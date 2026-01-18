En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un ataque en una zona de Ucrania ocupada por Rusia deja 200.000 hogares sin electricidad
Más de 200.000 hogares se encuentran sin electricidad en varios territorios del sur de Ucrania, ocupados por Rusia, como consecuencia de un ataque del ejército de Kiev, anunciaron el domingo las autoridades instaladas por Moscú.
"Como consecuencia de un ataque enemigo contra las infraestructuras energéticas de la región, una gran parte de la región de Zaporiyia ha quedado sin suministro eléctrico", anunció en Telegram Yevgueni Balitski, que gobierna las zonas ocupadas por Rusia en esta región.
Según él, 213.000 abonados y 386 localidades de la región de Zaporiyia están actualmente sin electricidad.
Rusia prosigue sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana
Las fuerzas invasoras rusas han proseguido sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana y en la última noche produjeron daños en la región de Odesa, según la agencia Ukrinform que alude a un reporte del Servicio de Emergencia de Ucrania en Facebook.
Los ataques produjeron daños en las capacidades de suministro y generaron un incendio que fue extinguido por los bomberos, según la misma fuente.
No hubo muertos ni heridos.
Sánchez y Feijóo se reúnen este lunes en Moncloa para hablar de Ucrania y la política de defensa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este lunes por la tarde en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz. Sin embargo, el jefe de la oposición ha verbalizado su intención de hablar del conjunto de la política de defensa y exterior, incluida Venezuela, y de la financiación autonómica.
Se trata de la primera reunión entre ambos después de 10 meses --la última fue el 13 de marzo de 2025 para hablar también sobre Ucrania-- y se produce en un clima preelectoral y de máxima tensión, dado que el 8 de febrero hay elecciones en Aragón y poco después en Castilla y León y en Andalucía.
El líder del PP ha admitido públicamente que tiene "muy pocas expectativas" de llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno. "Mis expectativas están entre nulas y escasas", afirmó este miércoles en Telecinco, tras asegurar que Sánchez es "un especialista en cambiar de opinión" y en "mentir".
Negociadores ucranianos en EEUU para hablar del fin de la guerra con Rusia
Un equipo de negociadores ucranianos llegó este sábado a Estados Unidos para hablar con el emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner del plan para poner fin a la guerra con Rusia, indicó un integrante de la delegación. Desde hace meses, los emisarios norteamericanos están negociando por separado con Kiev y Moscú un acuerdo que ponga fin a los combates. Pero sigue habiendo varias cuestiones importantes en suspenso, como el futuro de los territorios ocupados por Rusia, y las garantías de seguridad que exige Ucrania para evitar que la invasión se reanude. Las nuevas conversaciones, previstas en Miami, se producen tras una intensa serie de bombardeos rusos contra infraestructuras ucranianas, que han dejado a cientos de miles de familias sin calefacción en pleno invierno.
"Hemos llegado a Estados Unidos. Con (el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) Rustem Umerov y (el negociador) David Arakhamia, tendremos conversaciones importantes con nuestros socios estadounidenses sobre los detalles del acuerdo de paz", afirmó Kirilo Budanov, jefe del gabinete presidencial, en las redes sociales. Budanov añadió que "está prevista una reunión conjunta con Steve Witkoff, Jared Kushner y (el secretario estadounidense del Ejército de Tierra) Dan Driscoll". El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este viaje el viernes. "Esperamos que haya más claridad tanto respecto a los documentos que ya hemos preparado eficazmente con la parte estadounidense, como con respecto a la respuesta de Rusia a todo el trabajo diplomático que se está llevando a cabo", dijo Zelenski.
