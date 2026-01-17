Llega a EEUU la delegación ucraniana para continuar las negociaciones de paz en un ambiente de pesimismo

La delegación de negociadores ucranianos se encuentra ya en Estados Unidos para continuar unas conversaciones de paz en una llegada anunciada por el presidente del país, Volodimir Zelenski, en un sombrío mensaje en el que avisa que la diplomacia pierde cada vez más importancia por los constantes ataques de Rusia.

Kiev declaró el miércoles el estado de emergencia energética en todo el país en medio de los ataques del Ejército ruso y el frío extremo de esta época del año, donde se han llegado a alcanzar los 18 grados bajo cero durante la noche, si bien el alcalde, Vitali Klitschko, ha informado este sábado que la calefacción está volviendo a funcionar de manera paulatina pero generalizada.

"Una de las consecuencias de este terrorismo es el descrédito del proceso diplomático: la gente pierde la fe en la diplomacia, y los ataques rusos socavan constantemente incluso las limitadas oportunidades de diálogo que existían antes", ha manifestado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

"Hace falta que la parte estadounidense comprenda esto", ha indicado el presidente ucraniano tras explicar que sus negociadores dedicarán buena parte de la visita a ofrecer una panorámica "completa y precisa de las causas de los ataques de Rusia".

Zelenski también ha pedido avances en las negociaciones sobre los borradores de paz que se están negociando. "Ucrania", ha dicho, "nunca ha sido ni será un obstáculo y ahora depende de nuestros socios determinar si la diplomacia avanza".