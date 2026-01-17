Un niño de 11 años, acusado de matar a su padre tras haberle confiscado la Nintendo Switch

Un niño de 11 años enfrenta cargos de homicidio y se encuentra en prisión sin fianza tras presuntamente disparar y matar a su padre después de que le confiscara su consola. Los hechos se produjeron en la madrugada del 13 de enero, en la localidad de Duncannon, Pensilvania.

Los agentes de la policía estatal recibieron el aviso cerca de las tres de la madrugada y, al llegar al domicilio, encontraron el cuerpo de Douglas Dietz, de 42 años, con una herida de bala en la cabeza, y a Clayton Dietz, su hijo de 11 años, gritando, según documentos judiciales obtenidos por medios locales.

Además, la policía ha informado de que, a su llegada, Clayton exclamaba “Papá está muerto” y que los agentes escucharon al menor confesar a su madre que él lo había matado.

Una disputa por la consola

Ese mismo día, la familia había celebrado el cumpleaños de Clayton y se fue a dormir poco después de cantarle el ‘Cumpleaños feliz’, ya pasada la medianoche. Clayton relató a los investigadores que había tenido un buen día con sus padres, pero que “se enfadó” con su padre cuando este le dijo que “tenía que irse a la cama”.

En su relato de los hechos, el menor admitió haber forzado la caja fuerte de armas de la familia, donde guardaban su Nintendo Switch, tras haberle sido confiscada. Al lograr abrirla, encontró la consola y un arma de fuego descargada.

Según el atestado, Clayton reconoció que “sacó el arma de la caja fuerte, la cargó con munición y caminó hasta el lado de la cama de su padre” antes de “apuntar el arma y disparar contra él”. El menor explicó que estaba cegado por la ira y aseguró a la policía que “no había pensado” en lo que ocurriría después del disparo.