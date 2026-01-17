DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el "consejo de paz" en Gaza

El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del "consejo de paz" en Gaza, informó la Casa Blanca.

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros, según un comunicado.

Los demás integrantes son el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan y Robert Gabriel, un leal asistente de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. El mandatario estadounidense presidirá el ente.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una "opción aceptable para todos".