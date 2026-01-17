DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el "consejo de paz" en Gaza
El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del "consejo de paz" en Gaza, informó la Casa Blanca.
El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros, según un comunicado.
Los demás integrantes son el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan y Robert Gabriel, un leal asistente de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. El mandatario estadounidense presidirá el ente.
Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una "opción aceptable para todos".
Nuevo ataque del ejército israelí dispara contra los cascos azules en Líbano
La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) volvió a denunciar este viernes un nuevo ataque de un tanque israelí contra una de sus posiciones en el sur del país sin dejar víctimas, en el cuarto incidente de este tipo que afecta a sus filas en los últimos cinco días. "Esta mañana, un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel al sur de la Línea Azul (frontera de facto) disparó aproximadamente 30 balas de bajo calibre hacia una posición de la FINUL cerca de Kfar Chouba", informaron los cascos azules en un comunicado. Los disparos alcanzaron principalmente un puesto de vigilancia, aunque una de ellas entró a los dormitorios de las instalaciones, según la nota, que abre la posibilidad de que esa bala penetrara "después de rebotar". Este es el cuarto ataque de este tipo en apenas cinco días.
El Ejército de Israel mata a un palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado este viernes a un adolescente palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" al este de Ramala, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha relatado que las tropas han acudido durante la jornada a la localidad de Al Mughayir porque "varios terroristas estaban lanzando piedras contra civiles israelíes, estaban quemando neumáticos y estaban bloqueando el acceso a la zona". También ha mencionado que se estaban produciendo "disparos contra israelíes", sin que tuvieran constancia de "víctimas".
Nada cambia en Gaza pese a la entrada de la segunda fase de la tregua
"Todos están preocupados y frustrados porque nada ha cambiado": desde su tienda de campaña en la ciudad de Gaza, Mahmoud Abdel Aal expresa su amargura tras el anuncio de la transición a la segunda fase del plan estadounidense destinado a traer la paz al territorio palestino. En medio de un paisaje apocalíptico de edificios bombardeados y campamentos improvisados devastados por las recientes lluvias torrenciales, otros palestinos entrevistados por AFP en la Franja de Gaza comparten sus reservas y su cansancio. Los ataques israelíes se mantienen pese a que entró en vigor el alto el fuego entre el movimiento islamista palestino Hamás e Israel el 10 de octubre. Tras la entrada en vigor de la segunda fase han muerto al menos 14 personas. "No hay diferencia entre guerra y tregua, ni entre la primera y la segunda fase del acuerdo", explican residentes de Gaza a la agencia AFP.
La UE exige a Israel frenar la construcción de asentamientos en Cisjordania
La Unión Europea ha exigido a Israel que detenga y revierta "de inmediato" el proceso de licitación del proyecto de asentamientos E1 en Cisjordania, advirtiendo de que representa "un obstáculo para la paz" en Palestina y "alienta nuevas acciones de colonos violentos" y promueve el desplazamiento de miles de palestinos. En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la UE ha reclamado al Gobierno israelí que dé marcha atrás al controvertido plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de 3.400 viviendas y la separación de Jerusalén Este con la construcción de la "Carretera de la Soberanía", afirmando que la publicación reciente de la fecha límite para la presentación de ofertas "constituyen una grave provocación".
Muere un palestino de 16 años por disparos del Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza
Un adolescente palestino de 16 años, identificado como Muhamad Raed al Barawi, ha muerto este viernes por disparos realizados por el Ejército de Israel cerca de un colegio de la ciudad de Beit Lahia, en el noroeste de la Franja de Gaza. Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA, que se trata de un menor que ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas "a menos de las fuerzas de ocupación israelíes". Así, han explicado que la bala alcanzó al joven en la cabeza, por lo que su fallecimiento fue confirmado poco después de que se produjeran los disparos, si bien las fuerzas israelíes no se han pronunciado al respecto de momento. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 450 muertos y 1.250 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.440 muertos y 171.300 heridos.
Imágenes satelitales revelan que el 80% de los edificios de Gaza están en ruinas
Montones de hormigón roto, metal retorcido y restos de casas destrozadas, hasta donde alcanza la vista. No se trata de un foco aislado de destrucción; es un patrón que se repite en toda la Franja de Gaza. Las imágenes satelitales muestran que el 80% de los edificios han sido al menos parcialmente dañados o completamente arrasados tras más de dos años de bombardeos israelíes. Se estima que la destrucción ha creado 61 millones de toneladas de escombros, capaces de llenar el Central Park de Nueva York con escombros de 12 metros (unos 39 pies) de altura. Es aproximadamente el mismo peso que 13 Grandes Pirámides de Giza.
La ONU alerta de que casi el 40% de la población en Gaza vive en zonas con riesgo de inundaciones
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este viernes de que unas 800.000 personas, aproximadamente el 40% de la población de la Franja de Gaza, residen en zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones, al tiempo que ha alertado de que la temporada de lluvias está siendo "especialmente dura" para los niños palestinos. "Las condiciones de vida para la población de Gaza siguen siendo extremadamente difíciles. Las inundaciones de las últimas semanas han destruido miles de tiendas de campaña (...) y al menos seis bebés han muerto por hipotermia", ha denunciado la agencia en un comunicado.
Hamás habla de al menos doce muertos en los ataques de Israel en Gaza desde el jueves
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha elevado a 12 los muertos por ataques israelíes desde el jueves. "Número total de personas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, hasta las 11.00 (9.00 GMT) de hoy: 14 mártires (incluidos 12 nuevos mártires y dos cuerpos recuperados) y 18 heridos", señala el parte de Sanidad, publicado este viernes en sus canales oficiales. Con estas cifras, los muertos en ataques del ejército de Israel durante el alto el fuego ascienden a 463.
Los ataques se intensificaron el jueves en la Franja y, en un comunicado publicado este viernes por el Ejército de Israel asegura estar atacando a comandantes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
La UE prorroga un año su paquete de sanciones contra Hamás y Yihad Islámica
Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado prolongar hasta el 20 de enero de 2027, un paquete de sanciones impuestas en 2024 contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica Palestina, y que incluye a 11 personas y tres entidades responsables de financiar la actividad de ambos grupos terroristas. Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido otorgarles fondos a su disposición . Además, se les prohíbe viajar, lo que les impide entrar o transitar por los Estados miembro de la UE.
