Oriente Próximo

Israel rechaza la comisión administrativa palestina para Gaza que avala EEUU y pide explicaciones a Washington

El Gobierno de Benjamín Netanyahu subraya que el órgano "no fue coordinado con Israel" y es "contrario a su política"

Benjamín Netanyahu y Donald Trump, en una imagen de archivo.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump, en una imagen de archivo. / Amos Ben Gershom/Israel Gpo / Zuma Press / Contact

EP

Madrid
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha denunciado este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, la "administración de tecnócratas palestinos" ideada por el equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, para reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra.

"El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu.

En este sentido, Netanyahu ha dado orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".

