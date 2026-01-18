Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Nuevo ataque de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Járkov

Nuevo ataque de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Járkov / SERGEY BOBOK / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  2. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  3. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  4. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  5. Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
  6. Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia
  7. Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca
  8. Iraníes que huyen de su país tras la brutal represión de las protestas: 'El régimen ha demostrado estar dispuesto a todo para sobrevivir

DIRECTO UCRANIA | Un ataque ruso en Ucrania deja 200.000 hogares sin electricidad

Las 24 horas más largas de Ucrania: ¿Por qué Trump ha fracasado en su intento de lograr la paz con Rusia?

Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras completar la misión de exploración

Los ocho países de la OTAN sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

Una tiktoker estadounidense protege en su casa a una repartidora que intentaba escapar del ICE

Al ritmo del tecno, los jóvenes ucranianos desafían al frío y crean redes y velas para los soldados en el frente

LISTA | De Milei a Erdogan: los invitados al Consejo de Paz de Trump para Gaza

Encuestas de las elecciones en Portugal 2026 hoy: así están los sondeos

