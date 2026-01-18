Mercosur y la Unión Europea ponen la mirada en Asia tras su acuerdo de libre comercio

Tras firmar su acuerdo de libre comercio después de 26 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur quieren avanzar en nuevas asociaciones con otros importantes socios globales, con especial atención a Asia, en un contexto marcado por la guerra arancelaria de Estados Unidos.

El bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ha salido de su letargo y en dos años ha concluido tres acuerdos comerciales, con Singapur, el EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea, firmado este último el sábado en Asunción.

El tratado con los Veintisiete, que aún tiene que superar algunas etapas para su entrada en vigor, creará la más amplia zona de libre comercio del mundo, al reducir o eliminar gradualmente el 90 % de los aranceles en un espacio con 720 millones de personas.

Próxima parada del Mercosur: Emiratos Árabes Unidos

Y vienen más. El Mercado Común del Sur (Mercosur) y los Emiratos Árabes Unidos esperan cerrar este año las negociaciones de su acuerdo comercial. Además, en la pasada cumbre del grupo suramericano, celebrada en Foz de Iguazú (Brasil) en diciembre, se anunció el lanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam.

Y aún hay más, pues el Mercosur también pactó con Japón fortalecer sus relaciones bilaterales y se ha dado de plazo un año para ampliar con la India el acuerdo de preferencias arancelarias que mantienen desde 2003. El acuerdo comercial Mercosur-India contempla reducciones de aranceles de hasta el 20 % sobre cerca de 450 líneas de productos, que suponen apenas el 5 % del flujo comercial.

"Estamos mirando con enorme atención un acuerdo con Japón, con Corea del Sur, así como a otros países de Asia más allá de China, que es un socio estratégico para todos los países de Latinoamérica y el Mercosur", dijo el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a los periodistas tras firmar el acuerdo con la UE.

Abriendo horizontes comerciales

Paraguay ostenta la presidencia semestral del Mercosur y cuenta con el apoyo de Brasil, el socio más relevante del bloque, para continuar abriendo horizontes. "Continuaremos trabajando para abrir más mercados y para construir nuevas alianzas en todo el mundo, en particular con Canadá, México, Vietnam, Japón y China", señaló Lula el viernes, en una declaración conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Río de Janeiro.

Lula ha sido clave para la llegada a buen puerto del pacto con la UE y se jacta en Brasil de haber abierto 500 nuevos mercados internacionales para los productos brasileños desde que regresó al poder, el 1 de enero de 2023.

Toda esta efervescencia negociadora llega en un momento de reconfiguración del tablero global, con Estados Unidos inmerso en su guerra arancelaria y su afán de expansión territorial, y China ganando terreno en sectores como el de minerales críticos, clave para la transición energética, la digitalización y la defensa. Y Europa y el llamado Sur Global están moviendo sus piezas en medio de ese clima de desconfianza hacia la Casa Blanca y su inquilino, Donald Trump.

De hecho, uno de los objetivos del acuerdo con el Mercosur es precisamente reducir la dependencia en ese sector en particular de tierras raras, según reconoció el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, en una entrevista con EFE en Asunción. "Como europeos estamos pagando muy caro las dependencias que hemos desarrollado durante los últimos 10 o 15 años. Y queremos, claramente, diversificar", manifestó el diplomático eslovaco.

La UE también llama a la puerta de Asia

Como el Mercosur, la Unión Europea también mira a Asia. En septiembre pasado selló un acuerdo de libre comercio con Indonesia y ahora centra sus esfuerzos en cerrar uno similar con la India.

De hecho, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajarán al gigante asiático para una cumbre de alto nivel el próximo 27 de enero, en la que se reunirán con el primer ministro Narendra Modi. ¿El objetivo de la visita? Avanzar hacia la firma del esperado tratado de libre comercio entre ambas partes.

António Costa lo dejó claro en la firma de Asunción: la UE está decidida a apuntalar su seguridad económica con "la apertura de nuevos mercados, la diversificación de cadenas de suministro y la reducción de dependencias excesivas".