Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Tensión con Estados Unidos

Los ocho países de la OTAN sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

Los firmantes, que enviaron tropas a Groenlandia, reivindican su unidad y solidaridad con la soberanía de Dinamarca

La gente protesta contra la política de Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk.

La gente protesta contra la política de Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk. / Associated Press/LaPresse / LAP

EFE

Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie", después de que el presidente Donald Trump, anunciara con imponerles aranceles.

"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie", dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  2. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  3. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  4. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  5. Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
  6. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  7. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca
  8. Iraníes que huyen de su país tras la brutal represión de las protestas: 'El régimen ha demostrado estar dispuesto a todo para sobrevivir

DIRECTO UCRANIA | Un ataque ruso en Ucrania deja 200.000 hogares sin electricidad

DIRECTO UCRANIA | Un ataque ruso en Ucrania deja 200.000 hogares sin electricidad

Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?

Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?

Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras completar la misión de exploración

Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras completar la misión de exploración

Los ocho países de la OTAN sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

Los ocho países de la OTAN sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

Una tiktoker estadounidense protege en su casa a una repartidora que intentaba escapar del ICE

Una tiktoker estadounidense protege en su casa a una repartidora que intentaba escapar del ICE

Al ritmo del tecno, los jóvenes ucranianos desafían al frío y crean redes y velas para los soldados en el frente

Al ritmo del tecno, los jóvenes ucranianos desafían al frío y crean redes y velas para los soldados en el frente

LISTA | De Milei a Erdogan: los invitados al Consejo de Paz de Trump para Gaza

LISTA | De Milei a Erdogan: los invitados al Consejo de Paz de Trump para Gaza

Encuestas de las elecciones en Portugal 2026 hoy: así están los sondeos

Encuestas de las elecciones en Portugal 2026 hoy: así están los sondeos