"Una terrible colisión": la tragedia de Adamuz copa las portadas de los medios en todo el mundo

El descarrilamiento y posterior choque de dos trenes en Adamuz, Córdoba, que ha dejado hasta el momento 39 muertos y 152 heridos ha trascendido por completo los medios españoles y está recibiendo un amplio seguimiento internacional. Desde el francés 'Le Monde' hasta 'The New York Times' y la televisión catarí Al Jazeera, los grandes medios de comunicación están mostrando un gran interés por una de las tragedias ferroviarias más graves de España.

El suceso, en el que se han visto involucrados por un tren que hacía el trayecto Málaga-Madrid y otro de la línea Madrid Huelva, ha ocupado las portadas de decenas de medios de los países europeos. En Francia, los dos principales periódicos, 'Le Monde', que destaca la "extrañeza" del accidente y 'Le Parisien', que lo define como "una terrible colisión" dan una amplia cobertura al accidente y dedican sendos directos a su cobertura. También en el país galo, France 24 acentúa en que el "peor accidente de tren en una década ha sido 'extremadamente extraño'" y echa la mirada atrás al ocurrido en Santiago de Compostela en 2013, que dejó 79 fallecidos y cerca de 140 heridos.

Por su parte, en Portugal, un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, dejan un hueco en sus portadas para abordar el choque. En este caso, 'Sic Noticias' y el 'Correio de Manhã', dos de los principales medios lusos, dedican un breve espacio en sus portadas poniendo el foco en la posible existencia de víctimas portuguesas.

Fuera de las fronteras con España, el resto de medios europeos también están haciendo un amplio seguimiento a las informaciones que llegan desde Adamuz. En Alemania el periódico 'Süddeutsche Zeitung' destaca la "fiabilidad y puntualidad" de la alta velocidad española y asegura que el "grave accidente ferroviario ha sacudido al país"; mientras que el diario 'Die Welt', uno de los más antiguos del país, dedica al menos tres piezas en su portada, entre ellas una amplia cobertura audiovisual donde recogen numerosos testimonios de las víctimas. "'Se sintió como un terremoto'. el número de muertos por el devastador accidente de tren asciende a 39", titula una de sus piezas.

También en Italia, entre noticias sobre las ambiciones del presidente de EEUU, Donald Trump, por hacerse con Groenlandia, el diario 'Corriere della Sera' recoge el suceso en su portada con la pregunta "¿Es una línea recta, cómo pudo pasar esto?", y la hipótesis: "Un cruce roto". Una teoría compartida por otro medio italiano, 'Ansa IT' que habla de "una junta rota entre vías" como una de "las teorías del desastre".

Fuera de la UE

Fuera de la UE, los medios británicos 'The Guardian' y 'The Times' están llevando a cabo un concienzudo seguimiento del siniestro. Ambos con informaciones actualizadas en directo con la información que llega desde Adamuz. Una cobertura similar a la cadena de televisión BBC, que recoge sendos testimonios y vídeos del accidente ferroviario. También la agencia Reuters pone el choque entre sus temas destacados, sólo por detrás de las ambiciones de Trump con Groenlandia.

Lejos de quedarse sólo en los países vecinos, el suceso está recibiendo un amplio seguimiento en Estados Unidos, donde tanto 'The New York Times', 'The Washington Post', 'Financial Times' y 'The Wall Street Journal' han hecho un parón en el tsunai informativo de la Adminstración Trump para recoger el accidente ferroviario. Especialmente el diario neoyorquino, que en su portada general ha publicado una pieza con información actualizada al momento y una amplia cobertura de lo ocurrido. Algo similar a la información recogida desde la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.

En América Latina, los diarios 'La Nación' y 'Clarín', ambos argentinos, hacen de la tregedia en Adamuz uno de sus temas más destacados; mientras que 'La Tercera', uno de los medios más destacados de Chile, centra su información en "qué se sabe" hasta el momento.