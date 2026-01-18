El ejército sirio extiende su control al norte del país tomando la presa del río Eúfrates

El Ejército de Siria se ha hecho con el control de la ciudad de Tabqa y la presa de la localidad, construida sobre el río Eúfrates y la más grande del país, tras una jornada de combates en la zona con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que continúan a las puertas de la estratégica ciudad de Raqqa.

Anteriormente, Damasco ya había anunciado avances en la localidad de Tabqa con la toma de los yacimientos petrolíferos cercanos a la ciudad siria, su aeropuerto y varios puntos estratégicos para la entrada del transporte terrestre.

El Ejército de Siria y las FDS alcanzaron hace una semana un alto el fuego en la ciudad de Alepo que incluía la retirada de las milicias kurdo-árabes de la zona. Las fuerzas de Damasco comenzaron entonces una ofensiva en varias zonas al este de Alepo forzando a las FDS a retroceder de ciudades como Deir Hafer y Maskana, y llegando este sábado a las puertas de Raqqa, la ciudad más poblada bajo control kurdo.

La presa de Tabqa se encuentra a apenas a 40 kilómetros de Raqqa y su control supone para el Gobierno sirio tener bajo su poder la gestión del lago Asad, la reserva de agua dulce más grande del país.

Civiles asesinados

Por su parte, las fuerzas kurdas han informado de enfrentamientos con el Ejército sirio en la ciudad de Mansoura, en los alrededores rurales de Raqqa.

"Nuestras fuerzas están actualmente librando intensos enfrentamientos contra militantes de Damasco en la ciudad de Mansoura, como parte de los esfuerzos por repeler los ataques y proteger a los civiles", han indicado las FDS en redes sociales.

Igualmente, las FDS han notificado la detención de tres personas "que intentaron sembrar el caos y socavar la seguridad en la ciudad de Tabqa abriendo fuego contra viviendas civiles", indicando que han tomado las medidas "necesarias" para mantener la seguridad.

En este sentido, Damasco ha denunciado que las milicias incluso han ejecutado a varios detenidos, "especialmente civiles", y ha acusado a las FDS de violar el Derecho Internacional Humanitario utilizando civiles como "rehenes".

"El Gobierno sirio considera que esta organización (las FDS) es plenamente responsable, se compromete con las familias de los mártires a que se les rendirá cuentas ante la justicia de manera justa y pide a la comunidad internacional que condene este crimen", ha declarado el ministro de Información sirio, Hamza al Mustafá, en sus redes sociales.

Más de 60 combatientes de las FDS se han rendido ante las fuerzas gubernamentales de Damasco este sábado ante los ataques sobre las zonas rurales de Raqqa, según recoge la agencia de noticias siria SANA, citando a fuentes del Ejército.

EEUU pide el fin de los ataques

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha instado a las fuerzas del Gobierno sirio a detener las operaciones de las zonas de Alepo y Tabqa y ha pedido el diálogo entre ambos bandos para alcanzar una solución.

"También instamos a las fuerzas del gobierno sirio a cesar cualquier acción ofensiva en las zonas entre Alepo y Tabqa. La persecución agresiva contra (Estado Islámico) y la aplicación incesante de presión militar requieren trabajo en equipo entre los socios sirios, en coordinación con las fuerzas estadounidenses y de la coalición. Una Siria en paz consigo misma y con sus vecinos es esencial para la paz y la estabilidad en toda la región", ha aseverado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper.

Este sábado, el CENTCOM anunció que un bombardeo la víspera en el noroeste de Siria se cobró la vida de un combatiente de Al Qaeda involucrado en un ataque mortal contra tres estadounidenses en diciembre.

Estados Unidos ha apoyado a los kurdos durante años, pero también respalda a las nuevas autoridades de Siria. El principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria han sido las FDS, que han continuado realizando ofensivas conjuntas contra objetivos terroristas en el país a pesar de la escalada de tensión con las autoridades sirias.

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.

Ruptura de la paz

El comandante de las FDS, Mazloum Abdi, -líder de unas fuerzas integradas sobre todo por kurdos- y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

El viernes, de hecho, el presidente Al Sharaa había emitido un decreto declarando el kurdo como "idioma nacional" y otorgando a la minoría un reconocimiento oficial en un aparente gesto de buena voluntad. En este momento, sin embargo, el ejército sirio tiene el control de zonas del norte del país, evacuadas bajo presión por las fuerzas kurdas que ejercían allí una autonomía desde hace más de diez años, y ha tomado el aeropuerto militar de Tabqa, ciudad clave de la provincia de Raqa.

La semana pasada, el ejército expulsó a las fuerzas kurdas de dos barrios de Alepo y el sábado tomó el control de un área al este de la ciudad. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de repliegue.

Un corresponsal de SANA ha reportado este domingo que las FDS destruyeron un puente sobre el Éufrates en Raqa. Por su parte, el gobernador regional de Deir Ezzor, Ghassan Alsayed Ahmed, dijo en redes sociales que las FDS dispararon "proyectiles de cohetes" contra barrios en territorios bajo control gubernamental en la región.

"Intensos enfrentamientos continúan entre nuestras fuerzas y las facciones de Damasco que violaron los recientes acuerdos y traicionaron a nuestras fuerzas mientras se retiraban", afirman en un comunicado las FDS. Añaden que partes de la provincia de Raqa, bajo control kurdo, están "sometidas a bombardeos de artillería y disparos de cohetes".

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y el dirigente del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, han llamado a "una desescalada inmediata y a un alto el fuego permanente" en Siria, informó la presidencia gala.

La ciudad de Raqa, en la provincia homónima, fue la "capital" del grupo yihadista Estado Islámico antes de ser derrotada por las FDS con la ayuda de una coalición multinacional liderada por Estados Unidos.