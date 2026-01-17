Estados Unidos
Un niño de 11 años, acusado de matar a su padre tras haberle confiscado la Nintendo Switch
El menor enfrenta cargos de homicidio por haber disparado contra su padre en mitad de la noche
Redacción
Un niño de 11 años enfrenta cargos de homicidio y se encuentra en prisión sin fianza tras presuntamente disparar y matar a su padre después de que le confiscara su consola. Los hechos se produjeron en la madrugada del 13 de enero, en la localidad de Duncannon, Pensilvania.
Los agentes de la policía estatal recibieron el aviso cerca de las tres de la madrugada y, al llegar al domicilio, encontraron el cuerpo de Douglas Dietz, de 42 años, con una herida de bala en la cabeza, y a Clayton Dietz, su hijo de 11 años, gritando, según documentos judiciales obtenidos por medios locales.
Además, la policía ha informado de que, a su llegada, Clayton exclamaba “Papá está muerto” y que los agentes escucharon al menor confesar a su madre que él lo había matado.
Una disputa por la consola
Ese mismo día, la familia había celebrado el cumpleaños de Clayton y se fue a dormir poco después de cantarle el ‘Cumpleaños feliz’, ya pasada la medianoche. Clayton relató a los investigadores que había tenido un buen día con sus padres, pero que “se enfadó” con su padre cuando este le dijo que “tenía que irse a la cama”.
En su relato de los hechos, el menor admitió haber forzado la caja fuerte de armas de la familia, donde guardaban su Nintendo Switch, tras haberle sido confiscada. Al lograr abrirla, encontró la consola y un arma de fuego descargada.
Según el atestado, Clayton reconoció que “sacó el arma de la caja fuerte, la cargó con munición y caminó hasta el lado de la cama de su padre” antes de “apuntar el arma y disparar contra él”. El menor explicó que estaba cegado por la ira y aseguró a la policía que “no había pensado” en lo que ocurriría después del disparo.
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
- Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
- Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos
- Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
- Soldados de EEUU y Dinamarca simularán una guerra en el Ártico en unas maniobras de la OTAN en plena tensión por Groenlandia
- Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
- Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia