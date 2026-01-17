Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Daños en Kiev por los bombardeos rusos.

Daños en Kiev por los bombardeos rusos. / EFE / SERGEY DOLZHENKO

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  2. Trump suspende la emisión de visados para 75 países: esta es la lista
  3. Italia considera 'un chiste' la misión militar europea en Groenlandia: '¿A qué van? ¿De excursión?
  4. Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia
  5. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos
  6. Soldados de EEUU y Dinamarca simularán una guerra en el Ártico en unas maniobras de la OTAN en plena tensión por Groenlandia
  7. Groenlandia y Dinamarca plantan cara a Trump ante la reunión en Washington sobre el futuro de la isla ártica
  8. Dinamarca, Francia, Alemania y otros aliados de la OTAN refuerzan la presencia militar en Groenlandia

El movimiento colono israelí vive su mejor momento

DIRECTO UCRANIA | Ucrania y EEUU sostendrán conversaciones en Miami este sábado

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner

DIRECTO EFECTO TRUMP | Seguridad Aérea insta a las aerolíneas a no sobrevolar Irán

Parlamentarios de EEUU apoyan en Dinamarca la integridad de Groenlandia frente a Trump

