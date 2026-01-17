Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en Zaporiyia

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero. "El OIEA continúa trabajando estrechamente con ambas partes para garantizar la seguridad en la central nuclear de (Zaporiyia) y prevenir un accidente nuclear durante el conflicto. Este alto el fuego temporal, el cuarto que negociamos, demuestra el papel indispensable que seguimos desempeñando", ha aseverado el director general del OIEA, Rafael Grossi. Un equipo del OIEA ha salido de Viena para controlar los trabajos que comenzarán en los próximos días. Los técnicos tratarán de poner en funcionamiento la línea de 330 kilovatios, "dañada y desconectada", y que se una a la línea principal de 750 kilovatios, la única de la que dependía tras los ataques de enero.