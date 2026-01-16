Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

El jefe de la OTAN garantiza a Zelenski "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su compromiso con garantizar que Ucrania reciba "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país. "Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha asegurado el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje publicado en sus redes sociales. Asimismo, ha indicado que durante la conversación telefónica con Zelenski han abordado "la situación energética en Ucrania, el terrible sufrimiento humano que causan los ataques rusos y los esfuerzos continuos para poner fin a la guerra".

Los ingresos de Rusia por venta de petróleo y gas caen a un mínimo en cinco años Los ingresos de Rusia por la venta de petróleo y gas cayeron a un mínimo en cinco años, según información publicada este jueves por el Ministerio de Finanzas ruso sobre un sector impactado por las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. En 2025, las ventas de petróleo y gas rusos generaron casi 8,467 billones de rublos (108.600 millones de dólares), el nivel más bajo desde 2020, una caída del 24% en comparación con el año anterior. El sector de los hidrocarburos ruso está bajo múltiples sanciones de los países occidentales desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. El año pasado se vio impactado también por una caída de los precios y por una apreciación del rublo. La economía rusa está lastrada por los casi cuatro años de conflicto, que atizaron la inflación y mermaron el crecimiento.

Putin denuncia el deterioro de la situación internacional sin mencionar la crisis en Irán y la captura de Maduro El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este jueves su compromiso con "los ideales de un mundo multipolar", al mismo tiempo que ha denunciado el deterioro de la situación internacional sin mencionar algunos de los episodios más recientes, como la crisis en Irán, la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o las amenazas expansionistas de Donald Trump sobre Groenlandia. Si bien Putin se ha mostrado en contra de quienes pretenden lograr su propia seguridad a expensas de otros países, el presidente ruso ha optado por no hacer mención a estos asuntos durante su discurso en la ceremonia de entrega de las cartas credenciales a los nuevos embajadores. Putin ha hablado de una "seguridad equitativa" que "no puede asegurarse a expensas de otros" y ha incidido en el argumento de que la guerra de Ucrania es "consecuencia directa de años de ignorar los intereses legítimos de Rusia" y crear "amenazas deliberadas" como el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

Robles se muestra "escéptica" ante una posible paz en Ucrania por la posición "intransigente" de Putin La ministra de Defensa, Margarita Robles, se mostró este jueves "escéptica" ante una posible paz en Ucrania por la posición "bastante intransigente" del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su falta de "voluntad real para que haya paz". Robles intervino en la XVI Edición del Spain Investors Day, donde recordó que la Coalición de Voluntarios para Ucrania está trabajando en las garantías de seguridad para el país, que podrían abrir la puerta a la presencia de tropas de distintos países de la UE o de la OTAN. Sin embargo, la ministra insistió en que, hasta el momento, España no puede abordar ese escenario porque "Rusia no acepta la presencia de fuerzas extranjeras, que no sean rusas, en una supuesta misión de paz". Defensa está a la espera de ver cómo se desarrollan esas conversaciones y de si se dan las garantías necesarias para que España pueda abrirse a plantearse si envía tropas a Ucrania, siempre con un acuerdo de paz sobre la mesa.

Sin calefacción y a temperaturas extremas, Kiev cambia de hábitos para seguir funcionando Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. Sin apenas calefacción, con cortes de agua y a oscuras durante la mayor parte del día por los daños que esta oleada de misiles y drones enemigos ha causado en subestaciones y centrales eléctricas, los residentes en Kiev ya no pueden organizarse según los horarios de apagones programados repartidos por barrios válidos hasta ahora.

Ucrania calcula que causó 1,2 millones de bajas rusas en 2025 El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, reconoció este jueves que prevé un 2026 difícil en la guerra contra la invasión rusa, país al que las Fuerzas Armadas de Ucrania causaron 1,2 millones de bajas en 2025. En un mensaje publicado en Telegram, en el que Sirski hizo balance del año pasado en la guerra ruso-ucraniana, el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania predijo que "este año también será difícil". "Pero lograremos superar las dificultades y al agresor ruso", señaló el militar ucraniano, que destacó que en 2025 las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre otras cosas, superaron el número de "ocupantes neutralizados", hasta 1,2 millones. Además, un total de 719 objetivos de Ucrania dentro de Rusia -en las profundidades del territorio ruso, según precisó Sirski- fueron alcanzados, "causando al agresor pérdidas por militares y económicas que superan los 15.000 millones de dólares (cerca de 13.000 millones de euros)".

Putin denuncia que decenas países en el mundo sufren por el desprecio de su soberanía El presidente ruso, Vladímir Putin, denunció hoy que decenas de países en el mundo sufren por el desprecio de su soberanía nacional en medio de la degradación de la situación internacional, al recibir las cartas credenciales de más de una treintena de embajadores. "Decenas de países en todo el mundo sufren por el desprecio de sus derechos soberanos, por el caos y el desorden, ya que carecen de la fuerza y los recursos para defenderse", dijo Putin durante una ceremonia en el Palacio del Kremlin transmitida en directo por la televisión. Putin, que no mencionó expresamente ni a Irán ni a Venezuela o Groenlandia en su primera intervención sobre la situación en el mundo de 2026, subrayó que "el mundo exige esfuerzos, responsabilidad y una elección consciente".