Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, rica en petróleo, donde EEUU secuestro al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, rica en minerales. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. El balance de muertos es de varios millares.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional.

Reino Unido y Noruega respaldan una misión de la OTAN de vigilancia en el norte del océano Atlántico La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, y su homólogo de Noruega, Espen Barth Eide, han confirmado este jueves el apoyo de sus respectivos ejecutivos a la misión de vigilancia de la OTAN denominada 'Arctic Sentry' ('Centinela del Ártico') para reforzar la seguridad en el sector atlántico del círculo polar ártico, en medio de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su pretendida anexión de Groenlandia --territorio semiautónomo de Dinamarca-- a su país. "Proponemos desarrollar un Centinela Ártico. Ya contamos con un Centinela Báltico y un Centinela Oriental, que es la coordinación de la OTAN para que los países se unan en torno a zonas específicas, geografía específica, amenazas específicas y zonas específicas de la amenaza rusa", ha manifestado Cooper en una entrevista con el diario inglés 'The Daily Mirror' desarrollada en el desplazamiento de la ministra hacia un encuentro con tropas británicas y noruegas en Camp Viking, en Overbygd, al norte de Noruega. Al hilo, ha declarado que "existe un amplio consenso entre los países sobre los crecientes y cambiantes riesgos para la seguridad en el Ártico y sobre la necesidad de responder colectivamente a ellos como parte de la alianza de la OTAN", apuntando, en concreto, a Noruega. "Queremos ver el mismo enfoque desarrollado en toda la OTAN para el Ártico", ha subrayado.

María Corina Machado se reúne con Trump pero no logra su apoyo La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se ha reunido con el presidente de EEUU, Donald Trump, y le ha entregado hasta la medalla del premio, pero no por ello ha logrado cambiar las preferencias estratégicas de Washington.

Irán afirma en la ONU que responderá a cualquier agresión con una acción "decisiva" El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a la región con un ataque militar. "Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y conforme al derecho internacional", expresó Darzi en una sesión del Consejo solicitada por la delegación de EEUU.

La Casa Blanca dice que tiene conocimiento de que Irán ha suspendido 800 ejecuciones La Casa Blanca dijo este jueves que las autoridades de Irán han suspendido unas 800 ejecuciones previstas para el miércoles, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre "graves consecuencias" si Teherán continuaba la matanza de participantes en las protestas que sacuden al país. "El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que, si continúan las matanzas, habrá graves consecuencias. El presidente recibió un mensaje (...) de que las matanzas y las ejecuciones cesarán. El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt. Leavitt insistió en que Trump y su gabinete "están vigilando de cerca la situación y todas las opciones siguen sobre la mesa", en referencia a las amenazas del presidente estadounidense sobre posibles ataques contra objetivos iraníes en represalia por la violencia en las protestas.

Francia considera que la OTAN y Europa pueden defender Groenlandia Francia enviará representantes de todas las ramas de sus Fuerzas Armadas a unos ejercicios militares en Groenlandia para demostrar que el país nórdico y sus aliados pueden defender la gran isla ártica ante cualquier amenaza, explicó este jueves el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Groenlandia es un territorio europeo protegido por la OTAN. Está protegido por la OTAN, sus aliados, los europeos, que son perfectamente capaces de defender su territorio contra cualquier amenaza, venga de donde venga", afirmó Barrot en declaraciones a la prensa. "Y esta postura, la expusieron nuestros colegas daneses y groenlandeses en Washington" durante la reunión de ayer, agregó. El ministro francés señaló que los primeros militares franceses "han sido enviados y, en pocos días, estarán allí, tanto en tierra como en mar", afirmó.

El presidente iraní promete reformas económicas El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha dicho que su Gobierno planea acabar con la corrupción y el abuso del acceso privilegiado a divisas extranjeras, mientras busca estabilizar los mercados y mejorar los niveles de vida. Sus comentarios se producen en medio de protestas generalizadas en todo Irán, que inicialmente fueron impulsadas por quejas económicas, incluidos el aumento de precios, la inestabilidad monetaria y la caída del poder adquisitivo. Según la agencia de noticias Tasnim de Irán, Pezeshkian dijo que las reformas planeadas tenían como objetivo calmar los mercados cambiarios y aliviar la presión sobre los hogares, particularmente aquellos con ingresos más bajos, mientras el Gobierno intenta abordar la ira pública por el costo de vida.

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha emitido nuevas sanciones relacionadas con Irán, dirigidas a más de una docena de personas y entidades, según una publicación en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Un canadiense murió durante las protestas en Irán La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, ha afirmado que un ciudadano murió en Irán durante las protestas "a manos de las autoridades iraníes". "Nuestros funcionarios consulares están en contacto con la familia de la víctima en Canadá y les envío mis más sinceras condolencias en este momento", dijo en una publicación en X. Anand añadió que Canadá "condena y pide el fin inmediato de la violencia del régimen iraní". "Las protestas pacíficas del pueblo iraní, que piden que se escuche su voz frente a la represión del régimen iraní y las constantes violaciones de los derechos humanos, han llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana", añadió.

