Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Negociadores ucranianos en EEUU para hablar del fin de la guerra con Rusia

Un equipo de negociadores ucranianos llegó este sábado a Estados Unidos para hablar con el emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner del plan para poner fin a la guerra con Rusia, indicó un integrante de la delegación. Desde hace meses, los emisarios norteamericanos están negociando por separado con Kiev y Moscú un acuerdo que ponga fin a los combates. Pero sigue habiendo varias cuestiones importantes en suspenso, como el futuro de los territorios ocupados por Rusia, y las garantías de seguridad que exige Ucrania para evitar que la invasión se reanude. Las nuevas conversaciones, previstas en Miami, se producen tras una intensa serie de bombardeos rusos contra infraestructuras ucranianas, que han dejado a cientos de miles de familias sin calefacción en pleno invierno.

"Hemos llegado a Estados Unidos. Con (el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) Rustem Umerov y (el negociador) David Arakhamia, tendremos conversaciones importantes con nuestros socios estadounidenses sobre los detalles del acuerdo de paz", afirmó Kirilo Budanov, jefe del gabinete presidencial, en las redes sociales. Budanov añadió que "está prevista una reunión conjunta con Steve Witkoff, Jared Kushner y (el secretario estadounidense del Ejército de Tierra) Dan Driscoll". El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este viaje el viernes. "Esperamos que haya más claridad tanto respecto a los documentos que ya hemos preparado eficazmente con la parte estadounidense, como con respecto a la respuesta de Rusia a todo el trabajo diplomático que se está llevando a cabo", dijo Zelenski.