La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, avanzó tras el anuncio del presidente de EEUU que Bruselas será "muy firme" en la defensa del derecho internacional
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este sábado que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.
"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur.
