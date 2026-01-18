LISTA | De Milei a Erdogan: los invitados al Consejo de Paz de Trump para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comenzando a concretar su llamado "Consejo de la Paz" para la Gaza de posguerra, y varios líderes mundiales indicaron el sábado que se les ha pedido unirse.

La Casa Blanca señaló que, según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz presidido por el propio Trump; un comité palestino de tecnócratas destinado a administrar provisionalmente el territorio devastado por la guerra; y un "Consejo Ejecutivo" que tendría un papel asesor.

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirán más nombres. A continuación, los involucrados hasta ahora en las distintas entidades:

Confirmados por la Casa Blanca

CONSEJO DE PAZ

La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".

Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo. Los demás miembros son:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Steve Witkoff, negociador especial de Trump

Jared Kushner, yerno de Trump

Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido

Marc Rowan, magnate financiero estadounidense

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial

Robert Gabriel, colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

COMITÉ NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GAZA

Este organismo, compuesto por tecnócratas, "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.

Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, presidente del comité

CONSEJO EJECUTIVO DE GAZA

Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", según la Casa Blanca.

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair

Marc Rowan

Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro

Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

Ali Al-Thawadi, diplomático catarí

General Hassan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto

Reem Al-Hashimy, ministra emiratí

Yakir Gabay, multimillonario israelí

Líderes que han dicho que fueron invitados a unirse

Varios jefes de Estado y de gobierno han indicado que recibieron la invitación, entre ellos: