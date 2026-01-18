LISTA | De Milei a Erdogan: los invitados al Consejo de Paz de Trump para Gaza

Líderes mundiales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comenzando a concretar su llamado "Consejo de la Paz" para la Gaza de posguerra, y varios líderes mundiales indicaron el sábado que se les ha pedido unirse.
La Casa Blanca señaló que, según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz presidido por el propio Trump; un comité palestino de tecnócratas destinado a administrar provisionalmente el territorio devastado por la guerra; y un "Consejo Ejecutivo" que tendría un papel asesor.
La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirán más nombres. A continuación, los involucrados hasta ahora en las distintas entidades:
Confirmados por la Casa Blanca
CONSEJO DE PAZ
La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".
Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo. Los demás miembros son:
- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
- Steve Witkoff, negociador especial de Trump
- Jared Kushner, yerno de Trump
- Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido
- Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
- Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
- Robert Gabriel, colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional
COMITÉ NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GAZA
Este organismo, compuesto por tecnócratas, "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.
- Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, presidente del comité
CONSEJO EJECUTIVO DE GAZA
Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", según la Casa Blanca.
- Steve Witkoff
- Jared Kushner
- Tony Blair
- Marc Rowan
- Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
- Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
- Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
- Ali Al-Thawadi, diplomático catarí
- General Hassan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto
- Reem Al-Hashimy, ministra emiratí
- Yakir Gabay, multimillonario israelí
Líderes que han dicho que fueron invitados a unirse
Varios jefes de Estado y de gobierno han indicado que recibieron la invitación, entre ellos:
- Edi Rama, primer ministro de Albania
- Javier Milei, presidente de Argentina
- Mark Carney, primer ministro de Canadá
- Nikos Christodoulides, presidente de Chipre
- Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto
- Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
