos alcanzaron principalmente un puesto de vigilancia, aunque una de ellas entró a los dormitorios de las instalaciones, según la nota, que abre la posibilidad de que esa bala penetrara "después de rebotar". Este es el cuarto ataque de este tipo en apenas cinco días.
El Ejército de Israel mata a un palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado este viernes a un adolescente palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" al este de Ramala, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha relatado que las tropas han acudido durante la jornada a la localidad de Al Mughayir porque "varios terroristas estaban lanzando piedras contra civiles israelíes, estaban quemando neumáticos y estaban bloqueando el acceso a la zona". También ha mencionado que se estaban produciendo "disparos contra israelíes", sin que tuvieran constancia de "víctimas".
