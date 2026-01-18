Cita electoral
El candidato socialista y el ultraderechista irían a segunda vuelta en Portugal, según sondeos
EFE
El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones celebradas este domingo, aunque sin el margen suficiente para hacerse con la victoria directa y tendrá que enfrentarse al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, en la segunda vuelta de los comicios prevista para el 8 de febrero.
En concreto, y según el estudio del sondeo de RTP-Universidad Católica, Seguro habría logrado entre un 30 y un 35% de apoyo, mientras que Ventura se quedaría en entre el 20 y el 24%. Por detrás quedan el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (17-21%), el militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (11-14%) y el candidato del gobernante Partido Social Demócrata --conservador-- Luís Marques Mendes (8-11%).
Mucho más lejos quedan António Filipe (1-3%), Catarina Martins (1-3%), Manuel João Vieira (1-2%), Jorge Pinto (0-1%), André Pestana da Silva (0-1%) y Humberto Correia (0-1%). El estudio de ICS/SCTE/GFK/Pitagórica augura resultados similares, con Seguro al frente (30,8-35,2%), por delante de André Ventura (19-24,1%) y João Cotrim de Figueiredo (16,3-20,1%).
