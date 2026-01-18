Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Los designios del magnate

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

El mandatario estadounidense ha zarandeado el globo y alterado los equilibrios geopolíticos con actuaciones en casi todos los puntos ordinales, de Venezuela a Gaza, de Groenlandia a África

.

.

Irene Benedicto

Andrea Hermida-Carro

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  2. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  3. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  4. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia
  5. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos
  6. Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
  7. Soldados de EEUU y Dinamarca simularán una guerra en el Ártico en unas maniobras de la OTAN en plena tensión por Groenlandia
  8. Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

Un año en la Casa Blanca: el nuevo imperialismo de Trump pone en vilo la democracia de EEUU

Un año en la Casa Blanca: el nuevo imperialismo de Trump pone en vilo la democracia de EEUU

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

El (des)orden mundial de Trump: este es el planeta que dibuja el presidente de EEUU

Portugal celebra las elecciones presidenciales más inciertas de su historia

Portugal celebra las elecciones presidenciales más inciertas de su historia

EEUU informa de la muerte de un dirigente de Al Qaeda en un ataque en Siria

Bruselas advierte de que los aranceles de Trump por Groenlandia podrían provocar una "peligrosa espiral"

Bruselas advierte de que los aranceles de Trump por Groenlandia podrían provocar una "peligrosa espiral"