Rusia derriba 99 drones ucranianos sobre cinco regiones y los mares Negro y Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 99 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones y los mares Negro y Azov, según el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas aniquilaron e interceptaron 99 drones ucranianos", señaló en Telegram el mando castrense ruso. Más casi la mitad de los drones, un total de 47, fue aniquilada sobre el mar Negro, y otro artefacto, sobre el mar de Azov. La región más afectada fue Bélgorod, donde fueron derribados 29, seguida de Kursk (12). También fueron neutralizados drones en las regiones de Rostov, Astracán y la anexionada península de Crimea. Debido al peligro de drones, se interrumpieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de Krasnodar, Sarátov y Volgogrado. Las autoridades locales no reportaron daños ni víctimas. Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin. Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que han dejado a miles de ucranianos sin calefacción en medio del invierno, con temperaturas de hasta 17 grados bajo cero.
Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia
Las fuerzas rusas tomaron durante la última jornada dos localidades ucranianas en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Privolie de la república popular de Donetsk, señaló en Telegram el mando militar ruso. Además, los militares de la agrupación Vostok (Oriente) "liberaron la localidad de Priluki de la región de Zaporiyia", añadió Defensa. La víspera, Rusia informó de la toma de otras dos localidades en ambas regiones ucranianas -Zakitne en Donetsk y Zhovtneve, en Zaporiyia-, un día después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, asegurase que en dos semanas de enero, las fuerzas rusas conquistaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio.
Al menos dos fallecidos en Járkov tras una explosión de origen desconocido
Al menos dos personas han perdido la vida y varias más han resultado heridas en la madrugada de este sábado en la ciudad ucraniana de Járkov después de que se produjera una explosión en un edificio. "Como resultado de una explosión de origen desconocido, hay muertos y heridos en un edificio de gran altura en el distrito de Saltivski. Estamos investigando los detalles", ha anunciado el alcalde de la ciudad, Igor Terekhov. Las víctimas son un hombre y una mujer que se encontraban en el mismo apartamento en el quinto piso de un bloque residencial de 16 alturas. Los servicios de emergencias continúan realizando trabajos para recuperar los cuerpos de debajo de los escombros, según informa la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. Al menos otras dos personas han necesitado asistencia médica, el vecino del apartamento inferior al que se ha producido la explosión y otro residente en el edificio que ha sufrido una ataque de estrés agudo.
Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero. "El OIEA continúa trabajando estrechamente con ambas partes para garantizar la seguridad en la central nuclear de (Zaporiyia) y prevenir un accidente nuclear durante el conflicto. Este alto el fuego temporal, el cuarto que negociamos, demuestra el papel indispensable que seguimos desempeñando", ha aseverado el director general del OIEA, Rafael Grossi. Un equipo del OIEA ha salido de Viena para controlar los trabajos que comenzarán en los próximos días. Los técnicos tratarán de poner en funcionamiento la línea de 330 kilovatios, "dañada y desconectada", y que se una a la línea principal de 750 kilovatios, la única de la que dependía tras los ataques de enero.
Ucrania y EEUU sostendrán conversaciones en Miami el sábado
Ucrania y Estados Unidos sostendrán conversaciones en Miami el sábado para abordar las garantías de seguridad para el país invadido por Rusia, asó como la recuperación económica, informó este viernes la embajadora de Kiev en Washington, Olga Stefanishina. Las negociaciones, lideradas por el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, tendrán lugar "mañana, en Miami", declaró la embajadora, sin especificar quién participará en representación de Estados Unidos.
Kiev cierra las escuelas hasta febrero tras los bombardeos rusos contra infraestructura energética
Las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el próximo mes, anunció el viernes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, alegando "condiciones difíciles" tras los ataques rusos que devastaron el sector energético con temperaturas bajo cero. "A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital permanecerán cerradas por vacaciones hasta el 1 de febrero", declaró Klitschko en Telegram. Las autoridades de Kiev también anunciaron que la intensidad del alumbrado público se reduciría a una quinta parte de su capacidad para ahorrar energía.
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
- Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
- Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
- Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
- Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
- Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca
- Iraníes que huyen de su país tras la brutal represión de las protestas: 'El régimen ha demostrado estar dispuesto a todo para sobrevivir