Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero. "El OIEA continúa trabajando estrechamente con ambas partes para garantizar la seguridad en la central nuclear de (Zaporiyia) y prevenir un accidente nuclear durante el conflicto. Este alto el fuego temporal, el cuarto que negociamos, demuestra el papel indispensable que seguimos desempeñando", ha aseverado el director general del OIEA, Rafael Grossi. Un equipo del OIEA ha salido de Viena para controlar los trabajos que comenzarán en los próximos días. Los técnicos tratarán de poner en funcionamiento la línea de 330 kilovatios, "dañada y desconectada", y que se una a la línea principal de 750 kilovatios, la única de la que dependía tras los ataques de enero.
Ucrania y EEUU sostendrán conversaciones en Miami el sábado
Ucrania y Estados Unidos sostendrán conversaciones en Miami el sábado para abordar las garantías de seguridad para el país invadido por Rusia, asó como la recuperación económica, informó este viernes la embajadora de Kiev en Washington, Olga Stefanishina. Las negociaciones, lideradas por el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, tendrán lugar "mañana, en Miami", declaró la embajadora, sin especificar quién participará en representación de Estados Unidos.
Kiev cierra las escuelas hasta febrero tras los bombardeos rusos contra infraestructura energética
Las escuelas de Kiev permanecerán cerradas hasta el próximo mes, anunció el viernes el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, alegando "condiciones difíciles" tras los ataques rusos que devastaron el sector energético con temperaturas bajo cero. "A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital permanecerán cerradas por vacaciones hasta el 1 de febrero", declaró Klitschko en Telegram. Las autoridades de Kiev también anunciaron que la intensidad del alumbrado público se reduciría a una quinta parte de su capacidad para ahorrar energía.
Rusia considera "positiva" la apertura de algunos países europeos a reanudar el diálogo
El Kremlin calificó el viernes de "positiva" la voluntad de algunos países europeos de restablecer el diálogo con Rusia, interrumpido tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania en 2022. Los europeos habían roto prácticamente todos los contactos - salvo contadas excepciones - con Moscú tras el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, con el objetivo de aislar a Vladimir Putin. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump restableció el diálogo con Putin en cuanto regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, con la intención de encontrar una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde entonces ha mantenido varias conversaciones telefónicas con el mandatario ruso y celebró una cumbre en Alaska en agosto de 2025.
La Justicia ucraniana impone una fianza de 650.000 euros a la ex primera ministra Timoshenko por corrupción
El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ha impuesto una fianza de 33 millones de grivnas (650.000 euros) a la ex primera ministra Yulia Timoshenko para no entrar en prisión por un caso relacionado con la compra de votos, además de otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o impedirle salir de Kiev. Timoshenko, líder del opositor partido Patria, tiene cinco días para depositar dicha cantidad. En caso de hacer frente a la fianza, está obligada a presentarse regularmente ante las autoridades, a informar de cualquier cambio de residencia y a no comunicarse con los otros diputados investigados, informa la agencia RBC.
Zelenski envía negociadores a EEUU y espera cerrar un acuerdo económico en Davos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que un equipo de negociadores de Kiev se está desplazando a EE.UU. para avanzar en las conversaciones previas a cerrar con la administración estadounidense un acuerdo económico sobre la reconstrucción de Ucrania que podría firmarse en el Foro de Davos, la semana próxima en suiza. "Si se finaliza todo, si la parte estadounidense acepta, porque por nuestro lado considero que está finalizado, es posible que se firme durante (el Foro de) Davos", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta celebrada en Kiev con el presidente checo, Petr Pavel, según informa la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform. Kiev anunció a principios de este mes que prepara con Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de integrantes del G7 un 'Plan de Prosperidad Económica' que permitiría a Ucrania movilizar hasta 800.000 millones de dólares para reconstruir el país una vez termine la guerra.
Zelenski recalca que Ucrania "nunca ha sido, ni será" un obstáculo para la paz con Rusia tras ataques de Trump
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el país "nunca ha sido, ni será" un obstáculo para la paz, por lo que ha pedido mantener la presión sobre Rusia, después de el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara al mandatario ucraniano de demorar el acuerdo que ponga fin a la guerra. "Ucrania nunca ha sido ni será un obstáculo para la paz. Son los misiles rusos, los 'shaheds' y los intentos de Rusia de destruir Ucrania los que demuestran claramente que lo que busca no son acuerdos en absoluto", ha señalado el presidente ucraniano en un mensaje a la población ucraniana recogido por su oficina. En este sentido, ha señalado que la falta de electricidad durante "20 o 30 horas" es a causa de los ataques de Rusia, "y cuando los ataques rusos tienen como objetivo destruir nuestro sistema energético y a nuestro pueblo, es a Rusia a quien hay que presionar".
Junts rehúsa reunirse con Sánchez en Moncloa para hablar de Ucrania al no ver necesario hacerse "una foto" en Moncloa
El grupo parlamentario de Junts ha rehusado reunirse la próxima semana con el presidente Pedro Sánchez dentro de la ronda de contactos abierta por el jefe del Ejecutivo para analizar la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania cuando se alcance el fin de la guerra, así como para determinar cuál debería ser la contribución de España.
Rusia anuncia la toma de dos localidades en Ucrania durante las últimas 24 horas
El Ejército ruso ha tomado dos localidades en Ucrania durante las últimas 24 horas, anunció este viernes el Ministerio de Defensa de este país. Las nuevas conquistas de las fuerzas rusas, según el comunicado castrense, son Zakitne, en la región de Donetsk, y Zhovtneve, en Zaporiyia.
El Reino Unido subraya que Rusia quintuplicó en 2025 sus ataques con drones contra Ucrania respecto a 2024
Los servicios de Inteligencia del Reino Unido han cifrado este viernes en cerca de 55.000 los drones kamikaze lanzados por Rusia contra Ucrania en 2025, cinco veces más que un año antes, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Así, han destacado que este hecho "demuestra el aumento de la escala de las capacidades y producción de drones kamikaze" por parte de Moscú y ha resaltado que, solo en el mes de diciembre, las tropas rusas lanzaron cerca de 5.100 aparatos aéreos no tripulados contra objetivos ucranianos.
