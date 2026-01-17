Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. El balance de muertos es de varios millares.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional.

Los negociadores ucranianos llegan a Estados Unidos para negociar el acuerdo de paz Los negociadores ucranianos han llegado a Estados Unidos para mantener conversaciones con el emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, con el objetivo de poner fin al conflicto con Rusia, declaró el sábado Kyrylo Boudanov, asesor del presidente Volodymyr Zelensky y miembro de la delegación. "Hemos llegado a Estados Unidos. Junto con (el jefe de seguridad) Roustem Oumerov y (el negociador) David Arakhamia, mantendremos una conversación importante con nuestros socios estadounidenses sobre los detalles del acuerdo de paz", afirmó Kyrylo Boudanov en las redes sociales, añadiendo que "está prevista una reunión conjunta con Stephen Witkoff, Jared Kushner y (el secretario estadounidense del Ejército de Tierra) Dan Driscoll".

Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el "consejo de paz" en Gaza El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del "consejo de paz" en Gaza, informó la Casa Blanca. El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros, según un comunicado. Los demás integrantes son el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan y Robert Gabriel, un leal asistente de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. El mandatario estadounidense presidirá el ente. Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una "opción aceptable para todos".

Chavistas marchan por el "rescate" de Maduro y dicen a Trump que no se saldrá con la suya Miles de chavistas marcharon este viernes en Caracas para pedir el "rescate" del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, y advirtieron al mandatario estadounidense, Donald Trump, que seguirán defendiendo la llamada revolución bolivariana. "Le decimos acá desde este espacio a Donald Trump: no te saldrás con las tuyas. Tenemos un pueblo noble, un pueblo con principios, con ideología revolucionaria", dijo a EFE la diputada suplente en el Parlamento venezolano, María Carrillo. Carrillo, de 42 años, también aprovechó para enviar un mensaje a Maduro: "Aquí seguiremos defendiendo la revolución bolivariana. Cuente, señor presidente, que las calles de Caracas estarán siempre llenas de gente, el pueblo movilizado hasta que usted regrese a nuestro país".

Seguridad Aérea recomienda a las aerolíneas evitar el vuelo sobre Irán La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha recomendado a las aerolíneas no operar en el espacio aéreo iraní por la situación actual de alta tensión en la zona y por la posibilidad de una acción militar estadounidense. "Dada la situación actual y la posibilidad de una acción militar estadounidense, que ha colocado a las fuerzas de defensa aérea iraníes en un estado de alerta máxima, actualmente existe una mayor probabilidad de identificación errónea", informó la agencia en un comunicado. La EASA también ha advertido a los operadores aéreos que tengan "precaución" e implementen "planes de contingencia" para cualquier vuelo dentro del espacio aéreo de los países vecinos, en especial en aquellos con bases militares estadounidenses en sus territorios. "No se puede excluir la posibilidad de acciones de represalia contra sus activos en la región", especifica la EASA, algo que podría añadir "riesgos adicionales" al espacio aéreo de estos países vecinos con bases militares estadounidenses. El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su ayuda para "liberar" Irán. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qlibaf, dejó entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y a las bases de EEUU en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas que están teniendo lugar en el país.

Trump va a indultar a exgobernadora de Puerto Rico convicta por corrupción, según medios El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea indultar a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, convicta por un caso de corrupción relacionado con una donación durante su campaña electoral de 2020, según medios estadounidenses. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Fox News que "todo este caso es un ejemplo de persecución política (...) que comenzó diez días después de que (Vázquez) respaldara al presidente Trump en 2020". "Los documentos del indulto establecen que nunca hubo ningún elemento de un 'quid pro quo' y que su procesamiento tuvo motivaciones políticas", declaró también un oficial de la Casa Blanca a CBS News.

El movimiento de protesta en Irán pierde fuelle frente a la represión La intensidad de las protestas contra el sistema teocrático de la República Islámica de Irán disminuyó tras la brutal represión del movimiento, que dejó miles de muertos en medio de un apagón de internet, afirmaron este viernes organismos de monitoreo. El hijo del difunto sah de Irán afirmó que confía en la caída de la república islámica y pidió una intervención extranjera. Pero la amenaza de una acción militar por parte de Estados Unidos, de momento, parece haber mermado. El movimiento de protesta empezó el 28 de diciembre en Teherán en contra del alza del coste de la vida, pero se extendió a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical que ha gobernado el país desde la revolución de 1979. Los iraníes comenzaron a salir a las calles de las grandes ciudades a partir del 8 de enero, pero las autoridades impusieron inmediatamente un bloqueo de internet que, según los activistas, buscó ocultar la magnitud de la represión. La "brutal" represión "probablemente haya sofocado el movimiento de protesta por ahora", afirmó el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos y que monitorea las protestas.

Italia pide a Rubio garantizar la seguridad de la región ártica en el marco de la OTAN El vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, solicitó este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, garantizar la seguridad de la región ártica en el marco de la OTAN, durante una "larga y cordial" conversación telefónica. "Sobre Groenlandia, he reiterado la importancia de garantizar la seguridad de la región ártica en el marco de la OTAN", escribió Tajani en su cuenta de la red social X, en un mensaje que llega el mismo día en que Italia ha actualizado su política estratégica para el territorio ante la "creciente competencia" de otros actores. Durante la conversación, Tajani destacó la intención de Italia de "dialogar con Estados Unidos y trabajar juntos en la crisis de Irán y en favor de la paz en Ucrania".

Machado defiende "desmantelar la estructura de terror" en Venezuela antes de celebrar elecciones La opositora venezolana María Corina Machado ha enumerado este viernes sus prioridades para el futuro de Venezuela tras la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en un ataque estadounidense a principios de mes, defendiendo el desmantelamiento de "la estructura de terror" antes de la celebración de elecciones. "El proceso tiene varias fases y ahora estamos en una fase compleja. El régimen tiene que desmantelarse. Una de las prioridades para los próximos días es desmantelar la estructura de terror de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) o la Casa Militar, que han cometido crímenes de lesa humanidad", ha defendido durante una rueda de prensa en el foro conservador de la Fundación Heritage.

Machado: "Podríamos tener todo el continente sin comunismo" Durante la rueda de prensa tras entregar la medalla del Nobel de la Paz al presidente de EEUU, Donald Trump, (un acto polémico y criticado por el vasallaje que supone ante el presidente de EEUU), la opositora venezolana ha instado a que el ejemplo de intervención armada en Venezuela se reproduzca en otros países de Latinoamérica: "Podríamos tener todo el continente sin comunismo", ha dicho. “Podemos imaginar en otros países como Cuba lo que implicaría una transición en Venezuela, por primera vez podríamos tener todo el continente sin comunismo, dictadura, ni terror y ya está ocurriendo". “Imaginen las consecuencias históricas de que se fueran estas dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, es equivalente a la caída del Muro de Berlín", ha concluido.